Οι μάγισσες του TikTok: Πώς η ψηφιακή εποχή αναγέννησε τη μαγεία
Go Fun 08 Αυγούστου 2025 | 16:00

Οι μάγισσες του TikTok: Πώς η ψηφιακή εποχή αναγέννησε τη μαγεία

Μάγισσες: Πιθανότατα τις γνωρίζετε ως γερασμένες γυναίκες με καμπούρα, γαμψή μύτη και ιπτάμενες σκούπες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Πριν από εκατοντάδες χρόνια οι μάγισσες ήταν ο τρόμος της νύχτας, και ακόμη και σήμερα, μπορείτε να τις βρείτε σε αμέτρητα φρικιαστικά κοστούμια και ταινίες.

Σήμερα όμως, υπάρχουν όλο και περισσότερες γυναίκες που με υπερηφάνεια και ομορφιά αποκαλούν τον εαυτό τους μάγισσες. Γιατί όμως;

Τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό το φαινόμενο και ποιος χρησιμοποιεί τη μαγεία στην ψηφιακή εποχή;

Henry Ossawa Tanner (1859-1937)

Το σκοτεινό παρελθόν των μαγισσών

Μία μάγισσα συνήθως ζει απομονωμένη σε ένα σκοτεινό δάσος, φτιάχνει δηλητηριώδη φίλτρα από φυτά και κόκαλα ζώων και μεταμορφώνει αμέσως τους εισβολείς σε άσχημους βατράχους – ή τους ρίχνει στο φούρνο αφού τους παχύνει.

Αν πάμε ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, γίνεται σαφές ότι η μαγεία συνδέονταν με δαιμονικές δυνάμεις όπως η αμαρτία και η ασθένεια.

Πεποιθήσεις για τη μαύρη και την καλή μαγεία μπορούν επίσης να βρεθούν σε διάφορες αρχαίες κουλτούρες.

Μεταξύ των πιο φρικτών στιγμών στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν οι παγκοσμίως γνωστές δίκες και διωγμοί μαγισσών που ξεκίνησαν τον 15ο αιώνα.

Ξαφνικά, υποτιθέμενες μάγισσες κατηγορήθηκαν ως αιρετικές και λάτρεις του διαβόλου, που ευθύνονταν για την κακή σοδειά, το ξέσπασμα πανώλης ή απλώς για κάποια ατυχία.

Ωστόσο αυτό που αρκούσε ήταν είναι πιο όμορφες, πιο έξυπνες, πιο γρήγορες και καλύτερες από τις άλλες – μόλις υπήρχε μία κατηγορία, ο θάνατος τους ήταν αναπόφευκτος.

Εξέταση μιας μάγισσας

Μάγισσες στον 21ο αιώνα

Σήμερα, η μαγεία μπορεί να βρεθεί στην δημοφιλή κουλτούρα, γράφει ένα άρθρο του Viva.

Σχεδόν κανείς δεν κοιτάζει πλέον όταν κάποιος καίει αρωματικά στικ, απλώνει αλοιφή από βότανα στο δέρμα του ή ισχυρίζεται ότι έχει προβλήματα ύπνου κατά τη διάρκεια της πανσελήνου.

Ενώ πολλοί εξακολουθούν να φαντάζονται ηλικιωμένες, εκκεντρικές κυρίες που υποτίθεται ότι προβλέπουν το μέλλον, η κλασική μάγισσα εξαφανίζεται σταδιακά στο παρελθόν.

Η εικόνα της σύγχρονης μάγισσας, ωστόσο, είναι πολύ ιδιαίτερη.

Η σύγχρονη μαγεία έχει να κάνει περισσότερο με την αυτοδιάθεση των γυναικών, σε συνδυασμό με τον φεμινισμό, την εγγύτητα με τη φύση και την πνευματικότητα.

Οι γυναίκες που αυτοαποκαλούνται μάγισσες το κάνουν πλέον με ψηλά το κεφάλι.

Ο όρος επαν-οικειοποιείται από όλες εκείνες που αντιτίθενται στην πατριαρχία και ακολουθούν τον δικό τους δρόμο.

Όποια αισθάνεται την ενδυνάμωση και την βλέπει ως τη μαγεία που είναι, μπορεί και πρέπει να αποκαλείται μάγισσα.

@moonlovewitch mercúrio retrógrado, você não pode comigo 🐦‍⬛✨ #witchtok #witchcraft #witchesoftiktok #witchyvibes #oracle #astrology #fullmoon ♬ som original – 𝑴𝒐𝒐𝒏 🦢🕯✨

Η μαγεία στην εποχή των social media

Χάρη στα social media, η μαγεία γίνεται σιγά-σιγά μια πραγματική τάση και όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να βυθιστούν στον κόσμο της μαγείας.

Αυτό είναι θετικό, από την άποψη ότι η μαγεία έχει να κάνει μεταξύ άλλων και με τη δύναμη όσων βρίσκονται στο περιθώριο και την σημασία της προστασίας της φύσης.

Ειδικά στο TikTok, χιλιάδες γυναίκες μοιράζονται τον μαγικό τους κόσμο με περίεργους θεατές υπό το hashtag #witchtok, ενθαρρύνοντάς τους να εξερευνήσουν τη λατρεία των μαγισσών.

Το Instagram φιλοξενεί επίσης πολλές λεγόμενες «Witchfluencers» που παρέχουν συμβουλές και κόλπα σε νεαρές μάγισσες και προσφέρουν πληροφορίες.

Έτσι, οι μάγισσες επωφελούνται επίσης από την ψηφιοποίηση – ακόμα κι αν η ιδέα μιας μάγισσας που διαβάζει το ξόρκι της από ένα smartphone φαίνεται κάπως ξένη.

Μία επιχείρηση των 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Τα ξόρκια αγάπης είναι μια ακμάζουσα βιοτεχνία στο TikTok και το Etsy.

Μια γρήγορη αναζήτηση βρίσκει πάνω από 1000 αποτελέσματα για ξόρκια αγάπης προς πώληση, με τιμές που ξεκινούν από μόλις 0,78 δολάρια και φτάνουν τα 5000+ δολάρια.

Ένα «ξόρκι δέσμευσης» που σας βοηθά να «κερδίσετε το δαχτυλίδι» πωλείται αυτή τη στιγμή για 45 δολάρια.

@ellexkat This was one of the most fun things I’ve ever done lol. I paid an Etsy witch 1.81 American dollars to cast a good luck spell on me. Honestly I did feel lucky. I feel like it’s worn off now. It doesn’t say how long it’s supposed to last lol. But Marta claims it’s all good vibes and no bad magic…WHO’s OUT TO GET ME MARTA?!! #etsy #etsywitch #etsywitches #etsyshop #smallbusiness #funnystory #experiment #storytime #funnystorytime ♬ original sound – Elle


Ο πωλητής έχει 2.750 κριτικές.

Ένας άλλος πωλητής, με πάνω από 150 κριτικές, προσφέρει ένα ξόρκι «Dark Bind» που πωλείται αυτή τη στιγμή για 49,70 δολάρια.

Στείλτε το όνομα, την ηλικία, το φύλο, τη σχέση σας με το άτομο και μια σύντομη εξήγηση.

Η προσθήκη φωτογραφίας είναι προαιρετική, αλλά ισχυρίζεται ότι ενισχύει το ξόρκι, το οποίο διατίθεται σε δύο εντάσεις.

Οι ψυχικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ξορκιών, είναι μια μεγάλη επιχείρηση.

Μπορείς ακόμη και να πληρώσεις μια «μάγισσα του Etsy» 7,99 δολάρια για να κάνει τη ζωή του Έλον Μασκ «μια κόλαση».

@wired @rileylovesriverdale posted a video telling Elon Musk she paid “an Etsy witch” $7.99 to make his life “a living hell.” A new market has opened up for others looking to follow her lead. #witchcraft #witch #elonmusk #etsy #socialoriginal ♬ original sound – WIRED.COM


Περίπου 3 στους 10 Αμερικανούς χρησιμοποιούν αστρολογία, ταρώ ή μάντεις τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σύμφωνα με μια εθνική έρευνα του Pew Research Center.

Ο κλάδος, που περιλαμβάνει διάφορες ειδικότητες όπως η αστρολογία, η χειρομαντεία και οι ψυχικές αναγνώσεις απέφερε έσοδα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024 και απασχολούσε 105.000 άτομα, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς IBIS World.

Ενώ το 20% χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες «απλά για πλάκα», σύμφωνα με το Pew, περίπου το 1% βασίζεται σε όσα μαθαίνει από αυτές τις πρακτικές για σημαντικές αποφάσεις της ζωής του.

Αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς τις μάγισσες, ποιον μπορείς να εμπιστευτείς;

@twigg_taraxac #witch #witchcraft #witchtok #witchtokfrance #sorcellerie #sorciere #babywitch #pagan #paganism #spiritual #spirituality ♬ Romeo & Juliet, Op. 64: Dance of the Knights – Ukraine National Symphony Orchestra & Andrew Mogrelia

Η μαγεία μέσα μας

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαγισσών που υπάρχουν στο Instagram, το TikTok ή το Facebook και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαγικών πρακτικών που μπορούν να εκτελεστούν, τελικά η μαγεία έχει να κάνει με τον πνευματικό εαυτό.

Αυτή η μαγική τάση δεν περιορίζεται σε μια μόνο αισθητική ή σε ένα σύνολο πεποιθήσεων.

Η μαγεία της νέας εποχής στοχεύει να είναι περιεκτική, να καλωσορίζει όλες τις μορφές πνευματικότητας και ατομικής έκφρασης.

Οι διαδικτυακές συζητήσεις αφορούν θέματα όπως η διατομεακότητα, η οικολογία και η προσωπική ενδυνάμωση, δημιουργώντας μια ποικιλόμορφη και ζωντανή κοινότητα.

Οι μάγοι της επόμενης γενιάς επαναπροσδιορίζουν τη μαγεία στην ψηφιακή εποχή, καταρρίπτοντας τα εμπόδια μεταξύ του μυστικιστικού και του καθημερινού.

Είτε είστε ένας περίεργος παρατηρητής είτε μία επίδοξη μάγισσα, ο διαδικτυακός κόσμος προσφέρει ένα χώρο όπου η μαγεία μπορεί να μοιραστεί, να γιορταστεί και να εξερευνηθεί όπως ποτέ άλλοτε.

