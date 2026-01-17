Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό – Έρχεται «κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»
Ψύχος και ανέμους, χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια προβλέπει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.
Σε χειμωνιάτικα επίπεδα επιστρέφει ο καιρός, μετά την αύξηση της θερμοκρασίας τις προηγούμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να διατηρούνται για αρκετές ημέρες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά το σκηνικό του καιρού θα είναι χειμωνιάτικο, με ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά να κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
«Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους» σημείωσε ο κ. Κολυδάς, υπογραμμίζοντας ότι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν θα λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις.
Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, πρόκειται για έναν «κανονικό χειμώνα» όπως παλιά και χωρίς ακρότητες.
H ανάρτηση του κ. Κολυδά:
ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους. Νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις. Χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια: ψύχος, άνεμος και καθαρά χειμερινός χαρακτήρας. Με λίγα λόγια: κανονικός χειμώνας, όπως παλιά.
Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο… pic.twitter.com/DNeLT7Lhqx
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 17, 2026
