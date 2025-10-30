Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, επιχειρηματίας, influencer και σύντροφος του Χρήστου Μάστορα, έδωσε μια εξαιρετικά αποκαλυπτική συνέντευξη στο Anestea The Podcast, ξεδιπλώνοντας πτυχές της προσωπικότητάς της που μέχρι σήμερα πολύ αγνοούσαν.

Η Καληφώνη έκανε μια βαθιά αναδρομή στις παιδικές της συνθήκες, τη δύσκολη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και τις επιχειρηματικές της επιτυχίες, δίνοντας έμφαση στον τρόπο που ο πατέρας της καθόρισε τις επιλογές της – ακόμα και στον σύντροφό της.

Η Καληφώνη μίλησε για την καρμική σχέση με τον Μάστορα, την αγάπη και ανάγκη για τη μοναχικότητα της αλλά και την αξία της ψυχοθεραπείας στο να αποδεχτεί και να αγαπήσει τον εαυτό της.

Από το Next Top Model σε ένα Girl Βoss με δύο εταιρείες, η Καληφώνη, αποκαλύπτει ότι δεν την ενδιαφέρει να φορέσει νυφικό, καταρρίπτει το στερεότυπο της «όμορφης που δεν της κόβει» και εξήγησε πώς η πολυμελής οικογένειά της και η ψυχοθεραπεία τη διαμόρφωσαν σε μια δυναμική επιχειρηματία που αγωνίζεται για τον 100% έλεγχο της ζωής της.

«Ανακάλυψα [μέσω ψυχοθεραπείας] πως επιλέγω ανθρώπους. Παίζει τεράστιο ρόλο ο μπαμπάς μου, και παίζει πολύ ρόλο στις επιλογές μου γενικά στη ζωή. Ο Χρήστος μοιάζει με τον μπαμπά μου, πολύ» λέει ανάμεσα σε άλλα η Καληφώνη.

Καρμική σχέση

«Η γιαγιά μου πριν χρόνια μου είχε βρει τα αρχικά του [Χ.Μ.]. Και τα δύο. Μετά από χρόνια είπα: απίστευτο. Καρμική σχέση» λέει για το δεσμό της με τον Χρήστο Μάστορα, τον σύντροφο και έναν καλλιτέχνη που εκτιμούσε από πάντα, πριν ακόμη καν γνωριστούν.

«Είμαστε δύο άνθρωποι που θέλουμε τον χρόνο μας, να είμαστε σε έναν χώρο μαζί και οριακά να μη μιλήσουμε οκτώ ώρες καθόλου», είπε, περιγράφοντας μια σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό του προσωπικού χρόνου ενώ αποκαλύπτει ότι αν άλλαζε κάτι επάνω του θα ήταν η τάση του να «υπεραναλύει τα πάντα».

«Είμαι πολύ ευαίσθητη, πέφτω στα πατώματα, αλλά δεν το δείχνω εύκολα. Δυσκολεύομαι να εκφράσω γενικά τα συναισθήματα μου και πιο πολύ το συναίσθημα της λύπης»

Παρά το γεγονός ότι βλέπει τον Χρήστο ως «τον άνθρωπό της», η ιδέα του γάμου δεν αποτελεί προτεραιότητά της. «Δεν με ενδιαφέρει να παντρευτώ, δεν το σκέφτομαι. Είμαι πολύ ανεξάρτητη, η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Ίσως το φοβάμαι» λέει.

Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για μια πρόταση. «Αν μου κάνει αύριο πρόταση γάμου, θα έλεγα ναι, είναι ο άνθρωπός μου» προσθέτει.

Όσον αφορά τη δημιουργία οικογένειας, η Καληφώνη επιβεβαίωσε την επιθυμία του συντρόφου της να γίνει πατέρας. «Ο Χρήστος θα είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς, το έχουμε συζητήσει για την επιθυμία του να γίνει πατέρας. Αλλά δεν με έχει πιέσει ποτέ για αυτό».

Η «ξινή» άμυνα και η χαμένη ανεμελιά

Η influencer και επιειρηματίας παραδέχτηκε ανοιχτά ότι η εξωτερική της εμφάνιση είναι συχνά παρεξηγήσιμη, καθώς θεωρείται «ξινή» και απρόσιτη. «Είναι μια άμυνα που έχω να φαίνομαι απρόσιτη», εξήγησε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι κάτι που δουλεύει εδώ και χρόνια στην ψυχοθεραπεία της.

Η πολυμελής οικογένεια με τα εννέα αδέλφια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή της. «Δεν παίρνεις την προσοχή από αυτή που θα έπαιρνες σε μια οικογένεια με λιγότερα μέλη» λέει.

Το γεγονός ότι αναγκάστηκε να αναλάβει ρόλο «μαμάς» στη μικρότερη αδελφή της την έκανε να ωριμάσει πρόωρα. «Μου στοίχισε γιατί είδα ότι όταν έφυγα να μείνω μόνη μου, δεν μπορούσα να συμπεριφερθώ στην ηλικία που βρισκόμουν. Συμπεριφερόμουν ως πολύ μεγαλύτερη. Δεν ένιωθα την ανεμελιά των 19, 20».

Το τίμημα και το επιχειρείν

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μίλησε με περηφάνια για την πορεία της στο επιχειρείν. «Οι εταιρείες μου είναι ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματά μου, νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου γιατί έχω κάνει δύο εταιρείες που πάνε καλά. Και μόνο που μπήκα σε διαδικασία, δεν είναι εύκολο, ειδικά στην Ελλάδα».

«Δεν νιώθω καθόλου ανταγωνισμό, οριακά από κανέναν, γιατί εγώ κοιτάω τη δουλίτσα μου»

Η ίδια υπογράμμισε την προσπάθεια που καταβάλλουν οι όμορφες γυναίκες για να αποδείξουν την αξία τους.

«Νιώθω ότι οι όμορφες γυναίκες κάνουν υπερπροσπάθεια να δείξουν ότι είναι έξυπνες, γιατί υπάρχει ένα στερεότυπο ότι αν κάποια είναι όμορφη, δεν της κόβει, και να αποδείξουν ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι μόνες, χωρίς να τις στηρίζει από πίσω ένας σύντροφος» λέει με την ίδια να είναι απόδειξη ότι όλα τα παραπάνω δεν έχουν ισχύ.

Μίσος, ψέμα και haters

Η Καληφώνη αναφέρθηκε και στη σκληρή κριτική που δέχεται, ειδικά στα social media. Παρόλο που δεν έχει κλάψει ποτέ για κάποιο σχόλιο, έχει διαβάσει απίστευτα σκληρά πράγματα: «Έχω διαβάσει για βιτριόλι στη μούρη, για θάνατο. Και από γυναίκες και από άντρες. Υπάρχει πολύ μισογυνισμός εκεί έξω».

Δήλωσε ότι δεν την ενδιαφέρει η αποδοχή («Έχω αποδεχτεί εγώ τον εαυτό μου» λέει), και ξεκαθαρίζει τι δεν συγχωρεί. «Με ξενερώνει η αχαριστία, με απογοητεύει πολύ, και το ψέμα. Όσο κι αν με πονέσει η αλήθεια, έλα και πες τη μου, θα το συζητήσουμε… Δεν αντέχω ψέμα και αχαριστία.»

H Βίκυ Καγιά και η άμυνα «ντελούλου»

Σχολιάζοντας την πορεία της από το Next Top Model στο σήμερα, η Καληφώνη θυμήθηκε τα λόγια της Βίκυς Καγιά όταν αποφάσισε να αποχωρήσει από το reality.

«Η Βίκυ Καγιά μου είχε πει ότι δεν θα δουλέψω ποτέ όταν είχα αποφασίσει να βγω από το σόου. Εγώ ξέρεις πώς το πήρα; Η ντελούλου… Το ερμήνευσα ότι είχε πιστέψει τόσο πολύ σε μένα που απογοητεύτηκε που έφυγα και απλά της βγήκε σε θυμό. Όλα έτσι προσπαθώ να τα παίρνω πλέον» είπε επιβεβαιώνοντας ότι η επαγγελματίας Καγιά της λείπει από το σόου φέτος.

«Είμαι δυναμική, θέλω να έχω 100% τον έλεγχο της ζωής μου, κάτι που με κουράζει και με εξαντλεί» λέει η Καληφώνη που θαυμάζει το γυναικείο φύλο, παλεύει να πετάξει από επάνω της αγκυλώσεις και έχει ένα και μόνο σκοπό: να γίνεται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της για εκείνη και για τους δικούς της ανθρώπους.

Δείτε όλο το podcast εδώ: