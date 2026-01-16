Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!
Η «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες καθώς και με lyric video στο YouTube, ενώ σύντομα θα οπτικοποιηθεί μέσα από ένα συναρπαστικό music video
- Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαϊδάρι – Σύλληψη δύο 16χρονων που είχαν κλέψει μηχανή
- Παγωμένα ρωσικά κεφάλαια: Η Μόσχα εξετάζει να καταθέσει αγωγή 232 δισ. κατά βελγικού οίκου
- Πράκτορες της ICE συνέλαβαν το προσωπικό μεξικάνικου εστιατορίου αφού πρώτα… δείπνησαν σε αυτό
- Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
Ο Χρήστος Μάστορας τραγουδά την «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει και χαρίζει ένα μοναδικό τραγούδι με σύγχρονο ηχόχρωμα και την ξεχωριστή ερμηνεία του.
Η «Μαργαρίτα» δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο ούτε ένα όνομα. Είναι η παρομοίωση του λουλουδιού που όλοι κάποτε μαδήσαμε, ψάχνοντας την απάντηση στο πιο βασικό ερώτημα του έρωτα: μ’ αγαπάει ή δε μ’ αγαπάει;
Η «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες καθώς και με lyric video στο YouTube, ενώ σύντομα θα οπτικοποιηθεί μέσα από ένα συναρπαστικό music video.
H «Μαργαρίτα», σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, είναι το πρώτο single από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό album του Χρήστου Μάστορα που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026.
Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μάστορας συνεχίζει τις πολυεπιτυχημένες εμφανίσεις με τον Αντώνη Ρέμο στο «Nox», ένα από τα κορυφαία σχήματα της αθηναϊκής νύχτας.
Βρείτε το «Μαργαρίτα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ChristosMastoras-Margarita
- H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης
- «Αν σώσαμε τις τράπεζες, μπορούμε να σώσουμε και την πίτσα»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 17.01.2026]
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 22η αγωνιστική (pic)
- Συμφωνία Καναδά – Κίνας στους δασμούς – συνεργασία στις επενδύσεις
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»
- Η νέα εποχή στις αγορές: Ρευστότητα Made in China
- Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις