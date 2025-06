Αν ήσουν ελέφαντας, πού αλλού θα έψαχνες για σνακ, πέρα από το μίνι μάρκετ της γειτονιάς; Στην Ταϊλάνδη, ο ιδιοκτήτης ενός μικρού καταστήματος έμεινε έκπληκτος όταν ένας τεράστιος και πεινασμένος ελέφαντας αποφάσισε να κάνει «επίσκεψη» και να βουτήξει ό,τι γλυκό βρήκε μπροστά του.

«Δεν είχαμε πολύ δουλειά εκείνη την ημέρα, όταν γύρω στις 2 το απόγευμα εμφανίστηκε ο ελέφαντας», λέει ο ιδιοκτήτης, Khamploi Kakaew, στο CNN. «Βγήκα έξω και προσπάθησα να τον διώξω, του είπα “φύγε, προχώρα”, αλλά εκείνος φαινόταν να το κάνει επίτηδες!»

A hungry elephant caused havoc in a grocery store in Thailand when he strolled in from a nearby park and helped himself to the produce on the shelves on Monday.

It calmly chomped down about nine bags of sweet rice crackers, a sandwich, and bananas, the store owner said. pic.twitter.com/lIr9NCAP1n

— Eugene (@BreakingNews4X) June 4, 2025