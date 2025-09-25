Χρήστος Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια

Μια γλυκιά οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Βασιλική Μιλλούση στα social media, ανεβάζοντας βίντεο με τον Χρήστο Μάστορα να τραγουδά μαζί με τις κόρες της και του Λευτέρη Πετρούνια.

Χρήστος Μάστορας: Σε καλλιτεχνικό τέμπο με τη βαφτιστήρα του

Ο τραγουδιστής επέλεξε το «Αστερομάτα», το τραγούδι που φέτος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με την Κlavdia. Aυτή τη φορά δεν βρέθηκε δίπλα του κάποιος συνάδελφος του καλλιτέχνης, αλλά η βαφτιστήρα του, Σοφία.

Έτσι λοιπόν, ο Χρήστος Μάστορας κρατώντας μια παιδική κιθάρα τραγουδούσε, ενώ οι μικρές τον συνόδευαν με ενθουσιασμό. Η Βασιλική Μιλλούση συνόδευσε το τρυφερό στιγμιότυπο με τη λεζάντα: «No comment».

Η κουμπαριά Μάστορα – Πετρούνια

Ο Ολυμπιονίκης των κρίκων και η σύζυγός του, πρωταθλήτρια της ενόργανης, βάπτισαν τις δύο κόρες τους, Σοφία και Λένια, τον Ιούνιο του 2021 με τον τραγουδιστή να βαφτίζει την μικρή Σοφία.

Χρήστος Μάστορας: Ξανά στο Voice

Ο τραγουδιστής θα είναι για μια ακόμη φορά στην ομάδα του μουσικού παιχνιδιού, μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, την Έλενα Παπαρίζου και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 21.00. Το μουσικό τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, μέχρι την ολοκλήρωσή του, με την ανάδειξη του μεγάλου νικητή.