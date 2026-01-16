Καιρός: Στο «ψυγείο» ξανά η χώρα – Πότε ξεκινά το νέο κύμα κακοκαιρίας – Οι προβλέψεις για την Αττική
Τι λέει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας για το νέο κύμα κακοκαιρίας που βρίσκεται προ των πυλών
- Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο
- Η ΕΕ διοχετεύει όλο και περισσότερη ενέργεια στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα πλήττει ενεργειακές υποδομές
- Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
- Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια
Για νέο κύμα κακοκαιρίας μιλά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «έχει κλειδώσει ένα τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» με κύρια χαρακτηριστικά το κρύο, τους ισχυρούς βοριάδες, αλλά και τα χιόνια ακόμα και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.
Η θερμοκρασία στην Αττική αναμένεται να πέσει 10 βαθμούς.
Η ανάρτηση Τσατραφύλλια
Ο μετεωρολόγος αναφέρει πως στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία έρχεται από την περιοχή της Ουκρανίας είναι:
Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο η οποία αναμένεται να είναι της τάξης των 10 βαθμών.
Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο 17/1 μέχρι την Τρίτη 20/1 και ανατολικοί τη Δευτέρα 19/1 και την Τρίτη 20/1 στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.
Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500 μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.
Αττική: Η θερμοκρασια θα κυμανθεί από 3 -11 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο θα σημειωθεί στα πεδινά και λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων.
Δείτε την ανάρτηση:
- Ταξιδιωτική οδηγία – καμπανάκι της Βρετανίας για τουλάχιστον 18 χώρες – Μεταξύ αυτών και η Κύπρος
- Καιρός: Στο «ψυγείο» ξανά η χώρα – Πότε ξεκινά το νέο κύμα κακοκαιρίας – Οι προβλέψεις για την Αττική
- Πάρος: Τι έφερε στο φως η ανασκαφή στο Δεσποτικό – Τσιμηντήρι
- Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο
- Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με τον Αντίνο
- ΝΔ: Το ΠΑΣΟΚ μάς κατηγορεί για τη Mercosur ενώ οι Σοσιαλιστές το ψήφισαν
- Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια
- Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις