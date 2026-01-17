Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αύριο, Κυριακή, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους, μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν την Γροιλανδία.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή.

Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

ΕΕ: Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στην Γροιλανδία

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ και την απειλή του για δασμούς 10% σε οκτώ χώρες, τις οποίες κατηγορεί ότι θέτουν εμπόδια στην απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Σκληρές ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου της Γαλλίας, όπως και του πρωθυπουργού της Σουηδίας.

Μετά το τέλος της τελετής υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur, στην Παραγουάη, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν βρίσκεται. Και φυσικά, ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επικίνδυνη πορεία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την πλευρά της, προειδοποίησε ότι οι ενέργειες του Αμερικανού προέδρου μπορεί να οδηγήσουν σε ένα «επικίνδυνο μονοπάτι».

Με ανάρτησή της στο Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι «θεμελιώδεις αρχές» του διεθνούς δικαίου.

«Είναι απαραίτητες για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ εκφράζει «πλήρη αλληλεγγύη» στη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας.

«Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδύνευαν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και δεσμευμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήδη, πολλές «φωνές» στην Ευρώπη πιέζουν τις Βρυξέλλες να επιβάλει δασμούς στις ΗΠΑ, ως απάντηση στις νέες απειλές του Τραμπ.