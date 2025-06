Ελέφαντας «μπούκαρε» σε πανεπιστήμιο και… έκανε τη βόλτα του!

Ένα απρόσμενο περιστατικό καταγράφηκε στο Πανεπιστήμιο Ντον Μπόσκο στο Άσαμ της Ινδίας. Ένας ελέφαντας έκανε «έφοδο» στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος.

Το μεγαλόσωμο ζώο, που είχε ξεφύγει από το γειτονικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άμτσανγκ, κατάφερε να εισέλθει στο πανεπιστημιακό campus περνώντας από την κεντρική πύλη, προκαλώντας πανικό αλλά και έκπληξη σε φοιτητές και προσωπικό.

Ο ελέφαντας προχώρησε ατάραχος προς ένα από τα κεντρικά κτίρια του ιδρύματος και περιηγήθηκε στους διαδρόμους, με παρόντες να παρακολουθούν με δέος και να καταγράφουν το ασυνήθιστο θέαμα με τα κινητά τους. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές, και το ζώο απομακρύνθηκε λίγο αργότερα με τη βοήθεια τοπικών αρχών και δασοφυλάκων.

Παρόμοια περιστατικά δεν είναι σπάνια σε περιοχές όπου πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις ή κατοικημένες ζώνες συνορεύουν με φυσικούς βιότοπους, καθώς η απώλεια ενδιαιτημάτων και η ανθρώπινη επέκταση φέρνουν όλο και συχνότερα την άγρια ζωή σε επαφή με τον άνθρωπο.

Τις προηγούμενες ημέρες ο ιδιοκτήτης ενός μικρού καταστήματος στην Ταϊλάνδη έμεινε έκπληκτος όταν ένας τεράστιος και πεινασμένος ελέφαντας αποφάσισε να κάνει «επίσκεψη» και να βουτήξει ό,τι γλυκό βρήκε μπροστά του.

Το κατάστημα βρίσκεται στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Κάο Γιάι, όπου οι ελέφαντες συχνά κάνουν βόλτες. Αλλά ποτέ πριν κανείς δεν είχε μπει μέσα, ούτε είχε πάρει κάτι από τα ράφια.

A hungry elephant caused havoc in a grocery store in Thailand when he strolled in from a nearby park and helped himself to the produce on the shelves on Monday.

It calmly chomped down about nine bags of sweet rice crackers, a sandwich, and bananas, the store owner said. pic.twitter.com/lIr9NCAP1n

— Eugene (@BreakingNews4X) June 4, 2025