«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

Η κόρη της Έρθα Κιτ διηγήθηκε πριν κάποια χρόνια τις δραματικές τελευταίες στιγμές της μητέρας της, τα Χριστούγεννα του 2008. Στο βιβλίο της με τις αναμνήσεις της για το 2021, Eartha & Kitt: A Daughter’s Love Story in Black & White, η κόρη της τραγουδίστριας, Κιτ Σαπίρο, θυμάται τη θρυλική καλλιτέχνιδα που γοήτευσε το κοινό ως Catwoman στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και έγραψε ιστορία στη μουσική των εορτών με την ηχογράφηση του τραγουδιού «Santa Baby», το 1953.

Σε δήλωσή της στο περιοδικό People, η Σαπίρο είπε ότι η διαρκής δημοτικότητα του τραγουδιού είναι μια απτή υπενθύμιση της αγάπης της μητέρας της.

«Όταν ακούω το Santa Baby τα Χριστούγεννα, με κάνει να χαμογελάω. Το να ακούω τη φωνή της πάντα μου ζεσταίνει την καρδιά και μου θυμίζει πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» είπε.

Η μαμά και η κόρη μέσα στα χρόνια

Ο πόνος εξαφανίστηκε

Ωστόσο, η περίοδος των Χριστουγέννων της θυμίζει επίσης τις τελευταίες μέρες της μητέρας της. Όπως έγραψε η Σαπίρο στο βιβλίο της, «η Έρθα ποτέ δεν έχασε μια παράσταση — ποτέ».

Αλλά αυτό άλλαξε τον Σεπτέμβριο του 2008, με το τελευταίο της σόου με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιρτζίνια.

Η οικογένεια σύντομα ανακάλυψε ότι η μητέρα της είχε καρκίνο του παχέος εντέρου στο τρίτο στάδιο.

«Πονούσε τόσο πολύ που μόλις και μετά βίας μπορούσε να σταθεί όρθια» έγραψε η Σαπίρο στο βιβλίο του. «Αλλά τη στιγμή που βγήκε στη σκηνή και την έλουσε το φως των προβολέων, ήταν σαν ο πόνος να εξαφανίστηκε. Κατάφερε να τραγουδήσει για ενενήντα λεπτά συνεχόμενα, σαν να ήταν πενήντα χρονών. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι ήταν ογδόντα ενός χρονών. Ή ότι ήταν σοβαρά άρρωστη».

Στις 24 Νοεμβρίου 2008 — δύο ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών — η Έρθα εισήχθη στο νοσοκομείο, με έναν γιατρό να λέει στην οικογένεια ότι μπορεί να της απέμεναν τρεις μήνες ζωής, «αλλά ακόμα και αυτό ήταν αμφίβολο»

«Παράτησε τον αγώνα»

Μετά την παράσταση, όμως, η Έρθα «κατέβηκε από τη σκηνή και σχεδόν κατέρρευσε», έγραψε η Σαπίρο προσθέτοντας: «Σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι θα έπρεπε να ακυρώσουμε όλες τις υπόλοιπες εμφανίσεις της».

Ενώ η Έρθα συνέχιζε να υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία, η Σαπίρο παρατήρησε ότι φαινόταν να «παράτησε τον αγώνα», γνωρίζοντας ότι οι εμφανίσεις της θα ήταν πλέον παρελθόν.

Πίσω στο σπίτι της

Αφού η οικογένεια αποφάσισε ότι θα ήταν πιο άνετα στο σπίτι της, την πήγαν πίσω στο Κονέκτικατ και επέλεξαν την φροντίδα κατ’ οίκον.

«Για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτή θα ήταν μια θλιβερή στιγμή. Εμείς όμως δεν επρόκειτο να χάσουμε το χιούμορ μας» έγραψε η Σαπίρο. «Θυμάμαι ότι σε κάποιο σημείο την στήριξα με μαξιλάρια και τη ρώτησα, ίσως λίγο δυνατά “είσαι καλά;”. Και εκείνη με κοίταξε και είπε “σε ακούω μια χαρά. Πεθαίνω. Δεν είμαι κουφή!”».

Καθώς η υγεία της συνέχιζε να επιδεινώνεται, η νοσοκόμα που τη φρόντιζε είπε στη Σαπίρο ότι η μητέρα της πιθανότατα «θα σβήσει σιγά-σιγά».

«Το έκανε να ακούγεται σαν να ήταν κάτι που θα ερχόταν πολύ ήρεμα» έγραψε η Σαπίρο. Αλλά δεν ήταν έτσι.

«Έφυγε από αυτή τη γη κυριολεκτικά φωνάζοντας με όλη της τη δύναμη. Τα δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της. Και ούρλιαζε με έναν πρωτόγονο, ζωώδη ήχο»

Ούρλιαζε

Η Σαπίρο διηγήθηκε πώς, την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008, αυτή και η μητέρα της έβλεπαν τηλεόραση μόνες τους.

«Μέχρι τότε, η μητέρα μου είχε χάσει εντελώς την ομιλία της. Είχε σταματήσει να μιλάει περίπου δύο ημέρες νωρίτερα. Αλλά παρέμενε σε εγρήγορση. Τα μάτια της ήταν ορθάνοιχτα», έγραψε η Σαπίρο.

«Μπορούσε επίσης να κάνει τον εαυτό της να ακουστεί. Και αυτό έκανε εκείνη τη στιγμή, δυνατά και καθαρά. Έφυγε από αυτή τη γη κυριολεκτικά φωνάζοντας με όλη της τη δύναμη. Τα δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της. Και ούρλιαζε με έναν πρωτόγονο, ζωώδη ήχο. Τότε συνειδητοποίησα ότι πραγματικά έφευγε. Αλλά όχι οικειοθελώς».

«Ήταν ποιητικό»

«Όπως συνηθίζουν να κάνουν οι μητέρες και οι κόρες, σύντομα άρχισα να της φωνάζω κι εγώ. “μπορείς να φύγεις!” φώναξα, με τα χείλη μου κοντά στο αυτί της, κρατώντας την με όλη μου τη δύναμη. Τότε, ξαφνικά, έπαψε να φωνάζει. Και κατάλαβα ότι είχε φύγει».

Σε προηγούμενη συνέντευξή της στο People, η Κιτ Σαπίρο σημείωσε τη χρονική συγκυρία — ότι η μητέρα της, μια γυναίκα γνωστή για την αισθησιακή ερμηνεία του «Santa Baby», πέθανε τα Χριστούγεννα.

«Ήξερε τη σημασία του σωστού timing», είπε η Σαπίρο στο People γελώντας, «και κατά κάποιον τρόπο, ήταν ποιητικό».

*Με στοιχεία από people.com