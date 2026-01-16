Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

«Συμβαίνουν κάποια πολύ σοβαρά πράγματα ανά τον κόσμο τις τελευταίες μέρες, αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ παρά να βάλω τελεία σε όλα όταν κυκλοφορούν μαϊμούδες ελεύθερες στην πόλη», είπε ο Τζίμι Κίμελ ανοίγοντας την εκπομπή του στις 14 Ιανουαρίου. Και χωρίς να το επιδιώκει, έδωσε τον τόνο σε μια από τις πιο παράξενες ειδήσεις των τελευταίων ημερών — και ίσως την πιο ενδεικτική της εποχής μας.

Γιατί ναι, μπορεί να ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο κρίσεις, πολέμους και πολιτικές ανατροπές, αλλά τίποτα δεν προκαλεί μεγαλύτερη συλλογική απορία από το ερώτημα: «Απέδρασαν όντως μαϊμούδες στο Σεντ Λούις ή απλώς ζούμε σε ένα ακόμη επεισόδιο μαζικής ψηφιακής σύγχυσης;»

Από μια μαρτυρία σε μια καταιγίδα αναρτήσεων

Η ιστορία ξεκίνησε με αναφορές κατοίκων στο βόρειο Σεντ Λούις, κοντά στο πάρκο O’Fallon, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν πρωτεύοντα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ακολούθησαν έρευνες από τον έλεγχο ζώων, εμπλοκή της αστυνομίας, συνδρομή ειδικών από τον ζωολογικό κήπο και –φυσικά– μια καταιγίδα αναρτήσεων στα social media.

Όπως παραδέχτηκε εκπρόσωπος του Τμήματος Υγείας, η υπόθεση συνοδεύτηκε από «φήμη πάνω στη φήμη», με πολίτες να ισχυρίζονται ακόμη και ότι συνέλαβαν τις μαϊμούδες, ανεβάζοντας όμως ψεύτικες εικόνες στο διαδίκτυο, σημειώνει το Huffpost. «Έχει να κάνει πολύ με το τι είναι AI και τι είναι γνήσιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πολλοί απλώς «διασκέδαζαν».

Φωτογραφίες, βίντεο, screenshots, «μαρτυρίες» και υλικό που έμοιαζε υπερβολικά καλοφτιαγμένο για να είναι αληθινό άρχισαν να κατακλύζουν το διαδίκτυο. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, υπάρχει μόνο μία επιβεβαιωμένη θέαση από αστυνομικό. Τα υπόλοιπα κινούνται σε μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην πραγματικότητα, την υπερβολή και την τεχνητή νοημοσύνη.

Εν τω μεταξύ, κάπου μέσα σε όλο αυτό το χάος χάθηκε και μια κατσίκα· όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media ανέλαβαν να δώσουν και σε αυτή τη δημοσιότητα που της άξιζε.

Όταν οι Αρχές προσπαθούν να ξεχωρίσουν το αληθινό από το AI

Και κάπου εδώ, η υπόθεση σταματά να είναι απλώς μια αλλόκοτη τοπική είδηση. Οι ίδιες οι δημοτικές Αρχές παραδέχονται ότι δυσκολεύτηκαν να επαληθεύσουν το υλικό που λάμβαναν, καθώς πολλές εικόνες και βίντεο αποδείχθηκαν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Με απλά λόγια, υπηρεσίες του δήμου κλήθηκαν να κάνουν fact-check σε περιεχόμενο που έμοιαζε αληθοφανές, αλλά δεν ήταν. Το αποτέλεσμα; Ένα γενικευμένο κλίμα σύγχυσης — ή αλλιώς, ένα συλλογικό κομφούζιο που δεν περιορίστηκε μόνο στους κατοίκους, αλλά έφτασε μέχρι τους ρεπόρτερ και τις επίσημες ανακοινώσεις.

«Υπάρχουν μαϊμούδες;»

Ρεπόρτερ έφτασαν στο σημείο να ρωτούν επίσημα τις αρμόδιες Αρχές αν όντως υπάρχουν μαϊμούδες. Οι Αρχές απάντησαν ότι είναι πιθανό τα ζώα να μην κυκλοφορούν πια ελεύθερα (αν κυκλοφόρησαν ποτέ), αλλά να φιλοξενούνται παράνομα από κάποιον.

Το ζήτημα, όπως ειπώθηκε, δεν είναι πλέον «μαϊμούδες στους δρόμους», αλλά «απαγορευμένα ζώα μέσα στην πόλη».

Για να ενθαρρύνει την παράδοση των ζώων, ο δήμος ανακοίνωσε ότι όποιος τα παραδώσει δεν θα αντιμετωπίσει πρόστιμα ή κυρώσεις.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο του Fox News, παραμένει αδιευκρίνιστο από πού ενδέχεται να προήλθαν οι μαϊμούδες και το κατσικάκι— γεγονός που επαναφέρει το ερώτημα αν υπήρξαν ποτέ ή αν πρόκειται για μια υπόθεση που διογκώθηκε ψηφιακά.

Έξυπνες, απρόβλεπτες — και συμβολικές

Σύμφωνα με το npr, τα ζώα φέρονται να είναι vervet monkeys: έξυπνες, κοινωνικές, αλλά απρόβλεπτες.

Οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην τις πλησιάζουν, όχι μόνο επειδή μπορεί να γίνουν επικίνδυνες, αλλά και επειδή —σε αυτή την ιστορία— τίποτα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο.

Το punchline που δεν ήταν απλώς αστείο

Ο Τζίμι Κίμελ μπορεί να αστειεύτηκε, αλλά η ατάκα του λειτούργησε σχεδόν διαγνωστικά. Ζούμε σε μια εποχή όπου δεν αμφισβητούμε μια είδηση επειδή είναι απίθανη, αλλά επειδή μοιάζει υπερβολικά αληθοφανής – στον βαθμό που ακόμη και οι Αρχές χρειάζονται χρόνο για να ξεχωρίσουν το πραγματικό από το κατασκευασμένο.

Το ερώτημα, τελικά, δεν είναι αν κυκλοφόρησαν μαϊμούδες στο Σεντ Λούις. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε ακόμη να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα όταν τη συναντάμε. Και το γεγονός ότι αυτή η συνειδητοποίηση ήρθε μέσα από μια ιστορία με πρωτεύοντα, AI εικόνες και ρεπορτάζ χωρίς ξεκάθαρες, ίσως λέει περισσότερα για την εποχή μας απ’ όσα θα θέλαμε.

Ίσως οι μαϊμούδες να μην είναι το πρόβλημα.

Ίσως απλώς είναι το σύμπτωμα.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ janetmcafeeinc