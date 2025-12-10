Nikon Comedy Wildlife Awards 2025: Γορίλας μπαλαρίνος στην κορυφή – Από αλεπούδες break-dancers σε ερωδιό σέρφερ, όλοι οι νικητές

Ο ετήσιος διαγωνισμός φωτογραφίας Nikon Comedy Wildlife Awards ανακοίνωσε τους πολυαναμενόμενους νικητές της μετά από μια κόντρα άνευ προηγουμένου.

Ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο σε αριθμό συμμετοχών, με πάνω από 10.000 φωτογραφίες να έχουν υποβληθεί από 109 διαφορετικές χώρες, τα 11α Βραβεία της Nikon ανέδειξαν τον Βρετανό ερασιτέχνη φωτογράφο Μαρκ Μεθ-Κον ως τον μεγάλο μικητή, χάρη σε μια απίστευτη λήψη που απαθανάτισε έναν νεαρό γορίλα στη Ρουάντα να επιδίδεται σε ένα ξεσηκωτικό χορευτικό σόου, επιβεβαιώνοντας πως η άγρια ζωή κρύβει απίστευτες δόσεις χιούμορ.

Ο παθιασμένος ερασιτέχνης Βρετανός φωτογράφος απαθανάτισε τον γορίλα καθώς απολάμβανε με ενθουσιασμό την φύση της Ρουάντα με τη λήψη να αναδεικνύεται στην αγαπημένη της κριτικής επιτροπής. «Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός όσο ποτέ, ωστόσο, η φωτογραφία του Μαρκ αναδείχθηκε ως σαφής αγαπημένη, κερδίζοντας παράλληλα και το Βραβείο στην Κατηγορία Θηλαστικών» σχολίασε η επιτροπή για την επιλογή της.

Ο Μεθ-Κον θυμάται ότι πέρασε τέσσερις «αξέχαστες ημέρες» κάνοντας πεζοπορία στα Όρη Βιρούνγκα της Ρουάντα, αναζητώντας οικογένειες γορίλων.

«Εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα, συναντήσαμε μια μεγάλη οικογενειακή ομάδα γνωστή ως οικογένεια Αμαχόρο, η οποία είχε συγκεντρωθεί σε ένα ξέφωτο του δάσους. Οι ενήλικες αναζητούσαν την τροφή τους ήρεμα, ενώ οι νεαροί έπαιζαν με ενθουσιασμό», εξηγεί ο φωτογράφος.

«Ένας νεαρός αρσενικός ήταν ιδιαίτερα πρόθυμος να επιδείξει την ακροβατική του ικανότητα. Έκανε πιρουέτες, τούμπες και ψηλά λακτίσματα. Το να παρακολουθώ την παράστασή του ήταν απόλυτη χαρά και είμαι ενθουσιασμένος που κατάφερα να συλλάβω το παιχνιδιάρικο πνεύμα του σε αυτήν την εικόνα» πρόσθεσε.

«Το να τα πηγαίνεις καλά σε οποιονδήποτε διαγωνισμό δείχνει ότι οι εικόνες που παράγεις έχουν απήχηση. Τα Nikon Comedy Wildlife Awards είναι ένας από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς της χρονιάς, εύκολος στη συμμετοχή και διασκεδαστικός, αλλά με μια σοβαρά αφοσιωμένη υποκείμενη φιλοσοφία. Μετά την πρόκρισή μου στους τελικούς πέρυσι, είμαι απολύτως ενθουσιασμένος που φέτος πήγα ένα βήμα παραπέρα και κέρδισα τον διαγωνισμό», προσθέτει ο Μαρκ Μεθ-Κον.

Οι άλλοι νικητές

Εκτός από το κορυφαίο βραβείο του Μεθ-Κον, αρκετοί άλλοι φωτογράφοι πάλεψαν σκληρά για τις νίκες στις επιμέρους κατηγορίες.

Το Βραβείο στην Κατηγορία Πουλιών κέρδισε ο Γουόρεν Πράις από το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ ο νικητής στην Κατηγορία Ψαριών και Άλλων Υδρόβιων Ειδών ήταν η Τζένι Στοκ.

Στην Κατηγορία Ερπετών, Αμφίβιων και Εντόμων, καθώς και στην Κατηγορία Junior της Nikon, νικητής αναδείχθηκε ο Γκρέισον Μπελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με το Βάπτισμα του Απρόθυμου.

Η Πάουλα Ρούστεμαϊερ και οι αλεπούδες της από τη Γερμανία κέρδισε την Κατηγορία Νέων Φωτογράφων της Nikon ενώ το Βραβείο Κατηγορίας Βίντεο της Nikon κέρδισε η Τατιάνα Επ από τη Γερμανία με τον ερωδιό-σέρφερ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που γιορτάζουμε το απίστευτο ταλέντο και τη δημιουργικότητα που παρουσιάστηκαν στα φετινά βραβεία» σχολίασε ο Στέφαν Μάιερ, Γενικός Διευθυντής Μάρκετινγκ της Nikon Europe.

«Όλοι οι νικητές των κατηγοριών χρησιμοποιούν τη χαρά, τις δεξιότητες και τη φαντασία για να αποτυπώσουν τον φυσικό κόσμο και η νικήτρια εικόνα του Μαρκ αντιπροσωπεύει τέλεια το παιχνιδιάρικο πνεύμα της άγριας ζωής» πρόσθεσε.