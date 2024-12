Banksy: Η Παναγία και ο Ιησούς αιμορραγούν στη Γάζα

Ο ανώνυμος καλλιτέχνης Banksy δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός έργου τέχνης που απεικονίζει την Παναγία να θηλάζει το βρέφος του Ιησού στο Instagram το πρωί της Δευτέρας, 16 Δεκεμβρίου 2024.

Στο έργο μια τρύπα βγάζει αίμα στη θέση της θηλής της Μαρίας που μοιάζει να είναι χτυπημένη από σφαίρα.

Η σύνθεση της εικόνας και η απουσία λεζάντας έχουν δημιουργήσει πολλές θεωρίες για το μήνυμα του έργου στο πεδίο σχολίων με πολλούς χρήστες να επισημαίνει ότι το έργο τέχνης συμβολίζει τις συνεχιζόμενες θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον μητέρων και παιδιών στη Γάζα.

Άλλοι πρότειναν ότι το κομμάτι θα μπορούσε να είναι ένα σχόλιο για επικίνδυνες χημικές ουσίες και τους κινδύνους τους για τα παιδιά.

Η τοποθεσία και η φύση του έργου τέχνης παραμένουν άγνωστα. Σε κανάλι του Reddit σχετικά με το έργο τέχνης, ένας χρήστης ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για αυτόνομο πίνακα που ήταν προς πώληση σε έκθεση ιδιωτών αγοραστών στο Spitalfields στο Λονδίνο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η ομάδα διαχείρισης του Banksy, δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει κάποια θεωρία.

Με τόσα πολλά περιθώρια για εικασίες σε συνδυασμό με την δημόσια αλληλεγγύη του Banksy με την Παλαιστίνη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι σχολιαστές υποθέτουν ότι ο καλλιτέχνης του δρόμου υπαινίσσεται τις άθλιες συνθήκες στη Γάζα.

Ο Banksy έχει ενσωματώσει στο παρελθόν το μοτίβο της Παναγίας στα έργα του, όπως στο Toxic Mary (2003), μια εικόνα με στένσιλ που απαθανατίζει τη μητέρα του Ιησού να ταΐζει το μωρό της με ένα μπουκάλι γεμάτο δηλητήριο ή την τοιχογραφία Madonna con la pistola στη Νάπολη της Ιταλίας σημειώνει το Hyperallergic.

Και τα δύο έργα χρησιμοποιούν το συμβολισμό της Μαρίας ως όχημα για κοινωνική και θρησκευτική κριτική.

Ο διάσημος street artist έχει δημιουργήσει το The Walled Off Hotel στη Βηθλεέμ. To ξενοδοχείο που εγκανιάστηκε το 2017, είναι κλειστό λόγω των συνθηκών στην περιοχή.

Βρίσκεται δίπλα ακριβώς στο τείχος της Δυτικής Όχθης.