Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)

Το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) η Εθνική πόλο των Ανδρών επικράτησε της Τουρκίας με 20-8, στην πρεμιέρα του Β’ γύρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου. Οπως τόνισε στις δηλώσεις του ο προπονητής της «Γαλανόλευκης» Θοδωρής Βλάχος, το μυαλό όλων είναι στο επόμενο παιχνίδι, αυτό απέναντι στην Ιταλία (19/1, 19:00) που θα κρίνει πολλά για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Όπως και η Ελλάδα, έτσι και οι επίσης ισχυροί Ιταλοί έχουν 9 βαθμούς στον ΣΤ’ όμιλο μετά την 1η αγωνιστική του δεύτερου γύρου, καθώς έστω και δύσκολο «λύγισαν» τη Γεωργία με 16-14.

Ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος με δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση τόνισε αναλυτικά: «Η προετοιμασία μας για την αναμέτρηση με τους Ιταλούς έχει ξεκινήσει από χθες» είπε χαρακτηριστικά. «Κόντρα στην Τουρκία ήμασταν σοβαροί και είχαμε καλό ρυθμό. Όλη μας η προσοχή βρίσκεται στον αγώνα με την Ιταλία, που τον αντιμετωπίζουμε ως προημιτελικό. Θέλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για την πρόκρισή μας στην τετράδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος».

Μιλώντας για την απουσία του αρχηγού της Εθνικής μας ομάδας Ντίνου Γενηδουνιά, ο οποίος κόντρα στην Ιταλία θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του, είπε: «Όλοι οι παίκτες μου είναι πολεμιστές. Θα δώσουμε και την ψυχή μας για να κερδίσουμε. Είναι δύσκολο παιχνίδι αλλά πιστεύω πως θα έχουμε τη σωστή προσέγγιση και νοοτροπία για να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, τόνισε πως για την Ελλάδα υπάρχει ένας στόχος. Η κατάκτηση του χρυού: «Ο μεγάλος μας στόχος είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Αυτό ονειρευόμαστε και πιστεύω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για να φθάσει στην κορυφή. Κόντρα στην Ιταλία θα είμαστε πανέτοιμοι για τη νίκη».

Τέλος, κορυφαίος σκόρερ στην αναμέτρηση με την Τουρκία αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου που ήταν αλάνθαστος με 6/6 προσπάθειες για γκολ: «Δείξαμε τη σοβαρότητα που έπρεπε, κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση εν όψει Ιταλίας που είναι το πιο σοβαρό ματς του τουρνουά», τόνισε μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ και πρόσθεσε: «Η ομάδα είναι πιο πλήρης από ποτέ, στο μυαλό μας έχουμε στόχο το χρυσό μετάλλιο. Έχουμε την καλύτερη ομάδα από ποτέ».