Τέρενς Κουίκ: Επιστρέφει στη μικρή οθόνη – Σε ποια εκπομπή θα τον δουν οι τηλεθεατές

Ο Τέρενς Κούικ επιβεβαίωσε την είδηση που είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Λιάγκας μέσω της εκπομπής του, ότι η ομάδα του «Πρωινού» θα υποδεχθεί νέο μέλος.

Γιώργος Λιάγκας: Πώς ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία με τον Τέρενς Κουίκ

«Από τη Δευτέρα, στην εκπομπή αυτή, θα προστεθεί ένας άνθρωπος -δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα- ούτε μη με ρωτάτε ποιος είναι. Δεν το ξέρει κανένας σας.

Το ξέρω μόνο εγώ. Και η αρχισυντάκτρια, κυρία Ζορκάδη. Θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα, που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Αυτά» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Τέρενς Κουίκ είχε βρεθεί πριν από λίγες ημέρες ως καλεσμένος στο Πρωινό, όπου είχε μια εκτενή και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα.

Τέρενς Κουίκ: Τι λέει για την επιστροφή του στη μικρή οθόνη

Μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο Τέρενς Κουίκ αποκάλυψε ότι θα συμμετάσχει στην εκπομπή του ΑΝΤ1 από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, ενισχύοντας το δυναμικό της πρωινής ζώνης.

«Από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι. Τον ΑΝΤ1 που “έχτισα”. Με χαρά θα βρίσκομαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 09:00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε/σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας» έγραψε.

Ο δημοσιογράφος θα σχολιάζει την επικαιρότητα.