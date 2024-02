Τρομακτικό βίντεο – Η στιγμή που ελέφαντας στριφογυρίζει τουρίστρια σαν κούκλα

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και το οποίο απεικονίζει έναν ελέφαντα στην Ινδία, να στριφογυρίζει σαν κούκλα μία τουρίστρια. Το περιστατικό συνέβη στο οχυρό Αμέρ, ενώ η Ρωσίδα τουρίστρια που βίωσε την επίθεση του, κατέληξε με σπασμένο πόδι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το eturbonews, το βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος, δείχνει τον ελέφαντα να αρπάζει με την προβοσκίδα του μία Ρωσία τουρίστρια, να την στριφογυρίζει με μανία και στη συνέχεια να την πετά στο έδαφος. Στα πλάνα επίσης διακρίνεται ένας άντρας να πέφτει από την ορμητική κίνηση του ελέφαντα.

Η ομάδα υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων ανάρτησε ένα βίντεο στο X (πρώην Twitter). Το βίντεο εμφάνιζε υλικό από κάμερα παρακολούθησης του περιστατικού και επέστησε την προσοχή στην αγωνία του ζώου. Η PETA υποστήριξε στην ανάρτησή της ότι ο ελέφαντας βίωσε απογοήτευση ως αποτέλεσμα της υπομονής του σε μια ζωή σκλαβιάς, προκαλώντας ψυχικό τραύμα.

Σύμφωνα με τους ακτιβιστές της PETA, το ίδιο ζώο επιτέθηκε σε έναν καταστηματάρχη το 2022 κοντά στο φρούριο, προκαλώντας του τραυματισμούς στα πλευρά και στο ένα του πόδι. Ο ελέφαντας χρησιμοποιείται για τουριστικές βόλτες στο Ρατζαστάν για πάνω από δύο δεκαετίες.

Everyone has a breaking point; this is the moment Gouri reached hers 💔

No elephant wants to be forced to give rides to tourists!

If you go on travel excursions like this, you’re participating in violent exploitation.

