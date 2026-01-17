Παγετός και λευκά τοπία: Οι θερμοκρασίες και τα χιόνια τα επόμενα 24ωρα – Τι θα γίνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Ένα αμιγώς χειμωνιάτικο σκηνικό αναμένεται να επικρατήσει στη χώρα μας το προσεχές τριήμερο, με τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού να είναι η πτώση της θερμοκρασίας, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι και οι τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα της επικράτειας.

Το ενδιαφέρον επιστημονικό στοιχείο της τρέχουσας πρόγνωσης εστιάζεται στην επανεμφάνιση -έστω και περιφερειακά- του Σιβηρικού Αντικυκλώνα. Πρόκειται για ένα βαρομετρικό σύστημα που τα τελευταία χρόνια (μετά το 2018) δεν επηρέαζε συχνά την περιοχή μας:

ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο…

Πιο συγκεκριμένα, ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κινούνται προς τα Βαλκάνια και τη χώρα μας, ρίχνοντας τον υδράργυρο σε χαμηλά επίπεδα. Το κρύο θα είναι αισθητό ιδιαίτερα τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ενώ παγετός αναμένεται να σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Αναφορικά με τα φαινόμενα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα δώσουν τοπικές βροχές ή χιονόνερο κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά (Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο), τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Live η πορεία των χιονοπτώσεων:

Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, προσθέτοντας μια ήπια χιονισμένη εικόνα στα ορεινά μας, χωρίς όμως να αναμένονται προβλήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου η έντασή τους θα φτάνει τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Αττική

Στην Αττική, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η σταδιακή αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Συνθήκες: Αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πιο πυκνές στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα πεδινά και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά (Πάρνηθα, Κιθαιρώνας) πάνω από τα 600-700 μέτρα, χωρίς όμως δυναμική για αξιόλογες στρώσεις.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά παράλια έως 7 μποφόρ, γεγονός που θα κάνει την αίσθηση του κρύου πολύ πιο έντονη (wind chill).

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στα βόρεια προάστια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη & Κεντρική Μακεδονία

Στη Βόρεια Ελλάδα, το κρύο θα είναι πιο ξηρό και έντονο, λόγω της επίδρασης των ηπειρωτικών αερίων μαζών.

Συνθήκες: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο το κρύο θα είναι τσουχτερό. Η πιθανότητα φαινομένων είναι πολύ μικρή, με εξαίρεση κάποιες νεφώσεις στα ορεινά της Χαλκιδικής.

Άνεμοι: Ο Βαρδάρης θα πνέει με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση της παγωνιάς.

Θερμοκρασία: Το θερμόμετρο στην πόλη θα κυμανθεί από 0 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, καθώς θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα περίχωρα και τις αγροτικές περιοχές θα είναι ισχυρός.

Η ένταση των ανέμων

Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο: Οι βοριάδες θα πνέουν με μεγάλη ένταση, ξεκινώντας από τα 7 μποφόρ και φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ (ιδιαίτερα στις περιοχές του Καφηρέα και στις Κυκλάδες). Η κορύφωση της έντασης αναμένεται απόψε και καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

Νότιο Αιγαίο & Κρητικό Πέλαγος: Η ένταση θα είναι ελαφρώς μικρότερη, στα 6 με 7 μποφόρ, ωστόσο, ο κυματισμός θα είναι σημαντικός λόγω της μεγάλης διαδρομής των ανέμων πάνω από το πέλαγος.

Ιόνιο Πέλαγος: Οι συνθήκες θα είναι σαφώς ηπιότερες, με τους ανατολικούς-βορειοανατολικούς ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, καθιστώντας απρόσκοπτες τις εκεί μετακινήσεις.