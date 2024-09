Ένα από τα διασημότερα έργα του βρετανού καλλιτέχνη Banksy, το «Κορίτσι με το Μπαλόνι», βρέθηκε μία εβδομάδα μετά την κλοπή του από αίθουσα τέχνης του Λονδίνου και απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος δύο ανδρών, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Το έργο παρουσιάζει ένα κορίτσι να κρατά ένα κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς, το οποίο συναντά κανείς σε αρκετές τοιχογραφίες στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία, είναι το μοναδικό έργο που εκλάπη από την γκαλερί στις 8 Σεπτεμβρίου και θα επιστραφεί εκεί.

