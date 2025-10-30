magazin
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, επιχειρηματίας, influencer και σύντροφος του Χρήστου Μάστορα, έδωσε μια εξαιρετικά αποκαλυπτική συνέντευξη στο Anestea The Podcast, ξεδιπλώνοντας πτυχές της προσωπικότητάς της που μέχρι σήμερα πολύ αγνοούσαν.

Η Καληφώνη έκανε μια βαθιά αναδρομή στις παιδικές της συνθήκες, τη δύσκολη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και τις επιχειρηματικές της επιτυχίες, δίνοντας έμφαση στον τρόπο που ο πατέρας της καθόρισε τις επιλογές της – ακόμα και στον σύντροφό της.

Η Καληφώνη μίλησε για την καρμική σχέση με τον Μάστορα, την αγάπη και ανάγκη για τη μοναχικότητα της αλλά και την αξία της ψυχοθεραπείας στο να αποδεχτεί και να αγαπήσει τον εαυτό της.

Από το Next Top Model σε ένα Girl Βoss με δύο εταιρείες, η Καληφώνη, αποκαλύπτει ότι δεν την ενδιαφέρει να φορέσει νυφικό, καταρρίπτει το στερεότυπο της «όμορφης που δεν της κόβει» και εξήγησε πώς η πολυμελής οικογένειά της και η ψυχοθεραπεία τη διαμόρφωσαν σε μια δυναμική επιχειρηματία που αγωνίζεται για τον 100% έλεγχο της ζωής της.

«Ανακάλυψα [μέσω ψυχοθεραπείας] πως επιλέγω ανθρώπους. Παίζει τεράστιο ρόλο ο μπαμπάς μου, και παίζει πολύ ρόλο στις επιλογές μου γενικά στη ζωή. Ο Χρήστος μοιάζει με τον μπαμπά μου, πολύ» λέει ανάμεσα σε άλλα η Καληφώνη.

Καρμική σχέση

«Η γιαγιά μου πριν χρόνια μου είχε βρει τα αρχικά του [Χ.Μ.]. Και τα δύο. Μετά από χρόνια είπα: απίστευτο. Καρμική σχέση» λέει για το δεσμό της με τον Χρήστο Μάστορα, τον σύντροφο και έναν καλλιτέχνη που εκτιμούσε από πάντα, πριν ακόμη καν γνωριστούν.

«Είμαστε δύο άνθρωποι που θέλουμε τον χρόνο μας, να είμαστε σε έναν χώρο μαζί και οριακά να μη μιλήσουμε οκτώ ώρες καθόλου», είπε, περιγράφοντας μια σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό του προσωπικού χρόνου ενώ αποκαλύπτει ότι αν άλλαζε κάτι επάνω του θα ήταν η τάση του να «υπεραναλύει τα πάντα».

«Είμαι πολύ ευαίσθητη, πέφτω στα πατώματα, αλλά δεν το δείχνω εύκολα. Δυσκολεύομαι να εκφράσω γενικά τα συναισθήματα μου και πιο πολύ το συναίσθημα της λύπης»

Παρά το γεγονός ότι βλέπει τον Χρήστο ως «τον άνθρωπό της», η ιδέα του γάμου δεν αποτελεί προτεραιότητά της. «Δεν με ενδιαφέρει να παντρευτώ, δεν το σκέφτομαι. Είμαι πολύ ανεξάρτητη, η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Ίσως το φοβάμαι» λέει.

Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για μια πρόταση. «Αν μου κάνει αύριο πρόταση γάμου, θα έλεγα ναι, είναι ο άνθρωπός μου» προσθέτει.

Όσον αφορά τη δημιουργία οικογένειας, η Καληφώνη επιβεβαίωσε την επιθυμία του συντρόφου της να γίνει πατέρας. «Ο Χρήστος θα είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς, το έχουμε συζητήσει για την επιθυμία του να γίνει πατέρας. Αλλά δεν με έχει πιέσει ποτέ για αυτό».

Η «ξινή» άμυνα και η χαμένη ανεμελιά

Η influencer και επιειρηματίας παραδέχτηκε ανοιχτά ότι η εξωτερική της εμφάνιση είναι συχνά παρεξηγήσιμη, καθώς θεωρείται «ξινή» και απρόσιτη. «Είναι μια άμυνα που έχω να φαίνομαι απρόσιτη», εξήγησε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι κάτι που δουλεύει εδώ και χρόνια στην ψυχοθεραπεία της.

Η πολυμελής οικογένεια με τα εννέα αδέλφια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή της. «Δεν παίρνεις την προσοχή από αυτή που θα έπαιρνες σε μια οικογένεια με λιγότερα μέλη» λέει.

