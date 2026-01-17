magazin
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
The Good Life 17 Ιανουαρίου 2026 | 23:47

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Με έξι τρόπαια η Συναισθηματική Αξία του Γιοακίμ Τρίερ είναι ο μεγάλος θριμαβευτής στην απάντηση της Ευρώπης στα Όσκαρ, στα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026.

Σε μια τελετή που συνδύασε την κινηματογραφική λάμψη με ηχηρά πολιτικά μηνύματα για την ελευθερία της έκφρασης, οι Ευρωπαίοι δημιουργοί έστειλαν το δικό τους σήμα προς την Ακαδημία, λίγο πριν τη μεγάλη μάχη των χρυσών αγαλματιδίων τον Μάρτιο.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (EFA) πραγματοποίησαν φέτος μια στρατηγική αλλαγή, μεταφέροντας την παραδοσιακή τελετή του Δεκεμβρίου στον Ιανουάριο ώστε να ευθυγραμμιστούν με τη διεθνή περίοδο των κινηματογραφικών βραβείων. Καθώς τα αποτελέσματα δεν επηρεάζουν τις υποψηφιότητες των Όσκαρ —καθώς η ψηφοφορία της Ακαδημίας ολοκληρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου— η τελετή του Σαββάτου αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την κρίση των ψηφοφόρων για τους τελικούς νικητές του Μαρτίου.

Το δράμα Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία) θριάμβευσε κερδίζοντας το βραβείο στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας για τον Γιοακίμ Τρίερ, καθώς και στις κατηγορίες Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τους Ρενάτε Ρέινσβε και Στέλαν Σκάρσγκαρντ αντίστοιχα.

Η ταινία απέσπασε επίσης το βραβείο Σεναρίου για τους Τρίερ και Έσκιλ Βογκτ, αλλά και αυτό της Καλύτερης Μουσικής για τη Χάνια Ράνι.

Γιοακίμ Τρίερ

Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Ρενάτε Ρέινσβε

Όλοι οι νικητές της βραδιάς στο Βερολίνο

Με αυτή τη σαρωτική εμφάνιση, το έργο του Τρίερ κλειδώνει ουσιαστικά τη θέση του ανάμεσα στα φαβορί για τις μεγάλες κατηγορίες των επερχόμενων Όσκαρ.

Η τελετή, την οποία επιμελήθηκε ο ιστορικός κινηματογράφου Μαρκ Κάζινς, δεν είχε παραδοσιακό παρουσιαστή.

Αντ’ αυτού, η ροή της βραδιάς εμπλουτίστηκε με νοσταλγικές αναδρομές σε εμβληματικές στιγμές του ευρωπαϊκού σινεμά, από τις Ομπρέλες του Χερβούργου ή το Playtime.

Ωστόσο, το κλίμα φορτίστηκε πολιτικά από την έναρξη κιόλας της εκδήλωσης, όταν ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα ποινή φυλάκισης στη χώρα του, απηύθυνε μια δραματική έκκληση.

Τζαφάρ Παναχί

«Όταν η αλήθεια συνθλίβεται σε ένα μέρος, η ελευθερία ασφυκτιά παντού», είπε σύμφωνα με το Variety.

«Τότε κανείς δεν είναι ασφαλής πουθενά στον κόσμο. Ούτε στο Ιράν. Ούτε στην Ευρώπη. Ούτε στην Αμερική. Ούτε πουθενά σε αυτόν τον πλανήτη. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που σήμερα το καθήκον μας ως κινηματογραφιστών και καλλιτεχνών είναι πιο δύσκολο από ποτέ. Αν είμαστε απογοητευμένοι από τους πολιτικούς, πρέπει τουλάχιστον να αρνηθούμε να σιωπήσουμε. Επειδή η σιωπή σε μια εποχή εγκλήματος δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπή είναι συμμετοχή στο σκοτάδι», δήλωσε ο Παναχί, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να μην στρέφει το βλέμμα μακριά από τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν.

Η βραδιά περιελάμβανε επίσης σημαντικές τιμητικές διακρίσεις, με την Ιταλίδα σκηνοθέτιδα Αλίτσε Ρορβάκερ να λαμβάνει το βραβείο για το ευρωπαϊκό επίτευγμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η πλέον συγκινητική στιγμή, όμως, ανήκε στη θρυλική Λιβ Ούλμαν. Η μούσα του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν τιμήθηκε για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο, όμως δεν περιόρισε τον λόγο της στις αναμνήσεις του παρελθόντος.

Η Ούλμαν προκάλεσε αίσθηση σχολιάζοντας την πρόσφατη κίνηση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, να χαρίσει το δικό της Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ.

Λιβ Ούλμαν

«Υπάρχουν νόμοι που λένε ότι αν κάνεις κατάχρηση του βραβείου Νόμπελ, στο αφαιρούμε. Κάποιος στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να απογοητευτεί, αλλά θα το χάσει… και είμαι χαρούμενη γι’ αυτό», δήλωσε η Ούλμαν, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, η ταινία Sirāt κυριάρχησε στα τεχνικά βραβεία, αποσπώντας διακρίσεις για τη φωτογραφία, το κάστινγκ, το μοντάζ και τον σχεδιασμό ήχου, ενώ το βραβείο Καλύτερου Animation πήγε στο γαλλικό Arco του Ούγκο Μπιενβενί.

