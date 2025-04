Νέα (εύλογη) θεωρία θέλει ο Banksy να είναι γυναίκα

Ένα μυστηριώδες νέο έργο τέχνης που πιστεύεται ότι είναι του Banksy εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο. Το φιλοτέχνημα, το οποίο απεικονίζει ένα νεαρό κορίτσι που κρατάει ένα σύνολο από χρυσά μπαλόνια σε σχήμα καθίσματος τουαλέτας, εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης 3 Απριλίου. Το γκράφιτι εμφανίστηκε μαζί με μια ειδοποίηση που απαγόρευε την αφαίρεσή ή την αλλοίσωση του, ανέφερε η Daily Mail. Λόγω της νέας καλλιτέχνικής προσθήκης στους δρόμους της πρωτεύουσας και τις θεωρείες γύρω από αυτή, το όνομα του ανώνυμου καλλιτέχνη άρχισε να κοσμεί και πάλι τα πρωτοσέλιδα και τις ιστοσελίδες.

Ο Banksy, ο οποίος άρχισε να κερδίζει έδαφος μέσω των καυστικών stencil του στους δρόμους του Μπρίστολ τη δεκαετία του 1990, στις αρχές του 21ου αιώνα κατάφερε να αποκτήσει φήμη για τα αντι-καθεστωτικά γκράφιτι του γύρω από το Λονδίνο και να γίνει ένα περιζήτητο όνομα στον κόσμο των τεχνών.

Ένας ερασιτέχνης ντετέκτιβ

Οι θεωρίες γύρω από την ενδόμυχη ταυτότητα του δεν στερούνται φαντασίας (αλλά και λογικών επιχειρημάτων εδώ που τα λέμε): το έργο του καλλιτέχνη συνδέθηκε με τον Ρόμπερτ Ντελ Νάτζα του συγκροτήματος Massive Attack, ο οποίος πριν ξεκινήσει την μουσική του καριέρα έκανε γκραφίτι, ενώ μια παλαιότερη θεωρία ήθελε πίσω από τον Banksy να κρύβεται ο μεσοαστός Βρετανός Ρόμπιν Κάνινχαμ.

Ωστόσο, ο Κάνινγχαμ δεν επιβεβαίωσε ποτέ ότι είναι ο Banksy, παρόλο που μια ηχογράφηση του BBC με τον καλλιτέχνη, ο ίδιος αποκαλύπτει ότι το όνομα του είναι «Ρόμπι».

Σύμφωνα όμως με το Euronews και τον δημοσιογράφο Jonny Walfisz, ο Μπόμπι Μπρες, έναν ερασιτέχνη ντετέκτιβ με έδρα το Πίτσμπουργκ στην Πενσυλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, οι εικασίες γύρω από τον Κάνινχαμ ήταν ένα παραπλανητικό παιχνίδι του Banksy για να ξεγελάσει τον κόσμο. Ο Μπρες απορρίπτει ακράδαντα αυτη την εικασία, για τον απλούσαστο λόγο ότι ο Banksy βάσει της εξονυχιστικής μελέτης του δεν είναι άνδρας: είναι η Σκωτσέζα καλλιτέχνις Λούσι ΜακΚένζι, της οποίας το έργο ανακάλυψε γύρω στο 2013.

Οι πρώτοι πίνακες που έκανε στα μισά του κολεγίου, όταν ακόμη σπούδαζε στο Duncan of Jordanstone College of Art and Design «ήταν το state of the art στη ζωγραφική για το ’97», λέει στο Μέσο. «Αν η Μακένζι ήθελε απλώς να βγάλει χρήματα, θα μπορούσε να είχε πάρει αυτό το στυλ και να κερδίσει. Αντ’ αυτού έχασε επίτηδες, γαμώτο», πρόσθεσε.

«Bomb Hugger»

Σε αυτό το σημείο, η θεωρία του Μπρες αρχίζει να ξετυλίγεται σαν κουβάρι: «Το Μπρίστολ έχει τη μεγαλύτερη ιστορία γκράφιτι. Αν ήσασταν σεναριογράφος και προσπαθούσατε να γράψετε μια ιστορία για καλλιτέχνες του δρόμου, εκεί θα τοποθετούσες τον καλλιτέχνη σου».

Ο Μπρες βρήκε αντ’ αυτού συνδέει των ανώνυμο καλλιτέχνη (ή καλλιτέχνιδα) με τη Γλασκώβη της Σκωτίας. Μια από τις πρώτες επίσημες εκθέσεις του καλλιτέχνη ήταν η έκθεση του 2001 «Peace is Tough» στην κεντρική λεωφόρο Argyle Street.

Η σχέση του Banksy με τη Γλασκώβη δε σταματά εκεί: ο καλλιτέχνης επέστρεψε το 2023 στην πόλη με την πρώτη ατομική έκθεση μετά από σχεδόν δεκατέσσερα χρόνια «Cut & Run: 25 Years of Card Labour».

Ο Μπρες, στο πλαίσιο της έρευνας του, ανακάλυψε ένα ακόμα στοιχείο που σχετίζεται με τον πατέρα της Μακένζι, Ρέι: Ο Ρέι ΜακΚένζι είναι λέκτορας στο Τμήμα Ιστορικών και Κριτικών Σπουδών στη Σχολή Καλών Τεχνών της Γλασκώβης και ο Μπρες είναι πεπεισμένος ότι ένα πορτρέτο του από τον συνάδελφό του Μπάρι Άθερτον περιέχει ένα στοιχείο. Στη γωνία του πορτραίτου υπάρχει ένα αντίγραφο του πίνακα του Banksy «Bomb Hugger».

«Ο Ρέι ΜακΚένζι το κοιτάζει και κρατάει το δάχτυλό του στο κεφάλι του σαν να παίζει ρωσική ρουλέτα. Αυτό είναι εμφανές. Και για μένα, αυτή η εικόνα λέει μια ιστορία», λέει ο Μπρες στο Euronews.

Ο ντετέκτιβ σε θέματα τέχνης, δεν σπατάλησε τόσες ώρες από τη ζωή του μη έχοντας κάποιον απώτερο σκοπό. «Μέρος του γιατί το έκανα αυτό, ενώ πέτυχα πολλά πράγματα, το μόνο πράγμα που δεν πέτυχα είναι να αφήσω στην κόρη μου ένα σωρό λεφτά. Αυτό ενδέχεται να είναι το τελευταίο πράγμα [αυτής της διαδικασίας]».

*Με πληροφορίες από: Euronews