Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Μέχρι στιγμής, η JP Morgan δεν έχει προβεί σε επίσημη απάντηση, ενώ πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι το θέμα αναμένεται να λάβει διαστάσεις, εφόσον περάσει σε νομικό επίπεδο.

Οι κατηγορίες Τραμπ για «πολιτική διάκριση»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ καταγγέλλει την τράπεζα. Ήδη από το καλοκαίρι είχε ισχυριστεί ότι η JP Morgan τον αντιμετώπισε δυσμενώς, ζητώντας του να κλείσει λογαριασμούς που διατηρούσε επί δεκαετίες. Ο ίδιος συνδέει αυτή την απόφαση με τις πολιτικές του θέσεις και τη στάση των υποστηρικτών του στα γεγονότα του Καπιτωλίου.

Η τράπεζα, από την πλευρά της, έχει τονίσει ότι οι αποφάσεις της λαμβάνονται με βάση κανονιστικά και νομικά κριτήρια, σε ένα περιβάλλον αυξημένων ελέγχων και ερευνών.

Ο ρόλος της Fed και οι αποστάσεις Ντίμον

Ο Τζέιμι Ντίμον ξεκαθάρισε πρόσφατα ότι δεν τον ενδιαφέρει η θέση του προέδρου της Fed, αποκλείοντας κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντιθέτως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ρόλο στο υπουργείο Οικονομικών, εφόσον του ζητηθεί.

Παράλληλα, έχει προειδοποιήσει ότι η υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό και επιτόκια, τοποθέτηση που τον έφερε ξανά απέναντι στον Τραμπ.

Μια σύγκρουση με συνέχεια

Καθώς ο Τραμπ δεν έχει ακόμα αποκαλύψει ποιον θα προτείνει για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, η αντιπαράθεση με τον τραπεζικό κόσμο μοιάζει να αποτελεί προάγγελο μιας ευρύτερης σύγκρουσης.

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι απειλές θα μετατραπούν σε πράξεις – και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο πολιτικό και οικονομικό τοπίο των ΗΠΑ.

Πηγή: ot.gr