Παρά την πολυφωνία των νικητών, το μήνυμα της βραδιάς ήταν σαφές: ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος παραμένει ζωντανός, πολιτικοποιημένος και έτοιμος να αναμετρηθεί με την παγκόσμια ελίτ της έβδομης τέχνης.

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, όλοι οι νικητές

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου (EFA) για το 2026, όπως ανακοινώθηκαν στην τελετή του Βερολίνου.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) του Γιοακίμ Τρίερ

YouTube thumbnail

Ευρωπαϊκό Βραβείο Σκηνοθεσίας

Γιοακίμ Τρίερ για τη Συναισθηματική Αξία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας

Ρενάτε Ράινσβε για τη Συναισθηματική Αξία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τη Συναισθηματική Αξία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Σεναρίου

Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ για τη Συναισθηματική Αξία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσικής

Χάνια Ράνι για τη Συναισθηματική Αξία

Ευρωπαϊκό Βραβείο Φωτογραφίας

Μάουρο Έρθε για το Sirāt

YouTube thumbnail

Ευρωπαϊκό Βραβείο Μοντάζ

Κριστόμπαλ Φερνάντεζ για το Sirāt

Ευρωπαϊκό Βραβείο Σκηνογραφίας

Λαΐα Ατέκα για το Sirāt

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ήχου

Λέια Καζανόβα, Αμάντα Βιλαβέχα και Γιασμίν Παντέρας για το Sirāt

Ευρωπαϊκό Βραβείο Casting

Νάντια Ασίμι, Λουίς Μπερτολό και Μαρία Αντρίγκο για το Sirāt

Ευρωπαϊκό Βραβείο Μακιγιάζ και Κομμώσεων

Τόρστεν Βίτε για τη Βουγονία (Bugonia)

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενδυματολογίας

Σαμπρίνα Κρέμερ για τον Sound of Falling

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ντοκιμαντέρ

Fiume o Morte! του Ιγκόρ Μπεζίνοβιτς

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ταινίας Animation

Arco του Ούγκο Μπιανβενιού

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους

City of Poets της Σάρα Ραζεΐ

Ευρωπαϊκό Βραβείο Discovery – Prix FIPRESCI

On Falling της Λάουρα Καρέρα

Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού

Siblings της Γκρέτα Σκαράνο

Ευρωπαϊκό Βραβείο Eurimages (Καλύτερη Συμπαραγωγή)

Μάρεν Άντεν, Γιανίνε Γιακόφσκι και Γιόνας Ντόρνμπαχ

Τιμητικά Βραβεία:

Τιμητικό Ευρωπαϊκό Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στη Λιβ Ούλμαν

Τιμητικό Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιτεύγματος στη Αλίτσε Ρορβάκερ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

World
ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

inWellness
inTown
Stream magazin
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
«Είναι στόχος» 16.01.26

Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η ARC επιβεβαίωσε τον θάνατο των καλλιτεχνών Mehdi Salahshour, Javad Ganji, Rubina Aminian και Soroush Soleimani, ενώ εκτόξευσε πυρά εναντίoν των αρχών του Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια
Αλλαγή φρουράς 16.01.26

Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια ως πρόεδρος της Lucasfilm, η Κάθλιν Κένεντι αποφάσισε να παραδώσει την καρέκλα της, με την ελπίδα το Star Wars να βρει ξανά την χαμένη του αίγλη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
Γεννημένος «Σκαθάρι» 15.01.26

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.

Σύνταξη
«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα
Στο κυνήγι της επιτυχίας 15.01.26

«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα

Ο ήρωας του Marty Supreme τα θυσιάζει όλα για να πετύχει. Από τον Κάφκα και τον Στάινμπεκ μέχρι το Whiplash και το Succession, η τέχνη ρωτά ξανά: τι γίνεται όταν η επιτυχία γίνεται το μοναδικό νόημα ζωής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας»
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 01:46

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας»

Ο δήμαρχος Περάματος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγείας τους. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τη φωτιά.

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Κώστας Λούδης, παλιά δόξα του ελληνικού πόλο και νυν τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας, αποθέωσε την Ελλάδα για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί είναι το φαβορί για το χρυσό.

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Σύνταξη
AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα
Relationsex 17.01.26

AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα

Οι AI companions υπόσχονται συντροφικότητα και κατανόηση σε μια εποχή κοινωνικής αποσύνδεσης. Πίσω όμως από την «ασφαλή» οικειότητα, αναδύεται μια νέα βιομηχανία εκμετάλλευσης του συναισθήματος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι επικράτησε στα πέναλτι της Αιγύπτου με 4-2 (0-0 κανονική διάρκεια) και κατέκτησε την 3η θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μοιραίοι για τους «Φαραώ» Σαλάχ και Μαρμούς.

Σύνταξη
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)

Όσα είπαν Θοδωρής Βλάχος και Αριστείδης Χαλυβόπουλος μετά την εύκολη νίκη της Εθνικής πόλο των Ανδρών επί της Τουρκίας, στο ξεκίνημα του Β' γύρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδδίου.

Σύνταξη
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών
Κόσμος 17.01.26

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών

Επιφυλακτική και διχασμένη η Γερμανία - Η κυβέρνηση θα το σκεφτεί και η αντιπολίτευση της στέλνει μήνυμα ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε»

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο