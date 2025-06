Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο τουριστικό πάρκο «Tiger Kingdom» στην Ταϊλάνδη, όταν ένας τουρίστας από την Ινδία δέχθηκε επίθεση από τίγρη την ώρα που προσπαθούσε να βγάλει selfie μαζί της. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε αμέσως viral και αναζωπύρωσε τη διεθνή συζήτηση για τη χρήση άγριων ζώων στον τουρισμό.

Στο βίντεο, ο άνδρας γονατίζει δίπλα στην αλυσοδεμένη τίγρη και προσπαθεί να την αγκαλιάσει για τη φωτογραφία, ενώ ένας φροντιστής φαίνεται να καθοδηγεί το ζώο με ένα ραβδί. Ξαφνικά, η τίγρης τον ρίχνει στο έδαφος και πέφτει πάνω του, με τον ίδιο να ουρλιάζει από τρόμο. Το προσωπικό επενέβη άμεσα και ο άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

❗ Indian man attacked by tiger while taking selfie in terrifying video from Phuket, Thailand pic.twitter.com/LPBptANh9A

— Holidays Hunt (@HolidaysHunt) May 31, 2025