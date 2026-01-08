«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Ενόψει μιας ακόμα επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων βρίσκεται η χώρα με τις προβλέψεις να μιλούν για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή έως την Τρίτη, αλλά και έντονα φαινόμενα χιονοπτώσεων.

Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένους, τα χιόνια ίσως φτάσουν και στη… θάλασσα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στον κλάδο των μετεωρολόγων.

Μαρουσάκης: Χιόνια και στα χαμηλά

Στην πρόβλεψή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρθηκε σε πολικές θερμοκρασίες και χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, «ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά – ημιορεινά της Κρήτης».

«Το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια» πρόσθεσε ο μετεωρολόγος.

Κολυδάς: Δεν υπάρχει ακόμα σύγκλιση

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς υπογράμμισε ότι είναι νωρίς για να υπάρχει ξεκάθαρη πρόγνωση για τον καιρό της επόμενης εβδομάδας.

Μάλιστα, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο X, «όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα».

«Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να ‘προεξοφλήσουμε’, είναι η αισθητή – αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη» συμπλήρωσε ο κ. Κολυδάς.

ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ…

✅…Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά… pic.twitter.com/7rBB3lu3tL — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 8, 2026

Τσατραφύλλιας: O καιρός δεν είναι clickbait

Σε «υπερβολικές ‘προγνώσεις’, που ανακυκλώνονται τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για τα κλικ» αναφέρθηκε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνοντας πως αυτό δεν συνιστά ενημέρωση, αλλά παραπληροφόρηση του κοινού.

«Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια — φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσατραφύλλιας.