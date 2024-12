Χάος επικράτησε σε παραδοσιακό φεστιβάλ στη Σρι Λάνκα, όταν ένας ελέφαντας που συμμετείχε στην παρέλαση αφηνίασε και άρχισε να ποδοπατά ανθρώπους μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του βουδιστικού φεστιβάλ Perera στη νότια πόλη Galle. Το ζώο, που μέχρι τότε παρέμενε ήρεμο, ξαφνικά έχασε την ψυχραιμία του, προκαλώντας πανικό στους θεατές.

Βίντεο δείχνει τους δρόμους γεμάτους θεατές, ανάμεσά τους και παιδιά, που απολάμβαναν την παρέλαση, όταν ο ελέφαντας, ντυμένος με κόκκινα υφάσματα, επιτέθηκε στον χειριστή του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Ο κόσμος αρχίζει να τρέχει πανικόβλητος, προσπαθώντας να ξεφύγει. Άλλοι πηδούν πάνω από τους φράχτες, ενώ άλλοι φωνάζουν ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χειριστής του ζώου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Elephant Bibila at Hikkaduwa Dodanduwa Perahera

Sri Lanka 🇱🇰 yesterday.

The perahera is a NIGHTMARE for elephants!

How many more deaths & injuries need to occur before this heretic madness stops?#peraherawithoutelephants #sadismnotbuddhism #elephant #srilanka #srilankatravel pic.twitter.com/zphTStqnFI

— Captive Elephants in Sri Lanka (@SriLankaEles) December 29, 2024