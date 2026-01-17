magazin
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 17.01.2026]
Ημερήσια 17 Ιανουαρίου 2026 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 17.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Τα επαγγελματικά κυλούν καλά, άρα χαλάρωσε, έτσι; Αφού υπάρχει μια άνεση στις κινήσεις σου, γιατί δε δρομολογείς και τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις; Να ξέρεις πως ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πάντα, απογειώνει ή… γκρεμίζει εντελώς την εικόνα σου. Κλείσε τα κεφάλαια που πρέπει, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μια κι έξω πάνε αυτά!

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για τα οικονομικά, γιατί κάτι αλλάζει εκεί και, μάλιστα, για (πολύ) καλό! Άρα μη διστάσεις να κάνεις κάποια αναφορά σε αύξηση, αν το θέλεις (που το θέλεις και το ξέρω). Μην κωλώσεις να γίνεις πιο creative στον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνεις τις δουλειές σου. Μην λες «όχι» στο φλερτ που γεννιέται μέσα στη δουλειά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επίλεξε να ξεκινήσεις τη μέρα σου με μια πιο χαλαρή και όμορφη διάθεση. Αν καταφέρεις να παραμείνεις και αισιόδοξος, τότε θα μπορέσεις να βρεις ευκολότερα πιθανές λύσεις κι εναλλακτικές στα ζόρια σου. Βέβαια πρέπει να είσαι και καλά οργανωμένος, έτσι; Αλλιώς πάρε το αυγό και κούρεψέ το! Συμβουλεύσου τους φίλους σου, κάτι ξέρουν!

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν ακούσεις σκληρά λόγια, ειδικά αν είναι ξεκάθαρα. Μη διστάσεις να κάνεις κάτι, για να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Μη φοβάσαι ούτε να κάνεις τους στόχους σου συγκεκριμένους, αλλά ούτε και να δεις ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σου σε ό,τι κάνεις. Μην αρνηθείς προτάσεις που σου γίνεται για ταξίδι- ειδικά στο εξωτερικό.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επειδή η σημερινή μέρα φαίνεται να είναι λίγο πιο ήρεμη από τις προηγούμενες, άρπαξε αυτή την ευκαιρία και δες πώς σε έχουν κάνει να νιώθεις κάποιες καταστάσεις που έχουν ήδη συμβεί. Ειδικά αν πρόκειται για έντονα feelings. Κάνε απολογισμό, με λίγα λόγια. Πες ένα «μπράβο» στον εαυτό σου για όσα έχεις καταφέρει αυτό το διάστημα.

DON’TS: Μην αγνοείς τον τομέα των οικονομικών σου, καθώς πρέπει να ξεμπερδέψεις με κάποιες υποχρεώσεις που εκκρεμούν εκεί. Μη διστάσεις να ζητήσεις κάποια αύξηση στη δουλειά. Από την άλλη, μην αγνοείς ούτε και τα ερωτικά σου, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον εκεί. Χρειάζεται να σου τονίσω, ας πούμε, το ότι τραβάς τα βλέμματα;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Μιας και που το κλίμα αλλάζει, προς το καλό, μπορείς κι εσύ να ασχοληθείς άνετα με τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Για να γίνει αυτό, βέβαια, πρέπει να προσπαθήσεις να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά, έτσι; Αν θέλεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα, τότε πρέπει να κάνεις ώριμες συζητήσεις. Κλείσε το (αχρείαστο) χάσμα που υπάρχει.

DON’TS: Μη φοβάσαι να εκφράσεις την πλευρά σου, αλλά μην κλείνεις τα αυτιά, όταν το ίδιο κάνει και ο απέναντι, ναι; Μην επιμένεις στις δικές σου απόψεις και μόνο και μην περιμένεις στη γωνία πότε θα σταματήσει η άλλη πλευρά να μιλάει, για να απαντήσεις. Λες κι όλοι θέλουν να ακούνε εσένα! Στα ερωτικά, μην λες «όχι» σε καινούργιες γνωριμίες.

Λέων

Λέων

DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα ηρεμούν, άρα δείξε κι εσύ την καλή σου διάθεση άφοβα. Βάλε ένα πρόγραμμα στις δουλειές σου, αλλά τσέκαρε ότι τα σχέδιά σου έχουν πρακτικό αντίκρισμα, έτσι; Ανανέωσε την καθημερινότητά σου και βγες από την ρουτίνα σου με το να εντάξεις σε αυτή νέες ασχολίες ή χόμπι. Ασχολήσου με το σώμα και την ευεξία σου.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για τις αλλαγές που συμβαίνουν. Αφού είσαι σωστά προετοιμασμένος, όχι; Όμως μη διστάσεις να κάνεις κι εσύ κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις, γιατί αυτό ενδέχεται να σου αποφέρει καλές χρηματικές απολαβές. Μήπως να γίνεις δημιουργικός; Μην στοχεύεις πιο μακριά από εκεί που μπορείς να φτάσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εκμεταλλεύσου την ηρεμία της σημερινής μέρας, για να εκφραστείς πιο δημιουργικά και- γιατί όχι; – να ανοιχτείς κιόλας. Δες κάτι καινούργιο και διαφορετικό. Κάτι έξω από τα συνηθισμένα σου νερά. Μπορεί να είναι πιο συμφέρον για σένα. Πέταξε από πάνω σου οποιαδήποτε συνήθεια δεν σε εκφράζει πια ή λειτουργεί με επιβαρυντικό τρόπο.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις νέες γνωριμίες και να φλερτάρεις. Βασικά γενικώς μην αρνείσαι να γνωρίσεις νέο κόσμο, καθώς πρέπει να ξεμουχλιάσεις! Μην λες «όχι» σε προτάσεις που σε βγάζουν από τη ζώνη ασφαλείας σου. Μην πιέζεσαι να δεις εξελίξεις. Go with the flow! Αν έχεις ταίρι, μην αγνοείς τις όμορφες και κοινές σας στιγμές.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρέπει να βιαστείς να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Οπότε κάντο ήδη από το πρωί. Βάλε τις δουλειές σου σε μια σωστή σειρά. Άλλαξε συνήθειες, γιατί οι παλιές μάλλον σε βλάπτουν κάπως. Μπορείς να τις αντικαταστήσεις με καινούργιες πιο ωφέλιμες και- ακόμα καλύτερα- πιο δημιουργικές. Πρέπει να φτιάξεις ένα πιο σωστό πρόγραμμα γενικώς.

