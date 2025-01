Πανικός επικράτησε σε μεγάλο φεστιβάλ στην Κεράλα της Ινδίας, όταν ελέφαντας επιτέθηκε στο πλήθος και άρπαξε από το πόδι έναν άντρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν την τρομακτική στιγμή που το μεγαλόσωμο ζώο αρπάζει με την προβοσκίδα του τον άτυχο άντρα και τον κουνά δεξιά – αριστερά.

Παράλληλα διακρίνεται το συγκεντρωμένο πλήθος να βρίσκεται σε πανικό και να προσπαθεί να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν. Ο άντρας που τον άρπαξε ο ελέφαντας φέρει βαρύτατους τραυματισμούς, σύμφωνα και πάλι με τοπικά δημοσιεύματα.

Βίντεο [προσοχή σκληρές εικόνες]:

At least 24 people were injured after an elephant got agitated during a religious festival in #Kerala‘s #Malappuram district on the intervening night of January 7 and 8.

The elephant, named #PakkathuSreekuttan, reportedly lost control when the annual offering at #BPAngadiMosque… pic.twitter.com/M4nxrBdhB5

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 8, 2025