Το γεγονός ότι αναγκάστηκε να αναλάβει ρόλο «μαμάς» στη μικρότερη αδελφή της την έκανε να ωριμάσει πρόωρα. «Μου στοίχισε γιατί είδα ότι όταν έφυγα να μείνω μόνη μου, δεν μπορούσα να συμπεριφερθώ στην ηλικία που βρισκόμουν. Συμπεριφερόμουν ως πολύ μεγαλύτερη. Δεν ένιωθα την ανεμελιά των 19, 20».

Το τίμημα και το επιχειρείν

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μίλησε με περηφάνια για την πορεία της στο επιχειρείν. «Οι εταιρείες μου είναι ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματά μου, νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου γιατί έχω κάνει δύο εταιρείες που πάνε καλά. Και μόνο που μπήκα σε διαδικασία, δεν είναι εύκολο, ειδικά στην Ελλάδα».

«Δεν νιώθω καθόλου ανταγωνισμό, οριακά από κανέναν, γιατί εγώ κοιτάω τη δουλίτσα μου»

Η ίδια υπογράμμισε την προσπάθεια που καταβάλλουν οι όμορφες γυναίκες για να αποδείξουν την αξία τους.

«Νιώθω ότι οι όμορφες γυναίκες κάνουν υπερπροσπάθεια να δείξουν ότι είναι έξυπνες, γιατί υπάρχει ένα στερεότυπο ότι αν κάποια είναι όμορφη, δεν της κόβει, και να αποδείξουν ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι μόνες, χωρίς να τις στηρίζει από πίσω ένας σύντροφος» λέει με την ίδια να είναι απόδειξη ότι όλα τα παραπάνω δεν έχουν ισχύ.

Μίσος, ψέμα και haters

Η Καληφώνη αναφέρθηκε και στη σκληρή κριτική που δέχεται, ειδικά στα social media. Παρόλο που δεν έχει κλάψει ποτέ για κάποιο σχόλιο, έχει διαβάσει απίστευτα σκληρά πράγματα: «Έχω διαβάσει για βιτριόλι στη μούρη, για θάνατο. Και από γυναίκες και από άντρες. Υπάρχει πολύ μισογυνισμός εκεί έξω».

Δήλωσε ότι δεν την ενδιαφέρει η αποδοχή («Έχω αποδεχτεί εγώ τον εαυτό μου» λέει), και ξεκαθαρίζει τι δεν συγχωρεί. «Με ξενερώνει η αχαριστία, με απογοητεύει πολύ, και το ψέμα. Όσο κι αν με πονέσει η αλήθεια, έλα και πες τη μου, θα το συζητήσουμε… Δεν αντέχω ψέμα και αχαριστία.»

H Βίκυ Καγιά και η άμυνα «ντελούλου»

Σχολιάζοντας την πορεία της από το Next Top Model στο σήμερα, η Καληφώνη θυμήθηκε τα λόγια της Βίκυς Καγιά όταν αποφάσισε να αποχωρήσει από το reality.

«Η Βίκυ Καγιά μου είχε πει ότι δεν θα δουλέψω ποτέ όταν είχα αποφασίσει να βγω από το σόου. Εγώ ξέρεις πώς το πήρα; Η ντελούλου… Το ερμήνευσα ότι είχε πιστέψει τόσο πολύ σε μένα που απογοητεύτηκε που έφυγα και απλά της βγήκε σε θυμό. Όλα έτσι προσπαθώ να τα παίρνω πλέον» είπε επιβεβαιώνοντας ότι η επαγγελματίας Καγιά της λείπει από το σόου φέτος.

«Είμαι δυναμική, θέλω να έχω 100% τον έλεγχο της ζωής μου, κάτι που με κουράζει και με εξαντλεί» λέει η Καληφώνη που θαυμάζει το γυναικείο φύλο, παλεύει να πετάξει από επάνω της αγκυλώσεις και έχει ένα και μόνο σκοπό: να γίνεται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της για εκείνη και για τους δικούς της ανθρώπους.

Δείτε όλο το podcast εδώ:

YouTube thumbnail

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Τράπεζες
Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως και το 60% των καθαρών κερδών του 2025

Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως και το 60% των καθαρών κερδών του 2025

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Stream magazin
«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025
Η μάχη της θηλής 30.10.25

«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025

Φορώντας μία αστραφτερή, διάφανη δημιουργία, και με το στήθος της «ελεύθερο» η σκανδαλώδης Σίντνεϊ Σουίνι έγινε πάλι πρωτοσέλιδο -για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι
Fizz 30.10.25

Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι

Μετά από τέσσερις μήνες γεμάτους φήμες, ο Τζάστιν Τριντό και η pop star Κέιτι Πέρι είναι επίσημα ζευγάρι. Και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι τρελός για εκείνη, σύμφωνα με τον στενό του κύκλο.

