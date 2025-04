Γιορτινός Απρίλιος γεμάτος περιπέτεια: όλα όσα δεν πρέπει (τηλεοπτικά) να χάσεις!

Ο Απρίλιος πατάει… play σε νέες σεζόν και μία ταινία που όλοι οι μουσικόφιλοι θέλαμε να τη δούμε από την πρώτη στιγμή που την ανακοίνωσαν. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά, οι αμυγδαλιές έχουν ανθίσει παντού και ο μήνας αυτός ανεβάζει θερμοκρασίες και τηλεοπτικά. Ετοιμαστείτε για ένα καθηλωτικό ταξίδι γεμάτο δράση, αρκετή συγκίνηση, ανατροπές για να μην βαριόμαστε ποτέ και φυσικά άφθονο binge-watching.

Από τις post-apocalyptic εκρήξεις του The Last of Us 2, μέχρι τη galactic επανάσταση του Star Wars: Andor, την καυστική σάτιρα των Righteous Gemstones και την ποιητική βιογραφία του A Complete Unknown, η μικρή οθόνη μας καλεί σε μία γιορτή και έχει φορέσει τα γιορτινά της. Παρακάτω όλα όσα λέγονται για αυτά που έρχονται.

The Last of Us 2

Επιστρέφει με 2ο κύκλο και τα δεδομένα αλλάζουν. Η εκδίκηση άλλωστε δεν είναι ποτέ μία απλή υπόθεση. Η σειρά που βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι, αναμένεται να προβληθεί από τη Max στις 14 Απριλίου και θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω του Vodafone TV.

Το στόρι αυτής της σεζόν, διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης. Η ιστορία τώρα θα εστιάσει στην Ellie και τη σκοτεινή πορεία της, εξερευνώντας θέματα εκδίκησης, απώλειας καθώς και τις ηθικές συνέπειες των πράξεών τους.

Κάθε βήμα την οδηγεί πιο κοντά στην απώλεια και πιο μακριά από την αθωότητα. Η ιστορία είναι πολύπλοκη και θα εξερευνήσει τις συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των επιλογών των χαρακτήρων σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο.

Ο Pedro Pascal (Joel) και η Bella Ramsey (Ellie) επιστρέφουν δυναμικά, ενώ η είσοδος της Kaitlyn Dever στο ρόλο της Abby, ενός νέου και ιδιαίτερα πολύπλοκου χαρακτήρα, έρχεται για να αλλάξει και ταράξει τις ισορροπίες.

Οι κριτικοί ήδη μιλούν για μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές που έχουν γυριστεί ποτέ στον Καναδά, ενώ η σειρά έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για την πιστή απόδοση του παιχνιδιού, τις ερμηνείες των ηθοποιών και την παραγωγή της.

Star Wars: Andor

Πολλοί μιλάνε για το πιο ώριμο Star Wars που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Γιατί οι περισσότεροι έχουν συνδέσει αυτό το σύμπαν με lightsabers και διαστημικές μάχες (πράγμα καθόλου κακό βέβαια), αλλά έφτασε η ώρα της ωριμότητας, με το Andor να αλλάζει τα δεδομένα.

Ο βασικός ήρωας της ιστορίας Cassian Andor, στο πρόσωπο του εξαιρετικού Diego Luna, επιστρέφει για μία δεύτερη και τελευταία σεζόν. Αυτή που θα μας οδηγήσει κατευθείαν στα γεγονότα του Rogue One, καθότι η σειρά λειτουργεί ως πρίκουελ της ταινίας «Rogue One: A Star Wars Story».

Η ιστορία της -πέντε χρόνια πριν τα γεγονότα της ταινίας- έχει ήδη χαρακτηριστεί ως η πιο «πολιτική» προσθήκη στο σύμπαν του Star Wars. Στον πυρήνα της ιστορίας συναντάμε ανθρώπους και ανδροειδή που δημιουργούν, καταστρέφουν και ονειρεύονται καλύτερες ημέρες, με τον πρωταγωνιστή μας να μεταμορφώνεται από έναν κλέφτη σε πραγματικό επαναστάτη κατά της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας, κάνοντας το Andor να ισορροπεί ανάμεσα στην παράνοια της καταπίεσης και το μεγαλείο της ελπίδας.

Στην πρώτη σεζόν που απολαύσαμε το Φθινόπωρο του 22, μάθαμε για την αρχή της Επανάστασης. Στη 2η σεζόν, των 12 επεισοδίων, θα ζήσουμε μαζί με τους ήρωες τις προκλήσεις και τις θυσίες που απαιτούνται για την οικοδόμηση μιας αντίστασης ενάντια σε μια καταπιεστική αυτοκρατορία, εστιάζοντας στις προσωπικές ιστορίες και τα κίνητρα των χαρακτήρων.

Ο Diego Luna επιστρέφει στον ρόλο του Cassian Andor, μαζί με τους Kyle Soller, Adria Arjona, Stellan Skarsgård, Fiona Shaw, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Faye Marsay, Varada Sethu, και Elizabeth Dulau. Επιπλέον, ο Alan Tudyk θα επανεμφανιστεί ως ο ανδροειδής K-2SO.

Οι κριτικές θέλουν το «Andor» να γίνεται μία από τις καλύτερες σειρές του Star Wars, με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις της Επανάστασης, προσφέροντας παράλληλα μια βαθύτερη κατανόηση των γεγονότων που οδήγησαν στην εξέγερση κατά της Αυτοκρατορίας.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 23 Απριλίου, στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

The Righteous Gemstones

Αν ζητάτε μία μαύρη κωμωδία, τότε αυτή είναι μία από τις καλύτερες προτάσεις της εποχής. Μιλάμε για την απόλυτη σατιρική ματιά στην αμερικανική θρησκευτική βιομηχανία, με τον απίθανο Τζον Γκούντμαν να επιστρέφει στον ρόλο του Δρ. Έλι Τζέμστοουν, ενός τηλε-ευαγγελιστή που έχει χτίσει μια αυτοκρατορία χτισμένη από σκάνδαλα.

Αυτή η αμερικανική κωμική τηλεοπτική σειρά του HBO, με τίτλο «The Righteous Gemstones» δημιουργήθηκε από τον Ντάνι ΜακΜπράιντ προ 6ετιας και συνεχίζει ακάθεκτη τον τέταρτο και πιο ανατρεπτικό κύκλο. Η γραφή του ΜακΜπράιντ θα νιώσετε ότι κόβει σαν ξυράφι, με τη σκηνοθεσία να αναδεικνύει το σουρεαλιστικό στοιχείο σε κάθε κυριακάτικο κήρυγμα. Είναι η σάτιρα που μάλλον ξέρατε ότι χρειάζεστε και που θα σας κάνει να αναρωτηθείτε τι είναι πιο κωμικοτραγικό: η φαντασία της σειράς ή η πραγματικότητα της showbiz-θρησκείας;

Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από μια διάσημη και δυσλειτουργική οικογένεια τηλεευαγγελιστών και πάστορων μεγα-εκκλησιών, με επικεφαλής τον πατριάρχη Έλι Τζέμστοουν, τον οποίο υποδύεται ο αγαπημένος όλων Τζον Γκούντμαν. Τα ενήλικα παιδιά του είναι ο μεγάλος γιος Τζέσι (Ντάνι ΜακΜπράιντ) και συνεργάτης πάστορας, η Τζούντι (Έντι Πάτερσον) που επιδιώκει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή τους και ο νεότερος Κέλβιν (Άνταμ ΝτεΒάιν) πάστορας νεολαίας. Μεγαλωμένα μέσα σε ένα βαθιά προβληματικό -συχνά γελοίο- περιβάλλον, ζουν πολυτελείς ζωές χρηματοδοτούμενες από την εκκλησία και με φόντο δολοπλοκίες και σκάνδαλα.

Η σειρά έχει αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς τόσο για το καυστικό σενάριο όσο και για σκηνοθεσία και τις ερμηνείες των ηθοποιών. Θα το απολαύσετε αποκλειστικά στο Vodafone TV.