DON’TS: Μη διστάσεις να ρίξεις γέφυρες επικοινωνίας και συμφιλίωσης με τα μέλη της οικογένειάς σου που τα είχατε «σπάσει» το προηγούμενο διάστημα. Για να γίνει αυτό, όμως, δεν πρέπει να κωλώσεις να εκφράσεις τη δική σου πλευρά της ιστορίας. Με τον σωστό τον τρόπο, όμως, για να αποφύγεις έναν καινούργιο γύρο παρεξηγήσεων.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα γύρω σου, αλλά κάντο με ηρεμία. Οργάνωσε τόσο τις δουλειές, όσο και τις σκέψεις σου. Εστίασε σε έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, σε ένα καινούργιο φλερτ ή σε μία τυχαία συνάντηση, καθώς είναι πράγματα που μπορεί να συμβούν σήμερα και να τραβήξουν την προσοχή σου. Μια χαρά!

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις τα πάντα γύρω σου πιο απλά, για να μπορέσεις να βελτιώσεις και τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην τις φοβηθείς τις αλλαγές. Αν πρόκειται, όμως, για αλλαγές που κάνεις εσύ, τότε πρέπει να είσαι ξεκάθαρος. Πάντως όλο αυτό το μουντ και η ανάγκη σου να πας μπροστά, σου φέρνει εξελίξεις. Μια χαρά (ξανά λέω).

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Κάνε τις δουλειές σου άνετα, εκμεταλλευόμενος την όμορφη ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα. Άρα γιατί όχι και στο να κάνεις κάποιες αλλαγές που θέλεις; Ή να προσεγγίσεις ένα άτομο από την οικογένειά σου και να συζητήσετε με ηρεμία όσα σας απασχολούν. Γενικώς, όμως, πρέπει να είσαι πολύ ξεκάθαρος. Ήρεμα το λέω αυτό!

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά, καθώς εκκρεμούν υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να μπουν σε σωστή σειρά. Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς κάποια συνάντηση ή συζήτηση για δουλειά, γιατί θα πάει καλά. Ειδικά αν είσαι σε φάση που ψάχνεις εργασία ή θες να φύγεις από εκεί που είσαι και να ανοίξεις τα φτερά σου για κάτι καινούριο, έτσι;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πρώτα βρες τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις «κλείδωσέ» τες μέσα στο μυαλό σου. Έπειτα πρέπει να τις δρομολογήσεις σωστά και οργανωμένα. Γενικώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποια ευτράπελα μέσα στη μέρα σου. Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, οπότε διαχειρίσου το γρήγορα. Ξεπέταξέ το, μην σου πω. Οργάνωσε τον χρόνο σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με νέα άτομα, καθώς αυτά μπορούν να σου δώσουν ιδέες σχετικά με το πώς μπορείς να προχωρήσεις τα σχέδιά σου. Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μην καταπνίγεις τον ρομαντισμό σου. Γιατί να το κάνεις αυτό; Αν δεν έχεις σχέση και θέλεις να βρεις, τότε μη φοβάσαι να δείξεις τι ακριβώς είναι αυτό που θέλεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πάρε αποστάσεις, για να βρεις τις ισορροπίες σου. Κατάλαβε, όμως, πως για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να φέρεις την ηρεμία στη ζωή σου. Άρα απόφυγε, με συνοπτικές διαδικασίες, τα σκηνικά που ξέρεις ότι θα σε εκνευρίσουν. Παράλληλα, βρες ένα ήρεμο μέρος και δούλεψε από εκεί. Κάνε παρασκηνιακές κινήσεις, για να εξελιχθείς εύκολα.

DON’TS: Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με άτομα που είναι σημαντικά για σένα, καθώς μέσω αυτών ενδέχεται να μάθεις τι παιχνίδια παίζονται εις βάρος σου. Μην εκνευριστείς, όμως, από το feedback τους. Μην είσαι απροετοίμαστος στα οικονομικά, γιατί υπάρχει κινητικότητα εκεί. Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός, επειδή είσαι κουρασμένος.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Κανόνισε να βγεις και να δεις τους φίλους σου και γιατί πρόκειται για μία ήρεμη – έως βαρετή – μέρα, αλλά και γιατί αυτό είναι που έχεις ανάγκη. Δέξου τη διαφορετική οπτική που ακούς, αλλά πέτα από πάνω σου και το άγχος που σε ζορίζει. Επένδυσε λίγο από τον χρόνο σου στις νέες γνωριμίες που γίνονται σήμερα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, έτσι;

DON’TS: Μη φοβάσαι να εκφράσεις τις σκέψεις σου, γιατί σήμερα το λέγειν σου είναι on fire και τραβάει την προσοχή. Μην κρύβεις την πιο γλυκιά εκδοχή σου, γιατί αρέσει. Μην  είσαι με τα μούτρα ως το πάτωμα στις ξαφνικές συναντήσεις που προκύπτουν, γιατί κάτι φρέσκο και ωφέλιμο για σένα παίζεται εκεί. Μην αρνείσαι τις αλλαγές που γίνονται.

