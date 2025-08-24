magazin
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Απίστευτη στιγμή: Ελέφαντας «ευχαριστεί» τους οδηγούς που περίμεναν να περάσει το κοπάδι τον δρόμο
Viral 24 Αυγούστου 2025 | 07:30

Απίστευτη στιγμή: Ελέφαντας «ευχαριστεί» τους οδηγούς που περίμεναν να περάσει το κοπάδι τον δρόμο

Οι ελέφαντες είναι εξαιρετικά κοινωνικά ζώα - Μια αγέλη μπορεί να περιλαμβάνει έως και 100 ελέφαντες

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν οδηγοί, όταν μια αγέλη ελεφάντων -με μικρά, βρέφη αλλά και μια ηλικιωμένη ελεφαντίνα- εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά τους και διέσχισε τον δρόμο.

Στο βίντεο, που ανάρτησαν οι «Wildlife Rescuers» στο TikTok, η εικόνα της οικογένειας των ελεφάντων συγκίνησε χιλιάδες χρήστες. Κι ενώ το θέαμα από μόνο του ήταν εντυπωσιακό, η στιγμή που ξεχώρισε ήρθε στο τέλος: Ένας ελέφαντας σήκωσε την προβοσκίδα του σαν να αποχαιρετά ή να ευχαριστεί τους οδηγούς που είχαν σταματήσει για να τους αφήσουν να περάσουν.

Το viral βίντεο με τους ελέφαντες

@wildlife_rescuers A herd of elephants crossed the road together. After they were safely on the other side, the matriarch, the grandmother of the group, lifted her trunk to thank the drivers who had waited patiently. It was a quiet, touching moment of respect and gratitude between the animals and the people. Elephant herds are usually matriarchal, meaning they are led by the oldest and often largest female. She makes decisions for the group, including where to find food, water, and safe paths. A typical herd is made up of related females and their young, while adult males usually leave the herd when they reach adolescence and either live alone or form small bachelor groups. Herds are highly social and cooperative. Members care for each other’s calves, communicate through touch, sound, and even low-frequency vibrations, and show strong bonds of protection, learning, and support. The matriarch’s experience and memory are crucial for the herd’s survival. Credit unknown Please DM us for credit #animals #animallovers #elephants #elephantlover #elephantherd ♬ original sound – Wildlife_Rescuers

Η ιεραρχία της αγέλης των ελεφάντων

Η ομάδα «Wildlife Rescuers», στη λεζάντα του βίντεο, εξηγεί περισσότερα για την ιεραρχία των αγελών. Οι αγέλες των ελεφάντων, είναι κατά κύριο λόγο μητριαρχικές, με επικεφαλής τη γηραιότερη και συχνά μεγαλύτερη σε μέγεθος θηλυκή.

Αυτή αποφασίζει για την εύρεση τροφής και νερού, την πορεία της αγέλης, ενώ τα μέλη της είναι συνήθως συγγενικά θηλυκά και τα μικρά τους. Τα αρσενικά αποχωρούν κατά την εφηβεία και ζουν είτε μοναχικά είτε σε μικρές «ομάδες εργένηδων».

Οι ελέφαντες είναι εξαιρετικά κοινωνικά ζώα. Φροντίζουν τα μικρά της αγέλης συλλογικά, επικοινωνούν με αφή, ήχους και δονήσεις χαμηλής συχνότητας, και δείχνουν έντονα αισθήματα αλληλεγγύης, προστασίας και μάθησης. Η μνήμη και η εμπειρία της μητριάρχισσας είναι καθοριστικές για την επιβίωση του συνόλου.

Σύμφωνα με το «Elephant Guide», μια αγέλη μπορεί να περιλαμβάνει έως και 100 ελέφαντες και σε περιπτώσεις μεγάλου πληθυσμού, διασπάται σε μικρότερες ομάδες. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι, εκτός από τη μητριάρχισσα, οι γηραιότεροι ελέφαντες χαίρουν μεγάλου σεβασμού.

«Οι ηλικιωμένοι είναι τα πιο σεβαστά άτομα στην κοινωνία των ελεφάντων και είναι αναμενόμενο οι νεαροί να δείχνουν σεβασμό προς τους μεγαλύτερούς τους, τους χαιρετούν με την προβοσκίδα τους και κάνουν φιλικούς θορύβους προς αυτούς. Είναι στο DNA ενός ελέφαντα να σέβεται τους μεγαλύτερούς του», αναφέρει το «Elephant Guide».

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
