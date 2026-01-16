Για νέο κύμα κακοκαιρίας μιλά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «έχει κλειδώσει ένα τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» με κύρια χαρακτηριστικά το κρύο, τους ισχυρούς βοριάδες, αλλά και τα χιόνια ακόμα και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Η θερμοκρασία στην Αττική αναμένεται να πέσει 10 βαθμούς.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος αναφέρει πως στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία έρχεται από την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο η οποία αναμένεται να είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο 17/1 μέχρι την Τρίτη 20/1 και ανατολικοί τη Δευτέρα 19/1 και την Τρίτη 20/1 στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500 μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική: Η θερμοκρασια θα κυμανθεί από 3 -11 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο θα σημειωθεί στα πεδινά και λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων.

Δείτε την ανάρτηση: