Μαδρίτη: Μουσείο Banksy εκθέτει περισσότερα από 130 έργα του ανώνυμου street artist

Ένας πρωτοποριακός χώρος στη Μαδρίτη έδωσε στέγη στα έργα του γνωστού street artist, Banksy.

To «Μουσείο Banksy» φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή των έργων του ομώνυμου γκραφιτά-μυστήριο στην Ευρώπη, το οποίο ανέρχεται σε περισσότερα από 130 έργα του, συμπεριλαμβανομένων αναπαραγωγών σε φυσικό μέγεθος των πιο εμβληματικών τοιχογραφιών του, ελαιογραφίες και καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις.

Η ανακοίνωση του Μουσείου

«Είτε από περιέργεια, πάθος για την τέχνη του δρόμου, είτε απλώς για να βιώσετε κάτι εξαιρετικό, το Μουσείο Banksy υπόσχεται να είναι ένα σημείο συνάντησης πολιτισμού που πρέπει να δείτε στη Μαδρίτη, ιδανικό για να ανακαλύψετε την τέχνη, να αναστοχαστείτε και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου.

O Banksy

O Banksy είναι ένας από τους ποιο εμβληματικούς street artists της σύγχρονης εποχής. Ο λόγος βρίσκεται πίσω από τη δριμεία κριτική του στην κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, μέσα από αιφνίδιες εμφανίσεις ανά την Αγγλία και τον κόσμο.

Η φήμη του άρχισε να διαχέεται στον πλανήτη τη δεκαετία του 1990 λόγω των προκλητικών και συχνά εφήμερων έργων του.

Οι θεματικές που θίγει μέσα από τα στένσιλ του αφορούν στον καταναλωτισμό, τον πόλεμο, την κλιματική αλλαγή, τις κοινωνικές ανισότητες κ.α.

Όπως αναφέρεται όμως στη επίσημη σελίδα του μουσείου: «Τα έργα του Bansky είναι ο μόνος τρόπος για να κατανοήσουμε τον κόσμο του. Δίνουν τροφή για σκέψη και αποκαλύπτουν τον ειρωνικό και προκλητικό χαρακτήρα του καλλιτέχνη.

»Ο Banksy είναι ένας πολίτης του κόσμου, ένας ανθρωπιστής, ένας υπερασπιστής ανθρωπιστικών σκοπών, ένας ακτιβιστής, ένας καλλιτέχνης, ένας αντικομφορμιστής. Η ειρωνεία, η πρόκληση και η αίσθηση του χιούμορ είναι πάντα παρούσες στις δημιουργίες του.

»Δεν δίνει καμία ευκαιρία στις υπερβολές του καταναλωτισμού, στις δικτατορίες του μεγάλου κεφαλαίου. Και αν μπορεί να είναι ευαίσθητος, η δύναμη του μηνύματός του παραμένει άθικτη».

Παραδείγματα-σταθμοί

Μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα του είναι το «Girl with a Balloon» και το «Flower Thrower», τα οποία έχουν επανερμηνευθεί και αναπαραχθεί ευρέως και έχουν γίνει σύμβολα αντίστασης και ελπίδας.

Το «Girl with Balloon», που αναφέρθηκε παραπάνω, που μετονομάστηκε σε «Love is in the Bin», μετά την πώλησή του σε μια δημοπρασία έργων τέχνης στο Sotheby του Λονδίνου αυτοκαταστράφηκε -καθώς είναι ευρέως γνωστό ότι ο street-artist αντιτίθεται στην αναπαραγωγή, φωτογράφιση ή πώληση μέσω δημοπρασιών των έργων του.

Μάλιστα κατέληξε να αξίζει 18. 582.000 λίρες και έγινε το πρώτο έργο τέχνης που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας.

*Φωτογραφία εξωφύλλου: museobanksy.es