Banksy: Σε δημοπρασία το αλεξίσφαιρο γιλέκο – Το κρυμμένο μήνυμα για τη βία μεταξύ συμμοριών

Ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο του Banksy ενδέχεται να πωληθεί σε δημοπρασία έως και για 300.000 λίρες.

Ο οίκος Sotheby’s δήλωσε ότι θα είναι το πρώτο αντικείμενο που θα βγει σε δημοπρασία από μια συλλογή πέντε έργων τέχνης, τα οποία ο άπιαστος καλλιτέχνης του δρόμου από το Μπρίστολ εξέθεσε σε μια βιτρίνα καταστήματος στο Croydon του Λονδίνου το 2019.

Πριν από πέντε χρόνια, ο Stormzy φορούσε ένα παρόμοιο γιλέκο ενώ ήταν headliner στο φεστιβάλ Glastonbury.

«Σύμβολο μιας καθοριστικής πολιτιστικής στιγμής»

Η επικεφαλής της πώλησης σύγχρονων έργων στον οίκο Sotheby’s Emma Baker δήλωσε στο BBC: «Με έναν τρόπο που μόνο ο Banksy μπορεί, καταφέρνει να συμπυκνώσει δυναμικά ένα πολύπλοκο κοινωνικό ζήτημα μέσα από ένα μυρωδάτο αντικείμενο».

Το αλεξίσφαιρο γιλέκο, το οποίο κατασκευάστηκε από μια πρώην αστυνομική στολή και απεικονίζει τη σημαία Union Jack ενώ παραπέμπει στα υψηλά επίπεδα εγκλημάτων που διαπράττονται με μαχαίρια και στη βία των συμμοριών στις πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Baker συνέχισε: «Ο Stormzy έδωσε μια εμβληματική διάσταση στη θρυλική του εμφάνιση στο Glastonbury, και αυτή η επανερμηνεία ενός κλασικού κομματιού της σύγχρονης αστυνομικής πανοπλίας είναι ο Banksy στα καλύτερά του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το έργο τέχνης είναι πιο επίκαιρο τώρα από ό,τι όταν το πρώτο γιλέκο έκανε το ντεμπούτο του στο Glastonbury – ένα γεγονός που το είδε να γίνεται σύμβολο μιας καθοριστικής πολιτιστικής στιγμής».

Το έργο τέχνης θα εκτεθεί κατά τη διάρκεια του Frieze Festival, μιας έκθεσης σύγχρονης τέχνης στο Λονδίνο, πριν πωληθεί σε δημοπρασία.

Στη συνέχεια θα εκτεθεί στις γκαλερί της εταιρείας New Bond Street Galleries από τις 3 έως τις 9 Οκτωβρίου.

«Love Is In The Bin»

Στις 5 Οκτωβρίου 2018, ο οίκος Sotheby’s έβγαλε σε δημοπρασία το έργο του Banksy «Girl With Balloon», ένα από τα πιο γνωστά έργα του καλλιτέχνη που δημιουργήθηκε το 2006.

Λίγα λεπτά αφότου το έργο πωλήθηκε για 1,042 εκατομμύρια λίρες, ο καμβάς με ένα κορίτσι που αγγίζει ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς έγινε κομμάτια μέσα στο κάδρο.

Αργότερα μετονομάστηκε σε «Love Is In The Bin», το έργο επέστρεψε σε δημοπρασία το 2021 και πωλήθηκε έναντι του ποσού ρεκόρ των 18,6 εκατομμυρίων λιρών.

*Με πληροφορίες από: BBC