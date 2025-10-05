magazin
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Χρήστος Μάστορας: Αποκάλυψε πως θέλει να γίνει μπαμπάς
05 Οκτωβρίου 2025 | 09:30

Χρήστος Μάστορας: Αποκάλυψε πως θέλει να γίνει μπαμπάς

«Έχοντας βιώσει αρκετά συναρπαστικά πράγματα στη ζωή μου, νομίζω πως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας», είπε ο Χρήστος Μάστορας σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Χρήστος Μάστορας άνοιξε την καρδιά του μιλώντας για το ενδεχόμενο της πατρότητας, αποκαλύπτοντας πως η σκέψη να αποκτήσει παιδί τον γεμίζει ανυπομονησία και συγκίνηση. «Τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας», παραδέχτηκε ο frontman του συγκροτήματος ΜΕΛΙSSES.

Παρότι έχει ζήσει μοναδικές στιγμές στη σκηνή και έχει απολαύσει τη λάμψη της επιτυχίας, ο Χρήστος δεν κρύβει πως το να γίνει πατέρας θα ήταν για εκείνον το πιο συναρπαστικό και γλυκό «project» της ζωής του.

«Έχοντας βιώσει αρκετά συναρπαστικά πράγματα στη ζωή μου, νομίζω πως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας κάποια στιγμή και δεν σου το λέω επειδή θέλω ή το επιδιώκω, αλλά επειδή νομίζω ότι βιολογικά είμαστε κάπως κουρδισμένοι να γεμίζουμε χαρά με το να εξασφαλίζουμε την επιβίωση του είδους μέσα από την αναπαραγωγή» ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο  περιοδικό Esquire.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας πρόσθεσε με χιούμορ: «Σύμφωνα πάντα με φίλους που έχουν κάνει, είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Λες να είναι καμιά συνωμοσία και να θέλουν να με υποδεχτούν στο κλαμπ και να μας κοροϊδεύουν μετά;».

Η σχέση του με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει πει σε πρόσφατη συνέντευξη της για τον Χρήστο Μάστορα και τη σχέση τους: «Όταν είχα κλείσει τα 18 μου, ο Χρήστος είχε κάνει μια συναυλία στο Αγρίνιο και ήμουν από κάτω. Και μου είχε κάνει μια καρδιά με τα χέρια του και εκεί είπα στην αδελφή μου ότι ‘μια μέρα εγώ θα είμαι με τον Μάστορα’». Και έτσι έγινε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

