Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι οι δασμοί των ΗΠΑ στα προϊόντα εισαγωγής από την Κίνα φτάνουν συνολικά στο 145%.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση στο CNBC.

Το τελευταίο εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς για το Πεκίνο από το 84% στο 125%.

Ωστόσο, αυτό ήρθε μετά τον δασμό που σχετίζεται με τη φαιντανύλη, ο οποίος ήταν 20% και είχε επιβληθεί από την αμερικάνικη κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα.

Έτσι, οι δασμοί στα κινέζικα προϊόντα φτάνουν συνολικά στο 145%.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

— Brew Markets (@brewmarkets) April 10, 2025