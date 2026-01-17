Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 17:55
Νέα απεργία προγραμματίζουν οι οδηγοί ταξί - Οι ημερομηνίες
«Σαδίστρια νυμφομανής» – Όταν η CIA φακέλωσε την Έρθα Κιτ ως «επικίνδυνη κομμουνίστρια, εχθρό του λαού»
Stories 17 Ιανουαρίου 2026 | 17:56

«Σαδίστρια νυμφομανής» – Όταν η CIA φακέλωσε την Έρθα Κιτ ως «επικίνδυνη κομμουνίστρια, εχθρό του λαού»

Γεννημένη σαν σήμερα, 99 χρόνια πριν, η ασυμβίβαστη Έρθα Κιτ ενθουσίασε με το ταλέντο της και αναθεματίστηκε για την τόλμη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αν η Έρθα Κιτ βρισκόταν σήμερα ανάμεσά μας, θα γιόρταζε τα 99α γενέθλιά της. Ασυμβίβαστη και ειλικρινής, η αναπολογητική σταρ που ταυτίστηκε με την κομψότητα, τον αισθησιασμό και τη δύναμη της μαύρης γυναίκας στο καλλιτεχνικό στερέωμα, παραμένει εξαίρεση και για την αλύγιστη στάση της απέναντι στο κατεστημένο.

Με αφορμή τη γενέθλια μέρα της, ανατρέχουμε σε μια από τις πιο αλλόκοτες και άδικες περιόδους της ζωής της, όταν το όνομά της βρέθηκε στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών με εντολή του Λευκού Οίκου που προσπάθησε, εις μάτην, να την καταστρέψει.

Από τα πειράματα με LSD σε ανυποψίαστους κρατούμενους ως μέσο βασανισμού, μέχρι τις ατελείωτες παρεμβάσεις στην πολιτική σκηνή της Νότιας Αμερικής, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτει ένα εκτενές και εξαιρετικά ανησυχητικό ιστορικό αμφιλεγόμενων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, ίσως οι πιο παράδοξες ενέργειές της αφορούσαν το φακέλωμα προσωπικοτήτων της ποπ κουλτούρας, με την Κιτ να αποτελεί την πλέον εμβληματική περίπτωση «εσωτερικού εχθρού».

Στα μάτια της CIA, η γεννημένη στη Νότια Καρολίνα καλλιτέχνιδα ήταν μια «επικίνδυνη εν δυνάμει κομμουνίστρια, ταμένη στην ολοκληρωτική καταστροφή του αμερικανικού τρόπου ζωής.

YouTube thumbnail

Βρισκόμασταν στο απόγειο της παράνοιας του Ψυχρού Πολέμου, μια περίοδο κατά την οποία οποιοσδήποτε –και ιδιαίτερα οι προβεβλημένοι μαύροι σελέμπριτι– δεν στήριζε το κράτος χωρίς όρους, μπορούσε να κατηγορηθεί ως πράκτορας.

Η Κιτ δεν ήταν η μόνη στη λίστα επιτήρησης, καθώς η Υπηρεσία είχε συντάξει φακέλους με ψευδο-στοιχεία για προσωπικότητες όπως η Τζιν Σίμπεργκ και η Αρίθα Φράνκλιν.

Η «καταδίωξη» της ηθοποιού που έγραψε ιστορία ως Catwoman ξεκίνησε το 1968, σε ένα γεύμα στον Λευκό Οίκο. Όταν η Πρώτη Κυρία, Λέιντι Μπερντ Τζόνσον, τη ρώτησε για τον πόλεμο του Βιετνάμ, η Κιτ δεν κατέφυγε σε διπλωματικές ευγένειες.

«Στέλνετε τα καλύτερα παιδιά αυτής της χώρας να πυροβοληθούν και να ακρωτηριαστούν», δήλωσε με θάρρος, προκαλώντας το ξέσπασμα της συζύγου του Προέδρου σε λυγμούς.

Ήδη γνωστή για την υποστήριξή και την αφοσίωσή της σε κοινωνικούς σκοπούς και την αντιμιλιταριστική της ατζέντα, μετά το περιστατικό που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, η Κιτ καταχωρήθηκε στη μαύρη λίστα της αμερικανικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας και η CIA ξεκίνησε να συλλέγει πληροφορίες φακελώνοντας την.

Χρόνια αργότερα, το 1975, οι New York Times έφεραν τα αρχεία στο φως εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την υπηρεσία. Η CIA δεν είχε κανένα βάσιμο στοιχείο ότι η Κιτ ήταν μυστική σοβιετική κατάσκοπος ή ήταν εμπλεκόμενη σε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες αντικουλτούρες πέρα από κάποια κακεντρεχή σχόλια από το βαθύ, λευκό, Χόλιγουντ.

Αυτό δεν εμπόδισε την CIA να χαρακτηρίσει την Κιτ ως «κακομαθημένο παιδί» με «πολύ άσχημη ιδιοσυγκρασία» καθώς και ως «σαδίστρια νυμφομανή». «Ακόμη και αν ήμουν, τι σχέση έχει αυτό με τη CIA αν ήμουν;» είπε η ίδια αργότερα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών στην πολιτική εξορία, η Κιτ πραγματοποίησε διάφορες εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης μιας εβδομάδας στο Caerphilly της Ουαλίας, η οποία φάνηκε να εντείνει το κίνημα ακτιβισμού της.

Σύμφωνα με την ερμηνεύτρια, τα ταξίδια της σε όλο τον κόσμο της άνοιξαν τα μάτια για την θλιβερή κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο ρατσισμός ήταν πολύ πιο βαθιά ριζωμένος στην καθημερινή κοινωνία και ο διαχωρισμός ήταν ακόμα στην πρόσφατη μνήμη.

