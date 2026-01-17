newspaper
Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό – Έρχεται «κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 17:30

Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό – Έρχεται «κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»

Ψύχος και ανέμους, χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια προβλέπει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Σε χειμωνιάτικα επίπεδα επιστρέφει ο καιρός, μετά την αύξηση της θερμοκρασίας τις προηγούμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να διατηρούνται για αρκετές ημέρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά το σκηνικό του καιρού θα είναι χειμωνιάτικο, με ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά να κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

«Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους» σημείωσε ο κ. Κολυδάς, υπογραμμίζοντας ότι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν θα λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, πρόκειται για έναν «κανονικό χειμώνα» όπως παλιά και χωρίς ακρότητες.

H ανάρτηση του κ. Κολυδά:

ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους. Νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις. Χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια: ψύχος, άνεμος και καθαρά χειμερινός χαρακτήρας. Με λίγα λόγια: κανονικός χειμώνας, όπως παλιά.

Business
Αθλητικά: Μια κούρσα με κερδισμένους και χαμένους

Αθλητικά: Μια κούρσα με κερδισμένους και χαμένους

Vita.gr
Δουλειά: Όταν η άδεια για εκδρομή γίνεται «εφιάλτης»

Δουλειά: Όταν η άδεια για εκδρομή γίνεται «εφιάλτης»

Business
Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

Από ποιους «τρέχει» η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της
Ελλάδα 17.01.26

Από ποιους «τρέχει» η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Η Λόρα φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία
«Οδύνη» 17.01.26

Viohalco: Εμβληματική μορφή ο Νίκος Στασινόπουλος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία

«Το μεγάλο του έργο καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της VIOHALCO και των εταιρειών της και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα
Ελλάδα 17.01.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Κικίλια για τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή από θέσεις ευθύνης και συνδέθηκε με τη ναυτιλία σε σημαντικό μέρος της πολιτικής του διαδρομής» δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
Στην Πιερία 17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
Και στην Αττική Οδό 17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί
Ωμοί αριθμοί 17.01.26

Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί

Παρά την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, οι αριθμοί που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το Ιράν δεν προσφέρονται για εύκολες νίκες τις οποίες προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε 2-0: Νίκη «ανάσα» οι Μαδρλιένοι αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Νίκη «ανάσα» για τη Ρεάλ αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)

Η Ρεάλ επανήλθε στις νίκες επικρατώντας με 2-0 (58’πεν. Εμπαμπέ και 65′ Ασένσιο) επί της Λεβάντε, ωστόσο οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα και κούνησαν λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπέρνλι για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»
Κόσμος 17.01.26

Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
Λονδίνο 17.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΟΗΕ», κάνοντας λόγο για «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Κόσμος 17.01.26

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Αλλά και πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει το μομέντουμ και αυτό το απέδειξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία νίκησε με 2-0 τη Σίτι σε παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει έρθει ακόμα και 5-0 - Ντεμπούτο με νίκη για τον Μίκαελ Κάρικ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθλητικό με 76-67 για τη 14η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών και οι «ερυθρόλευκες» πλέον στρέφονται στο σπουδαίο ματς με την Εστουντιάντες για την πρόκριση στους «8» του Eurocup.

Σύνταξη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι
Μπάσκετ 17.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μαρούσι, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
Super League 17.01.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Κηφισιά, για την 17η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVΕ: Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε, για την 20η αγωνιστική της La Liga

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα – Και όμως κινείται… η κοινωνία μας
Αλέξης Τσίπρας 17.01.26 Upd: 15:16

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα - Και όμως κινείται... η κοινωνία μας

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας με νόημα πως «το ταξίδι ξανάρχισε...».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
