Blink-182: O Μαρκ Χόπους πουλάει πίνακα του Banksy αξίας 5 εκατ. λιρών – Που θα δωρίσει τα χρήματα

Ένα σπάνιο, ζωγραφισμένο στο χέρι έργο του Banksy από τη συλλογή του συνιδρυτή και μπασίστα των Blink-182, Μακ Χόπους, θα βγει στο σφυρί στον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο στις 4 Μαρτίου.

Ο πίνακας με τίτλο Crude Oil (Vettriano), που ολοκληρώθηκε το 2005, έχει υψηλή εκτίμηση 5 εκατομμυρίων λιρών και θα είναι ο επικεφαλής της βραδινής πώλησης μοντέρνων και σύγχρονων έργων του οίκου. Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει επίσης έργα των Πάμπλο Πικάσο, Γιοσιμότο Νάρα, Άντονι Γκόρμλι και Ρόι Λίχτενσταϊν.

Οι δωρεές

Ο Χόπους, ο οποίος έκανε τρία άλμπουμ-σταθμούς με το αμερικανικό ροκ συγκρότημα, θα δωρίσει μέρος των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν από την πώληση του πίνακα στο California Fire Foundation και σε δύο ιατρικές φιλανθρωπικές οργανώσεις του Λος Άντζελες -το Child Life Program στο Children’s Hospital Los Angeles και το Cedars Sinai Hematology Oncology Research- στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών της πόλης.

Τι δήλωσε σχετικά ο Μαρκ Χόπους

«Αγαπήσαμε αυτόν τον πίνακα από τη στιγμή που τον είδαμε», δήλωσε ο Χόπους, ο οποίος απέκτησε το έργο το 2011. «Αναμφισβήτητα βλέπεις τον Banksy, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τον αγοράσαμε επειδή τον αγαπήσαμε. Είναι μάρτυρας της οικογένειάς μας τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Ήταν κρεμασμένο πάνω από το τραπέζι στο Λονδίνο όπου τρώγαμε πρωινό και ο γιος μας έκανε τις εργασίες του. Ήταν κρεμασμένο στο σαλόνι μας στο Λος Άντζελες. Έχει δει γέλια και δάκρυα, πάρτι και καυγάδες».

«Crude Oils: A Gallery of Re-mixed Masterpieces, Vandalism, and Vermin»

Το Crude Oil (Vettriano) παρουσιάστηκε στην πρώτη συμβατική γκαλερί του γκραφιτά το 2005 στο Notting Hill με τίτλο «Crude Oils: A Gallery of Re-mixed Masterpieces, Vandalism, and Vermin». Το έργο είναι μια επανεκτέλεση του πίνακα του Σκωτσέζου καλλιτέχνη Τζακ Βετριάνο The Singing Butler του 1992. Στην έκθεση υπήρχαν και εκδοχές του Banksy για τα ηλιοτρόπια του Βίνσεντ Βαν Γκογκ , το Nighthawks του Έντουαρντ Χόπερ και τους πίνακες του Μονέ στους οποίους αποτύπωσε τους κήπους του στο Giverny.

«Αυτό δεν είναι απλώς ένα εμβληματικό Banksy. Είναι ένας Banksy του θρύλου της μουσικής, Μαρκ Χόπους, ο οποίος ερωτεύτηκε αυτό το έργο για το επαναστατικό του πνεύμα, την ακατέργαστη αιχμή και την αφιλτράριστη έκφρασή του. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που διαμόρφωσαν και τον κόσμο του Μαρκ: Η κουλτούρα του πανκ», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του οίκου Sotheby’s Europe Όλιβερ Μπάρκερ.

«Η τέχνη του δρόμου και η πανκ ροκ μοιράζονται το ίδιο λεξιλόγιο»

«Η τέχνη του δρόμου και η πανκ ροκ μοιράζονται το ίδιο λεξιλόγιο – μιλάνε στον παρείσακτο, τον επαναστάτη. Και τα δύο κινήματα γεννήθηκαν από το περιθώριο. Αμφισβητούν την εξουσία και ξαναγράφουν τους κανόνες, ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό που μοιράζονται ο Μαρκ και ο Banksy. Τώρα, καθώς μοιράζεται το Crude Oil (Vettriano) με τον κόσμο, ο Μαρκ θα ανοίξει τα μάτια των άλλων για την πραγματική δύναμη που μπορεί να έχει η τέχνη- να πυροδοτεί συζητήσεις και να αμφισβητεί τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας».



*Πηγή: Art News