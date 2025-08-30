Ο σκύλος που έγινε DJ: Ο Jude κάνει «παραγγελιές» στην Alexa

Ένας σκύλος από το Νιου Τζέρσεϊ κλέβει την παράσταση στο διαδίκτυο, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τη μουσική είδος δεν κοιτά. Ο Jude, ένα χαριτωμένο τετράποδο, έχει μάθει να χρησιμοποιεί ειδικό «talk button» για να ζητάει από την Alexa να παίξει τη δική του αγαπημένη λίστα τραγουδιών, την οποία η ιδιοκτήτριά του έχει ονομάσει «Jude’s music» (Η μουσική του Jude).

Η Μισέλ Μαρότα, η «μαμά» του Jude, εξήγησε στο Newsweek ότι ήθελε να βρει έναν τρόπο ώστε ο σκύλος της να μπορεί να επικοινωνεί καλύτερα. Έτσι, προγραμμάτισε το κουμπί ώστε με το πάτημά του να ενεργοποιείται η εντολή στην Alexa. Το αποτέλεσμα; Ο Jude πατάει το κουμπί, γαβγίζει ενθουσιασμένος και μέσα σε δευτερόλεπτα γεμίζει το σπίτι μουσική.

«Είναι απίστευτο να τον βλέπεις να συνδέει τον ήχο του κουμπιού με την αγαπημένη του μουσική», ανέφερε η Μαρότα, σημειώνοντας πως ο σκύλος φαίνεται να αναγνωρίζει τη διαδικασία και να την απολαμβάνει. Το βίντεο που ανέβασε η ίδια στα κοινωνικά δίκτυα έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θετικά σχόλια και κοινοποιήσεις.

#music #playlists #alexa @heyjudethebeagle Jude has a few new buttons… this is one of them. He presses it often. He especially seems to like listening to music to relax. I have a playlist setup for Jude called “Jude’s Music” – a mix of Disney and Pixar songs, acoustic folky covers of various songs, some Beatles songs (Hey Jude, of course!), and other easy listening genres. I add to it regularly. Sometimes Alexa correctly plays his playlist, and other times she hears “Play Juice Music”- which has been a nice alternative that we both enjoy. #talkingdog #fluentpet @FluentPet ♬ original sound – heyjudethebeagle

«Είναι σαν να έχει τον δικό του τρόπο να λέει: ‘Παίξε αυτό που μου αρέσει’»

Η ιστορία του Jude αγγίζει ένα ευρύτερο θέμα: τον τρόπο με τον οποίο τα κατοικίδια μαθαίνουν να επικοινωνούν με τους ανθρώπους μέσα από τεχνολογικά εργαλεία. Τα ειδικά «talk buttons» έχουν γνωρίσει άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες σκύλων και γατών αναφέρουν ότι τα κατοικίδιά τους μαθαίνουν να τα χρησιμοποιούν για να εκφράσουν βασικές ανάγκες ή ακόμη και… προτιμήσεις, όπως στην περίπτωση της μουσικής.

Για τη Μαρότα, το σημαντικότερο είναι ότι ο Jude νιώθει χαρά και αυτονομία. «Είναι σαν να έχει τον δικό του τρόπο να λέει: ‘Παίξε αυτό που μου αρέσει’. Είναι απλά υπέροχο να το βλέπεις», δήλωσε.

Η viral επιτυχία του Jude έφερε χαμόγελα στους χρήστες, με πολλούς να σχολιάζουν ότι «ο σκύλος αυτός έχει καλύτερο μουσικό γούστο από εμάς». Άλλοι τον βάφτισαν «DJ Jude» και αστειεύτηκαν πως σύντομα θα ζητήσει και… δικό του ραδιόφωνο.

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία συχνά κατηγορείται ότι μας απομακρύνει, ο Jude αποδεικνύει το αντίθετο: μερικές φορές φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους με τα ζώα τους, και μάλιστα με τον πιο γλυκό και μουσικό τρόπο.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ heyjudethebeagle