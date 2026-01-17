Ένα βρέφος 27 ημερών πέθανε λόγω του ακραίου κρύου στο Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, καθώς οι εκτοπισμένες οικογένειες συνεχίζουν να υποφέρουν από τις σκληρές συνθήκες σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις του διετούς πολέμου από το Ισραήλ και την έλλειψη προσωρινών καταλυμάτων και θέρμανσης.

Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Νάσερ στο Χαν Γιούνις, το μωρό, η Αΐσα Αΐες αλ-Αγκά, πέθανε το Σάββατο ως αποτέλεσμα του ακραίου κρύου. Ο αριθμός των παιδιών, κυρίως βρεφών, που έχουν πεθάνει στη Λωρίδα της Γάζας από το ακραίο κρύο από τις αρχές του 2026 έχει αυξηθεί σε οκτώ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του βρέφους πριν από το θάνατό του ή αν είχε υποκείμενα νοσήματα. Ωστόσο, η υπηρεσία πολιτικής άμυνας και η υπηρεσία ασθενοφόρων αναφέρουν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν σοβαρά τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όσους έχουν επιβαρυμένη υγεία.

Οι περιπτώσεις υποθερμίας και επιδείνωσης των αναπνευστικών προβλημάτων, ειδικά εξαιτίας των 60 δισ. τόνων μπάζων, μεγιστοποιεί το ρίσκο περαιτέρω θανάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου Τύπου της Κυβέρνησης, «ο γενοκτονικός πόλεμος του Ισραήλ έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή, επηρεάζοντας το 90% των πολιτικών υποδομών της Λωρίδας της Γάζας».

Οι εκτοπισμένοι ζητούν προσωρινά καταλύματα, οικοδομικά υλικά και θέρμανση στη Γάζα

Οι Παλαιστίνιοι υποφέρουν από την επιδείνωση της κατάστασης, καθώς επισημαίνουν ότι το Ισραήλ δεν τηρεί τις «υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένης της ανοίγματος των συνοριακών διαβάσεων και της εισόδου στην περιοχή των συμφωνηθέντων ποσοτήτων τροφίμων, ανθρωπιστικής βοήθειας, ιατρικής βοήθειας και υλικών για την κατασκευή καταλυμάτων».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 464 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 1.280 άλλοι έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις μετά την υπογραφή της κατάπαυσης του πυρός.

Η εφημερίδα New York Times επιβεβαίωσε ότι από ανάλυση δορυφορικών εικόνων αποδεικνύεται ότι από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε περισσότερα από 2.500 κτίρια και οι εργασίες κατεδάφισης συνεχίζονται.