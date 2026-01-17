Αλλάζει από σήμερα ο καιρός καθώς ένα νέο ψυχρό μέτωπο που έρχεται από την Ουκρανία θα σαρώσει τη χώρα με τον υδράργυρο να σημειώνει «βουτιά» πολλών βαθμών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα Σάββατο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και βαθμιαία και σε ημιορεινές περιοχές. Στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια σε ορεινά – ημιορεινά. Σταδικά από τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα στη Θράκη θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στην Κρήτη βόρειοι 3 με 5, από το μεσημέρι 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιότερα τμήματα.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το πρωί στα νότια τμήματα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Νέα πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή

Την Κυριακή, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Διατηρούνται οι χαμηλές θερμοκρασίες Δευτέρα και Τρίτη

Τη Δευτέρα, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Την Τρίτη, στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8, στα νοτιοδυτικά τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Πού αναμένονται χιονοπτώσεις ανά ημέρα

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, από σήμερα Σάββατο αναμένονται κατά τόπους χιονοπτώσεις. Δείτε πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο ανά ημέρα.

Σε γενικές γραμμές, αναφέρει ο μετεωρολόγος, οι χιονοπτώσεις που αναμένονται στο πλαίσιο της προσεχούς ψυχρής εισβολής μέτριας εντάσεως (από σήμερα Σάββατο έως και την Τρίτη), θα είναι ασθενή και τοπικά έως πρόσκαιρα μέτριας έντασης, με τον ασθενή χαρακτήρα να αποτελεί τον κανόνα. Συνεπώς, διαβάζοντας κανείς τα υψόμετρα χιονοπτώσεων που ακολουθούν, δεν θα πρέπει να αναμένει συνθήκες πυκνών χιονοπτώσεων ή εκτεταμένων και σημαντικών χιονοστρώσεων, καθώς έχει ήδη διευκρινιστεί ότι το φαινόμενο δεν διαθέτει τη δυναμική για τέτοιου είδους χιονο-εξελίξεις. Κατά βάση, επομένως, αναμένουμε εξασθενημένα φαινόμενα, δηλαδή από νιφαδοπτώσεις και τοπικά ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι και πρόσκαιρα φαινόμενα μέτριας έντασης μόνο σε πιο ευνοημένες περιπτώσεις και σε λίγο μεγαλύτερα υψόμετρα, χωρίς όμως γενικευμένο χαρακτήρα.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

– Κεντρική Μακεδονία : 200-300 μέτρα (Δυτικά και Βόρεια νομού Θεσσαλονίκης, ν. Κιλκίς) και 500 μέτρα (Πέλλα, Πιερία, Ημαθία) – Δυτική Μακεδονία : 600-700 μέτρα – Σποράδες : 500 μέτρα – Θεσσαλία : 600-700 μέτρα – Κεντρική Στερεά : 800-900 μέτρα – Ανατολική Στερεά : 800-900 μέτρα – Αττική : 900-1000 μέτρα – Εύβοια : 800 μέτρα – Ανατολική / Βορειοανατολική Πελοπόννησος : 900-1000 μέτρα – Κρήτη : 1200-1300 μέτρα

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

– Κεντρική Μακεδονία : 200 μέτρα (πέριξ της Θεσσαλονίκης) και 150-200 μέτρα (ν. Σερρών, ν. Κιλκίς και Άγιο όρος) και 350-400 μέτρα (κατά βάση Πέλλα, Πιερία, Ημαθία) – Δυτική Μακεδονία : 500-600 μέτρα – Σποράδες : 400 μέτρα – Θεσσαλία : 400-500 μέτρα – Κεντρική Στερεά : 500-600 μέτρα – Ανατολική Στερεά : 500-600 μέτρα – Αττική : 500-600 μέτρα – Εύβοια : 500-600 μέτρα – Ανατολική / Βορειοανατολική Πελοπόννησος : 600-700 μέτρα – Βορειοανατολικό Αιγαίο : 100-200 μέτρα – Βόρειες Κυκλάδες : 550-600 μέτρα – Κρήτη : 900-1000 μέτρα

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

– Κεντρική Μακεδονία : 100-200 μέτρα ( κατά βάση Άγιο όρος και νομοί Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας) – Δυτική Μακεδονία : 500-600 μέτρα – Σποράδες : 300 μέτρα – Θεσσαλία : 250-350 μέτρα – Κεντρική Στερεά : 400-500 μέτρα – Ανατολική Στερεά : 400-500 μέτρα – Αττική : 400-500 μέτρα – Εύβοια : 450-500 μέτρα – Ανατολική / Βορειοανατολική Πελοπόννησος : 550-600 μέτρα – Βορειοανατολικό Αιγαίο : 0-100 μέτρα – Βόρειες Κυκλάδες : 500-600 μέτρα – Κρήτη : 800-900 μέτρα

