Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους και πάει αήττητη στο ντέρμπι με τους Ιταλούς!
Η Εθνική μας ομάδα διέλυσε με 20-8 την Τουρκία και συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μπαίνοντας με το δεξί και στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης
- Μέχρι πότε μπορείτε να νομιμοποιήσετε ένα αυθαίρετο - Τι πρέπει να κάνετε
- Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
- Πότε επιτρέπεται και πότε όχι η προσπέραση από δεξιά
- Πετράλωνα: Αντιφασιστική συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν
Η Εθνική μας ομάδα συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, επικρατώντας με 20-8 της Τουρκίας στην πρώτη αγωνιστική του Β’ ομίλου, δείχνοντας πως πάει για μεγάλα πράγματα.
Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου ήταν σαρωτικοί από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης και ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Με σοβαρότητα, ένταση και σωστές επιλογές σε άμυνα και επίθεση, η Ελλάδα έφτασε σε μια άνετη αλλά και απολύτως κυριαρχική νίκη. Τοπ-σκόρερς ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου με έξι τέρματα και με πέντε ο Στάθης Καλογερόπουλος, και οι δύο με 100% αποτελεσματικότητα!
Στους 9 βαθμούς πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά το 4Χ4 στη διοργάνωση. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο κομβικό παιχνίδι απέναντι στην ισχυρή Ιταλία το βράδυ της Δευτέρας (19/01, 21:30- ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Εκεί, η γαλανόλευκη χρειάζεται έναν βαθμό (αν θεωρήσουμε πως θα νικήσει την αδύναμη Ρουμανία) ώστε να «σφραγίσει» την πρόκρισή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Από την πλευρά της η Ιταλία πέτυχε αγχώδη νίκη επί της Γεωργίας με 16-14 στο εναρκτήριο παιχνίδι του Στ’ Ομίλου: Οι Γεωργιανοί κράτησαν τους Ιταλούς χωρίς γκολ για οκτώ περίπου αγωνιστικά λεπτά και με σερί 3-0, μείωσαν σε 14-12, 3:46 πριν από το τέλος. Με δυο γκολ ο Μπρούνι «καθάρισε» για την ομάδα του. Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα με το παιχνίδι Κροατία – Ρουμανία (21:00).Κόντρα στους Τούρκους η Εθνική μας ομάδα ήταν καταιγιστική στο πρώτο οκτάλεπτο και προηγήθηκε 4-0 με δύο γκολ του Αργυρόπουλου και ένα του Γκιουβέτση, μόλις μετά από ένα τετράλεπτο στο παιχνίδι με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι μείωσαν σε 4-2 με τον Ατσάρ και τον Καχραμάν. Ο Γκίλας με γκολ του έκανε το 5-2 για την Εθνική μας ομάδα.Ο διαιτητής εξέτασε τη φάση και ακύρωσε το γκολ του Γκίλα, καταλογίζοντας πέναλτι για τους Τούρκους που ευστόχησαν για το 4-3. Ο Κάκαρης και ο Καλογερόπουλος σκόραραν για να κλείσει το πρώτο οκτάλεπτο με την Εθνική μας μπροστά στο σκορ με 6-3.
Ο Κουζενλί μείωσε σε 6-4 στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου,για να κάνει ο Παπαναστασίου να κάνει το 7-4. Ο Πούρος έκανε με καταπληκτικό γκολ το 8-4 για την Εθνική μας ομάδα στο 12’. Ο Χαλυβόπουλος με γκολ του έκανε το 10-4 και ο Καλογερόπουλος έκανε το 11-4 για το μεγαλύτερο προβάδισμα της Ελλάδας, μέχρι εκείνο το σημείο το +7. Ο Κάκαρης με γκολ του διαμόρφωσε το 12-4 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου ο Χαλυβόπουλος έκανε το 13-4, με τον Κουλόγκλου να μειώνει σε 13-5 για τους Τούρκους. Ο Παπαναστασίου έκανε και το 14-5. Ο ίδιος παίκτης έκανε και το 15-5 με την Εθνική μας να ξεφεύγει με +10! Ο Κουζενλί έκανε το 15-6 για την Τουρκία. Ο Καλογερόπουλος έκανε το 16-6 με πέναλτι για την Εθνική μας ομάδα. Το τρίτο οκτάλεπτο τελείωσε με την Εθνική μας μπροστά με +9 και σκορ 16-7.
Παπαναστασίου και Καλογερόπουλος σκόραραν στο ξεκίνημα του τέταρτου οκταλέπτου και έκαναν το 18-7 για την Ελλάδα. Ο Τσανέρ μείωσε σε 18-8 με γκολ του πέντε λεπτά πριν το τέλος του ματς. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο ρυθμός έπεσε αισθητά με το αποτέλεσμα να έχει κριθεί προ πολλού. Ο Πούρος έκανε το 19-8 και ο Καλογερόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 20-8 για την Εθνική μας ομάδα που πήρε… παραμάζωμα τους Τούρκους.
Ελλάδα – Τουρκία 20-8
Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1
Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Αργυρόπουλος (πέναλτι), 2-0 Γκιουβέτσης (π.π.), 3-0 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 4-0 Αργυρόπουλος (π.π.), 4-1 Καχραμάν (μπάσιμο), 4-2 Ατσάρ (π.π.), 4-3 Ντουζενλί (πέναλτι), 5-3 Κάκαρης (π.π.), 6-3 Καλογερόπουλος (περιφέρεια), 6-4 Ντουζενλί (περιφέρεια), 7-4 Παπαναστασίου (π.π.), 8-4 Πούρος (περιφέρεια), 9-4 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 10-4 Χαλυβόπουλος (π.π.), 11-4 Καλογερόπουλος (περιφέρεια), 12-4 Κάκαρης (φουνταριστός), 13-4 Χαλυβόπουλος (περιφέρεια), 13-5 Κούλογλου (περιφέρεια), 14-5 Παπαναστασίου (πέναλτι), 15-5 Παπαναστασίου (κόντρα), 15-6 Ντουζενλί (περιφέρεια), 16-6 Καλογερόπουλος (πέναλτι), 16-7 Κούλογλου (περιφέρεια), 17-7 Παπαναστασίου (π.π.), 18-7 Καλογερόπουλος (κόντρα), 18-8 Τσανέρ (περιφέρεια), 19-8 Πούρος (κόντρα), 20-8 Καλογερόπουλος (περιφέρεια).
Η εθνική είχε 6/12 με παίκτη παραπάνω, 3/3 πέναλτι, 7 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 3 στην κόντρα.
Η Τουρκία είχε 1/6 με παίκτη παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια και 1 με μπάσιμο.
Με τρεις ποινές αποβλήθηκε ο Ατσάρ, 5΄26΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα.
Διαιτητές: Ντε Γιονγκ (Ολλανδία), Σίλβα (Πορτογαλία)
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 6, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 5, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς
ΤΟΥΡΚΙΑ (Κώστας Λούδης): Κιλ, Γενέρ, Ογκουζτσάν, Ατσάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμάζογλου, Αλπμάν, Γιουτμάζ, Καχραμάν 1, Ντουζενλί 3, Μεράλ, Κούλογλου 2, Τσανέρ 1
** Εκτός 14άδας της εθνικής ήταν ο τιμωρημένος Ντίνος Γενηδουνιάς, ο οποίος θα χάσει και το ντέρμπι με την Ιταλία.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης και τα στατιστικά ΕΔΩ.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (με ματς λιγότερο Κροατία – Ρουμανία)
Ιταλία 9 βαθμοί
ΕΛΛΑΔΑ 9
Κροατία 3
Ρουμανία 3
Τουρκία 0
Γεωργία 0
Το υπόλοιπο πρόγραμμα
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
16:30 Γεωργία – Ρουμανία
19:00 Κροατία – Τουρκία
21:30 Ελλάδα – Ιταλία
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
16:30 Τουρκία – Γεωργία
19:00 Ρουμανία – Ελλάδα
21:30 Ιταλία – Κροατία
Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα (βαθμούς και γκολ) απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που προκρίθηκαν από τον όμιλό τους. Οι δύο πρώτες θα προκριθούν στο ημιτελικά, οι άλλες τέσσερις ομάδες ανάλογα με την κατάταξή τους θα παίξουν με τις ομάδες του Στ΄ Ομίλου, που θα έχουν την ίδια κατάταξη, για τις θέσεις 5-12.
- Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ 0-0: Μπλόκο των «Reds στην πρωτοπόρο της Premier League! (vid)
- Ο Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: Τι είπε για Μόρις, Φαλ και ΜακΚίσικ
- Καρδίτσα – ΑΕΚ 71-79: Με «30άρα» του Μπάρτλεϊ η «Ένωση» (vid)
- Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους και πάει αήττητη στο ντέρμπι με τους Ιταλούς!
- Προμηθέας – Πανιώνιος 87-91: Διπλό στην Πάτρα και δεύτερη σερί νίκη για τους Κυανέρυθρους
- Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις