Αλλάζει τακτική η TikTok επί ευρωπαϊκού εδάφους

Έτοιμο να απολύσει εκατοντάδες υπαλλήλους στο Λονδίνο εμφανίζεται το TikTok, σε μια περίεργη συγκυρία.

Ακριβώς την στιγμή που τίθεται σε πλήρη ισχύ ο νόμος περί ασφάλειας στο διαδίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος απαιτεί από τις διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας να αποτρέπουν την εξάπλωση επικίνδυνου υλικού, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τεράστια πρόστιμα, η εφαρμογή έκανε γνωστό ότι θα περάσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητοι όλοι όσοι εργάζονται στον τομέα της διαχείρισης και της ασφάλειας περιεχομένου.

Στροφή TikToK στην AI

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, το βρετανικό προσωπικό του τμήματος ασφαλείας του κινεζικής ιδιοκτησίας ομίλου έλαβε ένα email, το οποίο ανέφερε ότι «εξετάζουμε το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιούνται πλέον εργασίες εποπτείας και διασφάλισης ποιότητας στις εγκαταστάσεις μας στο Λονδίνο», καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αυτοματοποιήσει περισσότερες από αυτές τις εργασίες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Η TikTok δήλωσε ότι αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας στην ομάδα εμπιστοσύνης και ασφάλειας θα μπορούσαν να επηρεαστούν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στη νότια και νοτιοανατολική Ασία, καθώς ξεκινά μια διαδικασία συλλογικής διαβούλευσης, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας αναδιοργάνωσης των προσπαθειών της για τον έλεγχο του περιεχομένου.

Η πλατφόρμα βίντεο που έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο σημείωσε επίσης ότι «οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η βελτίωση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, αναδιαμορφώνουν την προσέγγισή μας».

Το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Επικοινωνίες εκτιμά ότι περίπου 300 άτομα εργάζονται στο τμήμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας της εταιρείας στο Λονδίνο και η πλειοψηφία θα επηρεαστεί.

Η ασφάλεια

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου τέθηκαν σε ισχύ βασικά μέρη του εμβληματικού νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος απαιτούσε από τις εταιρείες να εισαγάγουν ελέγχους ηλικίας σε χρήστες που επιχειρούσαν πρόσβαση σε δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο.

Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις — καθώς και με τους κανόνες που ορίζουν ότι οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να απομακρύνουν γρήγορα επικίνδυνο και παράνομο υλικό — αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 18 εκατομμύρια λίρες, ή το 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Το TikTok εισήγαγε νέους ελέγχους «διασφάλισης ηλικίας» τον περασμένο μήνα, για να συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις για τον περιορισμό της έκθεσης των ατόμων κάτω των 18 ετών σε επιβλαβές περιεχόμενο.

Όπως και άλλες ομάδες κοινωνικής δικτύωσης, το YouTube και το Meta, το TikTok έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να βασιστεί στην τεχνολογία μηχανικής μάθησης για να «υπολογίσει» την ηλικία ενός χρήστη με βάση τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και με ποιους επικοινωνεί. Αυτά τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την ρυθμιστική αρχή Ofcom, η οποία αξιολογεί τη συμμόρφωση.

Τι κάνει η TikTok στην Ευρώπη

Η απόφαση για την απόλυση προσωπικού έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης προσπάθειας του κινεζικού τεχνολογικού ομίλου να εξορθολογίσει τις ευρωπαϊκές του δραστηριότητες. Εστιάζει ιδιαίτερα στη μείωση ή το κλείσιμο ομάδων διαχείρισης σε μεμονωμένες αγορές και στη συγκέντρωση αυτών των δραστηριοτήτων σε περιφερειακούς κόμβους, όπως το Δουβλίνο και η Λισαβόνα, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας αναδιοργάνωσης.

Το TikTok δήλωσε: «Συνεχίζουμε μια αναδιοργάνωση που ξεκινήσαμε πέρυσι για να ενισχύσουμε το παγκόσμιο λειτουργικό μας μοντέλο για την Εμπιστοσύνη και την Ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων μας σε λιγότερες τοποθεσίες παγκοσμίως, ώστε να διασφαλίσουμε τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας καθώς εξελίσσουμε αυτήν την κρίσιμη λειτουργία για την εταιρεία, με το όφελος των τεχνολογικών εξελίξεων».

«Δεν θέλουν να έχουν ανθρώπινους συντονιστές, ο στόχος τους είναι να γίνονται όλα από την Τεχνητή Νοημοσύνη», εξήγησε στους FT ο John Chadfield, εθνικός διοργανωτής στο CWU, αν και σημείωσε ότι η πραγματικότητα προς το παρόν ήταν ότι η εταιρεία θα μετέφερε τις δραστηριότητες σε δικαιοδοσίες όπου η εργασία ήταν φθηνότερη.

Αύξηση εσόδων

Οι περικοπές έρχονται καθώς τα έσοδα του TikTok συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, δείχνουν ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση το 2024 στα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις ζημίες προ φόρων να μειώνονται από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 σε 485 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Τα στοιχεία, που αποκαλύφθηκαν σε έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις της TikTok στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Πηγή: ΟΤ