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge
Χαμός 28.10.25

Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge

Ο Γουίλιαμ φέρεται να προειδοποίησε τις Βεατρίκη και Ευγενία πως οι τίτλοι τους μπορεί να επανεξεταστούν, αν ο πατέρας τους, Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο παλάτι

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)

Οι φίλαθλοι της ομάδας γιόρτασαν τη μέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα συμπλήρωνε τα 65 έτη, μεταφέροντας άγαλμά του στους δρόμους της πόλης που αγάπησε και τον αγάπησε

Σύνταξη
Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
Κόσμος 30.10.25

Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Σέρβοι φοιτητές ξεκίνησαν πεζοπορία προς το Νόβι Σαντ από όλη τη χώρα, για να τιμήσουν τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας από την κατάρρευση στεγάστρου

Σύνταξη
Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League
Βόλεϊ 30.10.25

Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League

Θριαμβευτικά προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 3-0 σετ της Νάπρεντακ Ότζακ στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 30.10.25

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπέβερεν – Ολυμπιακός για το δεύτερο ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Γυναικών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7HD.

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Πιστοποίηση σε οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών στα μη κρατικά πανεπιστήμια – Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές
Ιδιωτικά πανεπιστήμια 30.10.25

Έλαβαν πιστοποίηση οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών - Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 24 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τέσσερα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές.

Σύνταξη
Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος
Agony Of Eros 30.10.25

Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος

«Δεν γίνεσαι πλούσιος από τη φιλοσοφία. Τα βιβλία μου γίνονται αντικείμενο πειρατείας πανεύκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, στάζει μέλι για τον Μπάμπη Κωστούλα, εξήγησε τον λόγο που τον έκανε αλλαγή στον αγώνα με την Αρσεναλ και ανέλυσε το πλάνο ένταξής του στην ομάδα

Σύνταξη
Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις
Πετράλωνα 30.10.25

Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις

Ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στα Πετράλωνα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη - Σε βάρος του εκκρεμούσε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» – Έντονη αντίδραση των εργαζομένων
Ανησυχία και δυσαρέσκεια 30.10.25

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» - Έντονη αντίδραση των εργαζομένων

«Κλειστόν» στην ταμπέλα θα δείχνει λίαν συντόμως σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Πώς δικαιολογεί η εταιρεία τα «λουκέτα». Έντονη αντίδραση των εργαζομένων και αναστάτωση από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Σύνταξη
Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα
Παραοικονομία 30.10.25

Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα

Από το 2012 έχουν σταματήσει να υπάρχουν επίσημα στατιστικά για τις τιμές των ακινήτων - Στην ΕΕ δηλώνουμε μείωση (!) των ενοικίων - Για «αδιαφάνεια» μιλούν οι ειδικοί της αγοράς.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα
Mπαλάκι ευθυνών 30.10.25

Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα

Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση καλεί στις 6 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, με αίτημα να ακυρωθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία. Μιλάνε στο in γονείς και εκπαιδευτικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οργή από Δάλλα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση που «δεν πάει στη Βουλή» – Σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Οργή από Δάλλα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση που «δεν πάει στη Βουλή» – Σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο

Πυρ και μανία η Όλγα Δάλλα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προανήγγειλε σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε για το θέμα των υποκλοπών καθώς έπεσε θύμα «συνεργάτη» της προέδρου της Πλεύσης και τέλος έβγαλε στη «σέντρα» τον Διαμαντή Καραναστάση που «δεν εμφανίζεται στη Βουλή».

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης: Θέμα ωρών ένα ακόμη φετινό sold out στο Καραϊσκάκη – «Έφυγαν» ήδη 31.000 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ολυμπιακός – Άρης: Θέμα ωρών ένα ακόμη φετινό sold out στο Καραϊσκάκη – «Έφυγαν» ήδη 31.000 εισιτήρια

Δεδομένο πρέπει να θεωρείται για ακόμη μια φορά φέτος το sold out στο Καραϊσκάκη και το Ολυμπιακός - Άρης το Σάββατο, αφού έχουν ήδη φύγει πάνω από 31.000 εισιτήρια.

Σύνταξη
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική χορηγία και αρχή μιας νέας
Champions League 30.10.25

To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική χορηγία και αρχή μιας νέας

Διαφορετικούς δρόμους θα τραβήξουν UEFA και Heineken από το 2027 και μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κλείνει συμφωνία με μεγάλο ανταγωνιστή στον τομέα της ζυθοποιίας

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ
Βόλεϊ 30.10.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ για το δεύτερο ματς του πρώτου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8HD.

Σύνταξη
Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League

Τι έκαναν στις πρώτες 8 αγωνιστικές οι επιλογές του Λανουά. Οι καλοί, οι κακοί και οι "άσχημοι". Το χαμηλό επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών και οι ξένοι

Βάιος Μπαλάφας
