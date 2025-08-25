magazin
Αφηρημένη τέχνη με ουρές και μουστάκια: Τα έργα των αρουραίων που έδωσαν σε 18χρονη 2000 λίρες
Αφηρημένη τέχνη με ουρές και μουστάκια: Τα έργα των αρουραίων που έδωσαν σε 18χρονη 2000 λίρες

Η 18χρονη, Έλλα Γούντλαντ, κερδίζει 2.000 λίρες πουλώντας «έργα τέχνης» ζωγραφισμένα από τους αρουραίους της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Μια 18χρονη από το Γουορστερσάιρ της Αγγλίας, η Έλλα Γούντλαντ, βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να βγάζει το «χαρτζιλίκι» της: πωλώντας… έργα τέχνης ζωγραφισμένα από τους οκτώ κατοικίδιους αρουραίους της.

Η μέθοδος είναι απλή αλλά μοναδική: η Έλλα αφήνει τους αρουραίους να τρέξουν πάνω σε καμβάδες με μπογιές, δημιουργώντας πολύχρωμα, αφηρημένα έργα. Στη συνέχεια, τα δημοσιεύει στο Vinted, μαζί με έναν μίνι πίνακα–καβαλέτο. Οι πίνακες με το καβαλέτο-δώρο κοστολογούνται στις 10 λίρες.

«Οι αρουραίοι διασκεδάζουν κι εγώ μαζεύω χρήματα για το δίπλωμα»

Αρχικά οι πωλήσεις ήταν σποραδικές, όμως όταν μια ανάρτησή της στο X έγινε viral, με πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές, το ενδιαφέρον εκτοξεύτηκε. Αυτό οδήγησε σε σταθερή ζήτηση. Πλέον η Έλλα πουλά περίπου 20 πίνακες την εβδομάδα, αποφέροντας της περίπου 500 λίρες το μήνα. Από τον Μάρτιο έχει συγκεντρώσει συνολικά 2.000 λίρες.

Τα έσοδα χρηματοδοτούν —σε μεγάλο βαθμό— τη φροντίδα των αρουραίων: αγοράζει για αυτά πολυτελές κλουβί, tunnels και ειδική τροφή. Επιπλέον, αποταμιεύει τα χρήματα για μαθήματα οδήγησης. Όπως ανέφερε η ίδια: «Δεν περίμενα να έχει τέτοια επιτυχία. Είναι το καλύτερο καλοκαιρινό μεροκάματο – οι αρουραίοι διασκεδάζουν κι εγώ μαζεύω χρήματα για το δίπλωμα».

Παρά κάποιες αντιρρήσεις από ανθρώπους που φοβούνται τα τρωκτικά, οι περισσότερες αντιδράσεις είναι θερμές και θετικές. Μια αναγνώστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Το ταλέντο του Gubler είναι ατελείωτο».

Οι αρουραίοι ως κατοικίδια

Τα τελευταία χρόνια η δημοτικότητα των αρουραίων ως κατοικίδια φαίνεται να αυξάνεται, κυρίως στις αστικές περιοχές με περιορισμένο χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με την PETA, οι αρουραίοι είναι κοινωνικά, ευφυή και στοργικά πλάσματα — στοιχεία που τους καθιστούν ιδανικούς για ανθρώπους με λιγότερη δυνατότητα χρόνου ή χώρου.

Στην Αυστραλία, έναντι της κρίσης κόστους ζωής και αυξανόμενων ενοικίων, οι κτηνίατροι έχουν καταγράψει αύξηση στην κατοχή εμπορικά μικρότερων κατοικίδιων, όπως οι αρουραίοι.

Επίσης, στην Αγγλία, η έκθεση για την Παγκόσμια Ημέρα Αρουραίου τονίζει πως, παρά το γεγονός ότι μόλις 0,5 % των νοικοκυριών έχουν αρουραίο, η τάση δείχνει ότι αποτελούν ιδανική λύση για κατοίκους πόλεων.

