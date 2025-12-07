Zootopia 2: Κινηματογράφοι στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς

Σε μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από την ίδια την ταινία, κινηματογράφοι σε όλη την Κίνα άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά για… σκυλιά και τους ανθρώπους τους, διοργανώνοντας πρωτότυπες «pets-only» προβολές του Zootopia 2. Το σίκουελ της Disney, που ήδη καταρρίπτει κάθε ρεκόρ στη χώρα, έγινε αφορμή για μία από τις πιο viral κινηματογραφικές εμπειρίες της χρονιάς.

Από τη Σαγκάη μέχρι το Λαντζόου, επιλεγμένες αίθουσες υποδέχθηκαν τετράποδους θεατές μόνο με τον κηδεμόνα τους, αφήνοντας εκτός όσους δεν είχαν κατοικίδιο —και αποφεύγοντας έτσι και τα ζητήματα αλλεργιών. Οι θέσεις ήταν εξοπλισμένες με πάνες, μαντηλάκια και λιχουδιές, ενώ οι ιδιοκτήτες ανέλαβαν πλήρως τον καθαρισμό.

«Τα σκυλιά στην Κίνα ζουν καλύτερα από εμάς»

Η εμπειρία όμως δεν περιορίστηκε στην προβολή. Στο Πεκίνο δημιουργήθηκαν ειδικοί χώροι ηρεμίας για τα πιο ευαίσθητα σκυλιά, ενώ στο Σενζέν οι αίθουσες μετατράπηκαν σε φωτεινά σκηνικά ιδανικά για φωτογραφίες με τα κατοικίδια. Στο Τσενγκντού οι προβολές έγιναν ακόμη πιο στοχευμένες, φιλοξενώντας μόνο σκύλους της ίδιας ράτσας, ενώ στο Λαντζόου η συνεργασία της Wanda Cinema με ομάδες υιοθεσίας πρόσθεσε μια απρόσμενα τρυφερή, κοινωνική διάσταση στην όλη πρωτοβουλία.

Και φυσικά, τα social media… εξερράγησαν. Βίντεο με σκυλιά που χαζεύουν την οθόνη —μερικά ντυμένα ως Judy Hopps— έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Σχόλια όπως «Σκυλιά να βλέπουν Zootopia ντυμένα Zootopia; Τέλος» και «Τα σκυλιά στην Κίνα ζουν καλύτερα από εμάς» έγιναν viral σε λίγα λεπτά, με τους χρήστες να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το πόσο ήρεμα και προσηλωμένα ήταν τα ζώα.

Movie theaters in China allowed people to bring their dogs with them to watch ‘Zootopia 2’ 🐶 pic.twitter.com/iuQ5wpPFSL — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 4, 2025

Κυριαρχία 95% στο κινεζικό box office

Την ίδια ώρα, το Zootopia 2 σαρώνει στα ταμεία. Με σκηνοθέτες τους Τζάρεντ Μπους και Μπάιρον Χάουαρντ, η ταινία συγκέντρωσε 275,6 εκατ. δολάρια μέσα σε μόλις έξι ημέρες, κατακτώντας τον τίτλο της πιο εμπορικής ξένης animated παραγωγής που έχει προβληθεί ποτέ στην Κίνα, σύμφωνα με το Reuters. Μάλιστα, το opening weekend της ταινίας κατέγραψε περίπου το 95% των συνολικών εισπράξεων της αγοράς εκείνες τις ημέρες — ένδειξη ότι η Disney κρατά στα χέρια της μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.»

*Με πληροφορίες από: comingsoon.net