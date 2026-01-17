Η Εθνική μας ομάδα συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, επικρατώντας με 20-8 της Τουρκίας στην πρώτη αγωνιστική του Β’ ομίλου, δείχνοντας πως πάει για μεγάλα πράγματα.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου ήταν σαρωτικοί από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης και ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Με σοβαρότητα, ένταση και σωστές επιλογές σε άμυνα και επίθεση, η Ελλάδα έφτασε σε μια άνετη αλλά και απολύτως κυριαρχική νίκη. Τοπ-σκόρερς ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου με έξι τέρματα και με πέντε ο Στάθης Καλογερόπουλος, και οι δύο με 100% αποτελεσματικότητα!

Στους 9 βαθμούς πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά το 4Χ4 στη διοργάνωση. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο κομβικό παιχνίδι απέναντι στην ισχυρή Ιταλία το βράδυ της Δευτέρας (19/01, 21:30- ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Εκεί, η γαλανόλευκη χρειάζεται έναν βαθμό (αν θεωρήσουμε πως θα νικήσει την αδύναμη Ρουμανία) ώστε να «σφραγίσει» την πρόκρισή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Από την πλευρά της η Ιταλία πέτυχε αγχώδη νίκη επί της Γεωργίας με 16-14 στο εναρκτήριο παιχνίδι του Στ’ Ομίλου: Οι Γεωργιανοί κράτησαν τους Ιταλούς χωρίς γκολ για οκτώ περίπου αγωνιστικά λεπτά και με σερί 3-0, μείωσαν σε 14-12, 3:46 πριν από το τέλος. Με δυο γκολ ο Μπρούνι «καθάρισε» για την ομάδα του. Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα με το παιχνίδι Κροατία – Ρουμανία (21:00).Κόντρα στους Τούρκους η Εθνική μας ομάδα ήταν καταιγιστική στο πρώτο οκτάλεπτο και προηγήθηκε 4-0 με δύο γκολ του Αργυρόπουλου και ένα του Γκιουβέτση, μόλις μετά από ένα τετράλεπτο στο παιχνίδι με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι μείωσαν σε 4-2 με τον Ατσάρ και τον Καχραμάν. Ο Γκίλας με γκολ του έκανε το 5-2 για την Εθνική μας ομάδα.Ο διαιτητής εξέτασε τη φάση και ακύρωσε το γκολ του Γκίλα, καταλογίζοντας πέναλτι για τους Τούρκους που ευστόχησαν για το 4-3. Ο Κάκαρης και ο Καλογερόπουλος σκόραραν για να κλείσει το πρώτο οκτάλεπτο με την Εθνική μας μπροστά στο σκορ με 6-3.

Ο Κουζενλί μείωσε σε 6-4 στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου,για να κάνει ο Παπαναστασίου να κάνει το 7-4. Ο Πούρος έκανε με καταπληκτικό γκολ το 8-4 για την Εθνική μας ομάδα στο 12’. Ο Χαλυβόπουλος με γκολ του έκανε το 10-4 και ο Καλογερόπουλος έκανε το 11-4 για το μεγαλύτερο προβάδισμα της Ελλάδας, μέχρι εκείνο το σημείο το +7. Ο Κάκαρης με γκολ του διαμόρφωσε το 12-4 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου ο Χαλυβόπουλος έκανε το 13-4, με τον Κουλόγκλου να μειώνει σε 13-5 για τους Τούρκους. Ο Παπαναστασίου έκανε και το 14-5. Ο ίδιος παίκτης έκανε και το 15-5 με την Εθνική μας να ξεφεύγει με +10! Ο Κουζενλί έκανε το 15-6 για την Τουρκία. Ο Καλογερόπουλος έκανε το 16-6 με πέναλτι για την Εθνική μας ομάδα. Το τρίτο οκτάλεπτο τελείωσε με την Εθνική μας μπροστά με +9 και σκορ 16-7.