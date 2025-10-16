magazin
Σημαντική είδηση:
16.10.2025 | 15:21
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Η μουσική, ο έρωτας και οι τρεις «κανόνες» του πατέρα του: Ο Νίνο ζει με την αλήθεια του
16 Οκτωβρίου 2025 | 18:20

Η μουσική, ο έρωτας και οι τρεις «κανόνες» του πατέρα του: Ο Νίνο ζει με την αλήθεια του

Ο γνωστός μουσικός Νίνο Ξυπολιτάς ήταν ο νέος καλεσμένος στο Anestea Τhe Podcast Powered by inMagazin του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε για όλα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής με πάνω από 20 χρόνια πορείας. Ο Νίνο Ξυπολιτάς ήταν ο νέος καλεσμένος στο Anestea Τhe Podcast Powered by inMagazin του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε για όλα.

Ήρεμος, χαλαρός, ξεκάθαρος, ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε για το νόημα της μουσικής στη ζωή του, τι σημαίνει έρωτας για εκείνον, τη σχέση του με τον πατέρα του, αλλά και την πατρότητα.

Από τη Ρόδο στην Αθήνα

«Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω στη Γ’ γυμνασίου σε ένα έντεχνο μαγαζί στη Ρόδο, τότε σκέφτηκα ότι θέλω να βγάλω τα δικά μου κομμάτια. Από τότε κάθε βράδυ σκεφτόμουν να λέω τα τραγούδια μου στο κοινό. Και όταν αυτό συνέβη μετά το λύκειο ένιωσα μια πρώτη ικανοποίηση. Το ένιωθα ότι θα τα καταφέρω».

«Ήξερα από τότε ότι η αρχή δεν είναι τίποτα. Όλο το μυστικό είναι να κάνεις μια μεγαλύτερη επιτυχία από την προηγούμενη. Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι να κάνεις μια τεράστια επιτυχία με το ξεκίνημα, γιατί μετά οτιδήποτε λιγότερο κάνεις το βλέπεις σαν αποτυχία».

«Το αισθάνθηκα κι εγώ αυτό, αλλά το διαχειρίστηκα γιατί από την αρχή σκεφτόμουν την επόμενες πέντε κινήσεις στην πορεία μου. Αυτή τη λογική την είχα από πολύ μικρός. Βέβαια η αλήθεια είναι πως ότι πλάνο και να έχεις στο μυαλό σου, αν ο κόσμος δεν το δεχτεί δεν καταφέρνεις τίποτα».

Οι τρεις συμβουλές – μαθήματα ζωής

«Ο πατέρας μου, που ήταν ΟΥΚας, σκεφτόταν πολεμικά στη ζωή του. Και πάντα μου έλεγε πως ότι κι αν σου συμβεί στη ζωή σου, η ουσία είναι πως αντιδράς. Το πρώτο πράγμα είναι να είσαι ψύχραιμος, το δεύτερο είναι εκτίμηση της κατάστασης και το τρίτο είναι η διαχείριση. Αυτά τα τρία αποτελούν τον οδηγό στη ζωή μου».

«Έχω ‘φλερτάρει’ με την κατάθλιψη, αλλά το κατάλαβα πιο μετά. Ζήτησα βοήθεια στην πορεία. Οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε, να ανοίγονται».

«Έχω πάει σε ψυχολόγο, σχετικά πρόσφατα μάλιστα. Ήταν μια περίοδος που ήταν απαραίτητο να πάω, συνέβαιναν πολλά στη ζωή μου τότε και ένιωθα ότι δεν είχα καθαρό μυαλό. Έπεσαν πολλά μαζί, όπως ότι ‘έφευγε’ ο πατέρας μου, και ένα μαύρο σύννεφο είχε απλωθεί από πάνω μου».

«Για μένα ο καλύτερος γιατρός στη ζωή μου ήταν η μουσική. Αυτό ήταν και είναι το μεγάλο πάθος μου, δεν χρειαζόμουν κάτι άλλο. Η μουσική είναι ο μεγαλύτερος έρωτας του εσωτερικού μου κόσμου».

Έρωτας και γαλήνη

«Τι είναι ο έρωτας για μένα; Μια ψυχική διαταραχή, που περνάει σε 8-10 μήνες, ίσως κρατήσει λίγο παραπάνω και η εξέλιξή του είναι η αγάπη».

«Όσο αν είμαι ψυχικά διαταραγμένος αυτή την περίοδο; Έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να μιλήσω ποτέ ξανά για κάτι που είναι καθαρά δικό μου και θα το κρατήσω μόνο για μένα. Αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω μια ειρήνη μέσα μου».

«Αν είμαι ερωτευμένος τώρα; Και ότι δεν απαντάω, μια απάντηση δεν είναι; Αν ήταν θα σου έλεγα όχι».

«Δεν αλλάζει τίποτα σε μένα όταν είμαι ερωτευμένος. Άλλωστε ένας έρωτας μπορεί να σταματήσει σε ένα λεπτό».

