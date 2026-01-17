Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Το καπέλο στην Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών έβγαλε, ο πρώην διεθνής παίκτη της, Κώστας Λούδης, ο οποίος έχει αναλάβει να οδηγήσει την Τουρκία στο Ευρωπαïκό πρωτάθλημα, που φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στο Βελιγράδι.

Ο κ. Λούδης μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ μετά την ευρεία νίκη της Ελλάδας με 20-8 επί των Τούρκων, «έσταξε μέλι» για τη «Γαλανόλευκη» λέγοντας πως… «Η Ελλάδα είναι φαβορί για το χρυσό μετάλλιο γιατί διαθέτει πλήρη ομάδα στην καλύτερη ηλικία. Ένα μετάλλιο το οποίο προσπάθησα να κατακτήσω στα οκτώ Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που αγωνίσθηκα, αλλά χωρίς επιτυχία».

Όσο για την Τουρκία… «Είναι τεράστια επιτυχία που βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με την Κροατία και τη Γεωργία. Πιστεύω ότι στο τέλος θα διεκδικήσουμε την 11η θέση».

Επίσης ο Λούδης είπε στην κρατική τηλεόραση:

«Ήταν ένα παιχνίδι που δεν χωρά κριτική, υπάρχει χαώδης διαφορά, για την Τουρκία είναι μεγάλη επιτυχία που βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες 12 ομάδες της Ευρώπης. Οι παίκτες μας μπήκαν φοβισμένοι, πολλοί από τους παίκτες της Τουρκίας θαυμάζουν τους παίκτες της Ελλάδας, όταν άρχισαν να παίζουν ήταν κάπως ανταγωνιστικοί.

Η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό, είναι μια υπερπλήρης ομάδα κι έχοντας δει και τις άλλες ομάδες, θεωρώ ότι αν παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές της για μένα είναι το πρώτο φαβορί, είναι κάτι που το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου».