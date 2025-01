Τραγικό θάνατο βρήκε μια φοιτήτρια από την Ισπανία κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ταϊλάνδη, όταν δέχθηκε χτύπημα από ελέφαντα.

Η 22χρονη Μπλάνκα Οχαγκουρέν Γκαρσία έχασε τη ζωή της από επίθεση ελέφαντα ενώ τον έκανε μπάνιο σε καταφύγιο ζώων, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η Γκαρσία, που επισκέφθηκε το καταφύγιο Koh Yao μαζί με τον σύντροφό της, συμμετείχε σε δραστηριότητες φροντίδας ελεφάντων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ελέφαντας πανικοβλήθηκε και την τραυμάτισε θανάσιμα με τους χαυλιόδοντές του. Το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί Koh Yao Yai, κοντά στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο του Πουκέτ, κατά τη διάρκεια μιας ημερήσιας εκδρομής.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου ειδοποίησε τις αρχές, και αυτή τη στιγμή διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Το CNN επιχείρησε να επικοινωνήσει τόσο με το καταφύγιο όσο και με την ισπανική πρεσβεία στην Ταϊλάνδη για περαιτέρω πληροφορίες.

A 22 year old Spanish tourist lost her life after being attacked by an #elephant she was bathing in #Thailand‘s Koh Yao Elephant Care Centre. Wildlife experts suggest the elephant may have been under stress from living outside its natural habitat and enduring constant interaction… pic.twitter.com/hACuDNXdqt

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 6, 2025