Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της
Σε μια περίοδο που η ένταση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κλιμακώνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους. Με δημόσια τοποθέτησή του, επιτέθηκε ευθέως στην JP Morgan Chase και στον ισχυρό διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζέιμι Ντίμον, κατηγορώντας την τράπεζα ότι διέκοψε τη συνεργασία μαζί του, μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.
O πρόεδρος υποστήριξε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες προτίθεται να καταθέσει αγωγή, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το νομικό σκεπτικό ή το ύψος των απαιτήσεων.
Η αφορμή και η διάψευση
Η αντίδραση του Τραμπ ήρθε ως απάντηση σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να είχε προτείνει στον Ντίμον τη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, πρόταση που ο τραπεζίτης εξέλαβε ως αστείο. Ο Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε ποτέ τέτοια πρόταση, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα ανακριβές και στρέφοντας τα πυρά του απευθείας κατά της τράπεζας.
BREAKING: President Trump announces he is suing JP Morgan. pic.twitter.com/EYIzs1ToYN
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 17, 2026
Μέχρι στιγμής, η JP Morgan δεν έχει προβεί σε επίσημη απάντηση, ενώ πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι το θέμα αναμένεται να λάβει διαστάσεις, εφόσον περάσει σε νομικό επίπεδο.
Οι κατηγορίες Τραμπ για «πολιτική διάκριση»
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ καταγγέλλει την τράπεζα. Ήδη από το καλοκαίρι είχε ισχυριστεί ότι η JP Morgan τον αντιμετώπισε δυσμενώς, ζητώντας του να κλείσει λογαριασμούς που διατηρούσε επί δεκαετίες. Ο ίδιος συνδέει αυτή την απόφαση με τις πολιτικές του θέσεις και τη στάση των υποστηρικτών του στα γεγονότα του Καπιτωλίου.
Η τράπεζα, από την πλευρά της, έχει τονίσει ότι οι αποφάσεις της λαμβάνονται με βάση κανονιστικά και νομικά κριτήρια, σε ένα περιβάλλον αυξημένων ελέγχων και ερευνών.
Ο ρόλος της Fed και οι αποστάσεις Ντίμον
Ο Τζέιμι Ντίμον ξεκαθάρισε πρόσφατα ότι δεν τον ενδιαφέρει η θέση του προέδρου της Fed, αποκλείοντας κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντιθέτως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ρόλο στο υπουργείο Οικονομικών, εφόσον του ζητηθεί.
Παράλληλα, έχει προειδοποιήσει ότι η υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό και επιτόκια, τοποθέτηση που τον έφερε ξανά απέναντι στον Τραμπ.
Μια σύγκρουση με συνέχεια
Καθώς ο Τραμπ δεν έχει ακόμα αποκαλύψει ποιον θα προτείνει για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, η αντιπαράθεση με τον τραπεζικό κόσμο μοιάζει να αποτελεί προάγγελο μιας ευρύτερης σύγκρουσης.
Το ερώτημα πλέον είναι αν οι απειλές θα μετατραπούν σε πράξεις – και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο πολιτικό και οικονομικό τοπίο των ΗΠΑ.
Πηγή: ot.gr
