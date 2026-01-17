Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Με έξι τρόπαια η Συναισθηματική Αξία του Γιοακίμ Τρίερ είναι ο μεγάλος θριμαβευτής στην απάντηση της Ευρώπης στα Όσκαρ, στα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026.

Σε μια τελετή που συνδύασε την κινηματογραφική λάμψη με ηχηρά πολιτικά μηνύματα για την ελευθερία της έκφρασης, οι Ευρωπαίοι δημιουργοί έστειλαν το δικό τους σήμα προς την Ακαδημία, λίγο πριν τη μεγάλη μάχη των χρυσών αγαλματιδίων τον Μάρτιο.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (EFA) πραγματοποίησαν φέτος μια στρατηγική αλλαγή, μεταφέροντας την παραδοσιακή τελετή του Δεκεμβρίου στον Ιανουάριο ώστε να ευθυγραμμιστούν με τη διεθνή περίοδο των κινηματογραφικών βραβείων. Καθώς τα αποτελέσματα δεν επηρεάζουν τις υποψηφιότητες των Όσκαρ —καθώς η ψηφοφορία της Ακαδημίας ολοκληρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου— η τελετή του Σαββάτου αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την κρίση των ψηφοφόρων για τους τελικούς νικητές του Μαρτίου.

Το δράμα Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία) θριάμβευσε κερδίζοντας το βραβείο στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας για τον Γιοακίμ Τρίερ, καθώς και στις κατηγορίες Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τους Ρενάτε Ρέινσβε και Στέλαν Σκάρσγκαρντ αντίστοιχα.

Η ταινία απέσπασε επίσης το βραβείο Σεναρίου για τους Τρίερ και Έσκιλ Βογκτ, αλλά και αυτό της Καλύτερης Μουσικής για τη Χάνια Ράνι.

Με αυτή τη σαρωτική εμφάνιση, το έργο του Τρίερ κλειδώνει ουσιαστικά τη θέση του ανάμεσα στα φαβορί για τις μεγάλες κατηγορίες των επερχόμενων Όσκαρ.

Η τελετή, την οποία επιμελήθηκε ο ιστορικός κινηματογράφου Μαρκ Κάζινς, δεν είχε παραδοσιακό παρουσιαστή.

Αντ’ αυτού, η ροή της βραδιάς εμπλουτίστηκε με νοσταλγικές αναδρομές σε εμβληματικές στιγμές του ευρωπαϊκού σινεμά, από τις Ομπρέλες του Χερβούργου ή το Playtime.

Ωστόσο, το κλίμα φορτίστηκε πολιτικά από την έναρξη κιόλας της εκδήλωσης, όταν ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα ποινή φυλάκισης στη χώρα του, απηύθυνε μια δραματική έκκληση.

«Όταν η αλήθεια συνθλίβεται σε ένα μέρος, η ελευθερία ασφυκτιά παντού», είπε σύμφωνα με το Variety.

«Τότε κανείς δεν είναι ασφαλής πουθενά στον κόσμο. Ούτε στο Ιράν. Ούτε στην Ευρώπη. Ούτε στην Αμερική. Ούτε πουθενά σε αυτόν τον πλανήτη. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που σήμερα το καθήκον μας ως κινηματογραφιστών και καλλιτεχνών είναι πιο δύσκολο από ποτέ. Αν είμαστε απογοητευμένοι από τους πολιτικούς, πρέπει τουλάχιστον να αρνηθούμε να σιωπήσουμε. Επειδή η σιωπή σε μια εποχή εγκλήματος δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπή είναι συμμετοχή στο σκοτάδι», δήλωσε ο Παναχί, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να μην στρέφει το βλέμμα μακριά από τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν.

Η βραδιά περιελάμβανε επίσης σημαντικές τιμητικές διακρίσεις, με την Ιταλίδα σκηνοθέτιδα Αλίτσε Ρορβάκερ να λαμβάνει το βραβείο για το ευρωπαϊκό επίτευγμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η πλέον συγκινητική στιγμή, όμως, ανήκε στη θρυλική Λιβ Ούλμαν. Η μούσα του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν τιμήθηκε για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο, όμως δεν περιόρισε τον λόγο της στις αναμνήσεις του παρελθόντος.

Η Ούλμαν προκάλεσε αίσθηση σχολιάζοντας την πρόσφατη κίνηση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, να χαρίσει το δικό της Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπάρχουν νόμοι που λένε ότι αν κάνεις κατάχρηση του βραβείου Νόμπελ, στο αφαιρούμε. Κάποιος στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να απογοητευτεί, αλλά θα το χάσει… και είμαι χαρούμενη γι’ αυτό», δήλωσε η Ούλμαν, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, η ταινία Sirāt κυριάρχησε στα τεχνικά βραβεία, αποσπώντας διακρίσεις για τη φωτογραφία, το κάστινγκ, το μοντάζ και τον σχεδιασμό ήχου, ενώ το βραβείο Καλύτερου Animation πήγε στο γαλλικό Arco του Ούγκο Μπιενβενί.

Παρά την πολυφωνία των νικητών, το μήνυμα της βραδιάς ήταν σαφές: ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος παραμένει ζωντανός, πολιτικοποιημένος και έτοιμος να αναμετρηθεί με την παγκόσμια ελίτ της έβδομης τέχνης.

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, όλοι οι νικητές

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου (EFA) για το 2026, όπως ανακοινώθηκαν στην τελετή του Βερολίνου.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) του Γιοακίμ Τρίερ

Ευρωπαϊκό Βραβείο Σκηνοθεσίας

Γιοακίμ Τρίερ για τη Συναισθηματική Αξία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας

Ρενάτε Ράινσβε για τη Συναισθηματική Αξία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τη Συναισθηματική Αξία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Σεναρίου

Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ για τη Συναισθηματική Αξία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσικής

Χάνια Ράνι για τη Συναισθηματική Αξία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Φωτογραφίας

Μάουρο Έρθε για το Sirāt

Ευρωπαϊκό Βραβείο Μοντάζ

Κριστόμπαλ Φερνάντεζ για το Sirāt

Ευρωπαϊκό Βραβείο Σκηνογραφίας

Λαΐα Ατέκα για το Sirāt

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ήχου

Λέια Καζανόβα, Αμάντα Βιλαβέχα και Γιασμίν Παντέρας για το Sirāt

Ευρωπαϊκό Βραβείο Casting

Νάντια Ασίμι, Λουίς Μπερτολό και Μαρία Αντρίγκο για το Sirāt

Ευρωπαϊκό Βραβείο Μακιγιάζ και Κομμώσεων

Τόρστεν Βίτε για τη Βουγονία (Bugonia)

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενδυματολογίας

Σαμπρίνα Κρέμερ για τον Sound of Falling

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ντοκιμαντέρ

Fiume o Morte! του Ιγκόρ Μπεζίνοβιτς

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ταινίας Animation

Arco του Ούγκο Μπιανβενιού

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους

City of Poets της Σάρα Ραζεΐ

Ευρωπαϊκό Βραβείο Discovery – Prix FIPRESCI

On Falling της Λάουρα Καρέρα

Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού

Siblings της Γκρέτα Σκαράνο

Ευρωπαϊκό Βραβείο Eurimages (Καλύτερη Συμπαραγωγή)

Μάρεν Άντεν, Γιανίνε Γιακόφσκι και Γιόνας Ντόρνμπαχ

Τιμητικά Βραβεία:

Τιμητικό Ευρωπαϊκό Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στη Λιβ Ούλμαν

Τιμητικό Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιτεύγματος στη Αλίτσε Ρορβάκερ