Τελικά, ο φάκελος της CIA για την Έρθα Κιτ, δεν ήταν τίποτα παραπάνω παρά ψέματα και κακόβουλα σχόλια που σκοπό είχαν να περιορίσουν τη δυναμιή της στην ποπ κουλτούρα.

Δεν αποκαλύφθηκαν κατασκοπευτικά κυκλώματα στο Broadway, η Catwoman δεν υπήρξε ποτέ κομμουνίστρια που υποκινούσε την Κόκκινη ατζέντα και η Έρθα Κιτ ήταν ένα από τα πολλά θύματα της παράνοιας του Ψυχρού Πολέμου.

Σήμερα, 99 χρόνια μετά τη γέννησή της, θυμόμαστε πως η Έρθα Κιτ ήξερε ότι η αλήθεια είναι το πιο επικίνδυνο όπλο απέναντι σε κάθε δόλια εξουσία.

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Μοναδικοί 17.01.26

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…
Μαθήματα Ιστορίας 14.01.26

Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…

Η Λίντσεϊ Ο’Ρουρκ για πρώτη φορά χτένισε τα έργα και ημέραι των αμερικανικών επεμβάσεων σε ξένα κράτη και τα ευρήματά της θα έπρεπε να είναι «ευαγγέλιο» για την Ουάσιγκτον: Οι ανατροπές κυβερνήσεων απλά δεν λειτουργούν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου
Death mountain 13.01.26

Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου

Σαν σήμερα, 13 ιανουαρίου, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζούλιαν Σαντς ξεκίνησε για μια πεζοπορία στο Μάουντ Μπάλντι της Καλιφόρνια. Δεν επέστρεψε ποτέ ζωντανός

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα
Όραμα 13.01.26

Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα

Η Lorena Muñoz πρόκειται να σκηνοθετήσει τη σειρά «Pioneers» - μια τηλεοπτική ωδή στη συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 1971.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς
Stories 13.01.26

Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς

Στο Μεσαίωνα, η ζωή στα μοναστήρια δεν φημιζόταν για τις ανέσεις της - και το χειμώνα το κρύο ήταν μέρος της καθημερινότητας. Όμως, υπήρχε ένας και μοναδικός χώρος όπου επιτρεπόταν η φωτιά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»
Αντεπίθεση 17.01.26

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»

Με αποκλειστική του δήλωση στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Αλί Χαμενεΐ «άρρωστο άνθρωπο» που «πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει». Και τον κατηγόρησε για «πλήρη καταστροφή» του Ιράν.

Σύνταξη
Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Μοναδικοί 17.01.26

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Για 4ο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η Λίβερπουλ (1-1), «ανάσα» για την Τσέλσι (2-0)

Χωρίς νίκη για 4η σερί αγωνιστική στην Premier League η Λίβερπουλ, μετά το το 1-1 στην έδρα της με τη Μπέρνλι. Επέστρεψε στα «τρίποντα» η Τσέλσι, με 2-0 επί της Μπρέντφορντ κι ανέβηκε στην 6η θέση.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;
Και τον Μιλέι 17.01.26

Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», σύμφωνα με τη συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα, θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση στον παλαιστινιακό θύλακα. Έχουν προσκληθεί και άλλοι ηγέτες χωρών για να συμμετάσχουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κύπρος: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Λευκωσία 17.01.26

Κύπρος: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός
Βίαιες συγκρούσεις 17.01.26

Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός

Ζητούν επίσης την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, στην Συρία, καθώς η εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας καθυστερεί

Σύνταξη
«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ
Ελλάδα 17.01.26

«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ

Η ΠΟΕΣΥ και οι τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης καταδικάζουν τη μετάδοση των υβριστικών σχολίων του Κώστα Ανεστίδη εν είδει δηλώσεων. Τι απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής στον Παύλο Μαρινάκη που υποστήριξε ότι έχει διαγραφεί από τη ΝΔ

Σύνταξη
Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 
Walk for Peace 17.01.26

Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 

Από τους δρόμους της Ινδίας στην Ουάσιγκτον, το απίστευτο ταξίδι του Αλόκα, του σκύλου που ακολουθεί τους Βουδιτές μοναχούς σε μια επώδυνα επίκαιρη Πορεία για την Ειρήνη, συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
Τι φοβούνται 17.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας

Προφανής στόχος των ΗΠΑ είναι να ελέγξουν τον Ντιοσντάδο Καμπέγιο, έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη Βενεζουέλα, ώστε να μην επηρεάσει τα σχέδιά τους. Υφίσταται κυρώσεις, αλλά δεν συνελήφθη.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Τουρκία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις
Κόσμος 17.01.26

Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις

Ο συριακός στρατός πήρε σήμερα τον έλεγχο τμημάτων στη βόρεια Συρία που είχαν εκκενώσει οι κουρδικές δυνάμεις και έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες (vid)
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες (vid)

Με τον Βεζένκοφ να έχει 23 πόντους, από 15 ο Τζόουνς και ο Πίτερς και 13 ο Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι (Περάντες 16π) με 104-89. Πλέον εστιάζει στη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί
Ωμοί αριθμοί 17.01.26

Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί

Παρά την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, οι αριθμοί που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το Ιράν δεν προσφέρονται για εύκολες νίκες τις οποίες προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε 2-0: Νίκη «ανάσα» οι Μαδρλιένοι αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Νίκη «ανάσα» για τη Ρεάλ αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)

Η Ρεάλ επανήλθε στις νίκες επικρατώντας με 2-0 (58’πεν. Εμπαμπέ και 65′ Ασένσιο) επί της Λεβάντε, ωστόσο οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα και κούνησαν λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