«Ο έρωτας είναι μια μανία, που σε αποσυντονίζει εντελώς. Είτε σε τρώει είτε σε ταΐζει. Είσαι σε μεγαλώνει, είτε σε μικραίνει. Τα έχω περάσει και τα δύο. Κάποιοι λένε ότι είναι η κινητήριος δύναμη, αλλά δεν την «αγοράζω» ως άποψη».

«Με προτιμώ ήρεμο και γαλήνιο. Σε τρελαίνει ο έρωτας, αλλά δεν μου αρέσει. Δεν το αντέχω».

«Τα ψέματα και η απιστία είναι ασυγχώρητα σε μια σχέση. Και δεν τα κάνω εγώ αυτά, επειδή σέβομαι τον εαυτό μου».

«Δεν λέω ψέματα, θα σκάσω αν το κάνω. Αν μάθω ότι κάποιος μου έχει πει ψέματα και με ενδιαφέρει ως άνθρωπος θα πάω να του μιλήσω, να μάθω το γιατί. Αν δεν με ενδιαφέρει δεν του ξαναμιλάω ποτέ».

Ο μπαμπάς και η πατρότητα

«Από μολίς μικρός ήθελα να κάνω οικογένεια, να γίνω μπαμπάς. Αν είμαι καλός αυτό θα το πουν τα παιδιά όταν μεγαλώσουν, δεν μπορώ να το πω εγώ».

«Ζω μέσα στην αλήθεια. Δεν έχω κάτι που να θέλω να μείνει κρυμμένο, δεν έχω μυστικά που να μην θέλω να μάθει κανείς ποτέ».

«Με τον μπαμπά μου είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Τα λέγαμε όλα μεταξύ μας, δεν είχαμε μυστικά. Ήταν η καλύτερη παρέα για μένα».

«Η πιο δυνατή ανάμνηση που έχω με τον πατέρα μου ήταν οι κουβέντες μας και το πόσο εύκολα έβρισκε λύση εκεί που πίστευα εγώ ότι δεν υπάρχει. Ήταν πολύ υποστηρικτικός μαζί μου».

«Ως μπαμπάς δεν είμαι αυστηρός, δεν μπορώ να με φανταστώ έτσι».

Νίνο στα… γρήγορα

«Όταν θέλω να κάνω κάτι, τόσο στο επαγγελματικό κομμάτι όσο και στην προσωπική μου ζωή, δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι».

«Έχω αρκετά κομμάτια μου συνδεδεμένα με διάφορες καταστάσεις. Για παράδειγμα όταν μπαίνει η εισαγωγή του ‘Ακόμα συζητώ’ το μυαλό μου πάει αμέσως στον Σταμάτη Γονίδη. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό».

«Με τον Γονίδη έχω συνεργαστεί δύο φορές και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του στο μέλλον. Με τον Νίκο Οικονομόπουλο έχω συνεργαστεί και εννοείται ότι θα ήθελα ξανά. Η Άννα Βίσση έχει καταφέρει αυτό που θέλουν όλοι οι καλλιτέχνες στην καριέρα τους. Η Πάολα είναι μια ψυχούλα και φωνάρα».

«Δεν θα άλλαζα τίποτα σε μένα. Είμαι πολύ καλά με τον εαυτό μου, αισθάνομαι πολύ ωραία. Λέω μπράβο κάθε μέρα στον εαυτό μου, λέω ‘είσαι πολύ δυνατός’».

«Ένα χαρακτηριστικό που με γοητεύει στους άλλους ανθρώπους είναι η καλοσύνη. Θεωρώ ότι υπάρχει η καλοσύνη στις μέρες μας, περισσότερο από όσο νομίζουμε».

«Στη ζωή μου είμαι πολύ ξεκάθαρος. Ή μέρα ή νύχτα. Ή αλήθεια ή τίποτα».

«Φόβους είχα τους σεισμούς και τα αεροπλάνα. Αλλά μου έφυγαν κι αυτά. Τον φόβο για τα αεροπλάνα τον ξεπέρασα κάνοντας ένα ταξίδι στις ΗΠΑ».

«Έχω φίλους, πολλοί από αυτούς είναι από τότε που ήμασταν μαζί στη Ρόδο. Αλλά κι εδώ στην Αθήνα έχω κάνει, ιδιαίτερα έναν φίλο που έχει μπει στην καρδιά μου και δεν φεύγει με τίποτα».

«Η ηθική, το να είναι αληθινός και να είσαι εκεί. Πίστη και αφοσίωση, αυτές είναι οι αρετές που ξεχωρίζω εγώ σε κάποιον που αποκαλώ φίλο».

«Το μόνο που έχω πληρώσει στην καριέρα μου είναι ότι κάποιοι στο τέλος θα πουν ότι δεν βγάζεις άκρη με εμένα. Αλλά δεν με ενοχλεί, γιατί αυτοί που το λένε μια χαρά άκρη βγάζουν μαζί μου. Ή για να το πω διαφορετικά, δεν μπόρεσαν να με χειραγωγήσουν».

Δείτε όλη τη συνέντευξη που έδωσε η Βίκυ Καγιά στο Anestea The Podcast:

YouTube thumbnail

