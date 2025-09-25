Χρήστος Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια
Ο Χρήστος Μάστορας έχει βαφτίσει τη μια κόρη του Ολυμπινίκη.
- Νικηταράς ο Τουρκοφάγος: O ταπεινός ήρωας του '21
- Αρχίζει να αλλάζει ο καιρός: Συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
- Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»
- Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Μια γλυκιά οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Βασιλική Μιλλούση στα social media, ανεβάζοντας βίντεο με τον Χρήστο Μάστορα να τραγουδά μαζί με τις κόρες της και του Λευτέρη Πετρούνια.
Χρήστος Μάστορας: Σε καλλιτεχνικό τέμπο με τη βαφτιστήρα του
Ο τραγουδιστής επέλεξε το «Αστερομάτα», το τραγούδι που φέτος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με την Κlavdia. Aυτή τη φορά δεν βρέθηκε δίπλα του κάποιος συνάδελφος του καλλιτέχνης, αλλά η βαφτιστήρα του, Σοφία.
Έτσι λοιπόν, ο Χρήστος Μάστορας κρατώντας μια παιδική κιθάρα τραγουδούσε, ενώ οι μικρές τον συνόδευαν με ενθουσιασμό. Η Βασιλική Μιλλούση συνόδευσε το τρυφερό στιγμιότυπο με τη λεζάντα: «No comment».
View this post on Instagram
Η κουμπαριά Μάστορα – Πετρούνια
Ο Ολυμπιονίκης των κρίκων και η σύζυγός του, πρωταθλήτρια της ενόργανης, βάπτισαν τις δύο κόρες τους, Σοφία και Λένια, τον Ιούνιο του 2021 με τον τραγουδιστή να βαφτίζει την μικρή Σοφία.
Χρήστος Μάστορας: Ξανά στο Voice
Ο τραγουδιστής θα είναι για μια ακόμη φορά στην ομάδα του μουσικού παιχνιδιού, μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, την Έλενα Παπαρίζου και τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 21.00. Το μουσικό τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, μέχρι την ολοκλήρωσή του, με την ανάδειξη του μεγάλου νικητή.
- Νικολά Σαρκοζί: Ένοχος για εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση Καντάφι
- Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή
- Super League: Ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, ο Φωτιάς στην «Opap Arena»
- ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
- Οι θάνατοι από καρκίνο μειώθηκαν στην Ελλάδα από το 1990
- Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις