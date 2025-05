Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη Μαλαισία έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας έντονη συγκίνηση. Στο βίντεο, μια μητέρα ελέφαντας φαίνεται να προσπαθεί με απελπισία να μετακινήσει το φορτηγό που σκότωσε το μικρό της, έπειτα από τραγικό τροχαίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Gerik-Jeli, στη βόρεια Μαλαισία, όταν το όχημα χτύπησε τον νεαρό ελέφαντα, παγιδεύοντάς τον κάτω από το μπροστινό μέρος του.

Η μητέρα παρέμεινε δίπλα στο άψυχο σώμα του μικρού για ώρες, προσπαθώντας να το απελευθερώσει. Σύμφωνα με την Daily Mail, η μητέρα ναρκώθηκε τελικά από τις αρχές και μεταφέρθηκε με ασφάλεια πίσω στο φυσικό της περιβάλλον.

#Heartbreaking!💔 A 5-year-old baby #elephant in #Malaysia was killed by a big truck crossing the road on May 11 night. The heartbroken mother elephant stood there, head against the truck for 7 hours, unwilling to leave. 🐘😢 #wildlife #MaternalLove pic.twitter.com/BBs7Zx66O7

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 13, 2025