Viral έχει γίνει η Μαίρη, ο ασιατικός ελέφαντας που ζει στο ζωολογικό κήπο του Βερολίνου και χρησιμοποιεί το λάστιχο ποτίσματος για να κάνει μόνος του ντους.

Τα πλάνα, που τον απαθανατίζουν να κάνει μπάνιο, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και αφήνουν έκπληκτους τους επιστήμονες.

Η Μαίρη χρησιμοποιεί την προβοσκίδα της για να πλύνει μεθοδικά το σώμα της με το λάστιχο, σηκώνοντας τα άκρα της για να διασφαλίσει ότι το νερό θα φτάσει παντού. Μάλιστα, ένας άλλος θηλυκός ελέφαντας, η Αντσάλι, προσπαθεί -με την προβοσκίδα της και αυτή- να σφίξει το λάστιχο ώστε να κόψει την παροχή νερού, αλλά η Μαίρη δεν δείχνει να πτοείται.

Surprised by a zoo elephant’s use of a hose to shower herself, researchers study her behavior and grossly underestimate elephants’ ability to understand the world around them.

