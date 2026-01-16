Ξεκινά η ψυχρή εισβολή – Πού θα χιονίσει, πόσο θα κατρακυλήσει ο υδράργυρος

Σημαντική αλλαγή του καιρικού σκηνικού αναμένεται από αύριο, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, καθώς ένα νέο ψυχρό μέτωπο πολικής προέλευσης (χαρακτηριζόμενο από ορισμένους μετεωρολόγους ως «ουκρανικό ψύχος») θα σαρώσει τη χώρα.

Η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών, επηρεάζοντας την Ελλάδα έως και την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τους θυελλώδεις βοριάδες και τις χιονοπτώσεις ακόμα και σε ημιορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα και την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα κάνει «βουτιά» της τάξεως των 8-10 βαθμών Κελσίου. Το κρύο θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερό λόγω των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων που θα πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας την αίσθηση του ψύχους.

Σάββατο (17/01): Η ψυχρή εισβολή ξεκινά από τα βόρεια. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας.

Κυριακή (18/01): Η πιο δύσκολη ημέρα του κύματος. Το κρύο κορυφώνεται και οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν χαμηλότερα, επηρεάζοντας ημιορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Στα πεδινά της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας αναμένονται βροχές ή χιονόνερο.

Δευτέρα (19/01) & Τρίτη (20/01): Το κρύο παραμένει έντονο, με ισχυρό παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα (βροχές/χιονόνερο) θα περιοριστούν σταδιακά στα νοτιοανατολικά (Κρήτη, Δωδεκάνησα), ενώ οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα της Τρίτης.

Τι θα συμβεί σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Το Λεκανοπέδιο θα επηρεαστεί κυρίως από το Σάββατο το βράδυ. Περιμένουμε βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια και ανατολικά προάστια, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και πιθανόν στον Κιθαιρώνα (ενδεικτικά πάνω από τα 500-600 μέτρα). Οι βοριάδες θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα ανατολικά του νομού.

Θεσσαλονίκη: Το κρύο θα είναι τσουχτερό, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 5-6 βαθμούς τις μεσημεριανές ώρες, χωρίς όμως να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα υετού μέσα στην πόλη.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στους πολίτες, ειδικά όσον αφορά στις μετακινήσεις σε ορεινά δίκτυα λόγω παγετού, αλλά και στη θάλασσα λόγω των θυελλωδών ανέμων που θα επικρατήσουν στο Αιγαίο. Καλό είναι οι οδηγοί να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες αν κινούνται προς τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.