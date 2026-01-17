Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 17.01.2026]

DO’S: Τα επαγγελματικά κυλούν καλά, άρα χαλάρωσε, έτσι; Αφού υπάρχει μια άνεση στις κινήσεις σου, γιατί δε δρομολογείς και τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις; Να ξέρεις πως ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πάντα, απογειώνει ή… γκρεμίζει εντελώς την εικόνα σου. Κλείσε τα κεφάλαια που πρέπει, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μια κι έξω πάνε αυτά!

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για τα οικονομικά, γιατί κάτι αλλάζει εκεί και, μάλιστα, για (πολύ) καλό! Άρα μη διστάσεις να κάνεις κάποια αναφορά σε αύξηση, αν το θέλεις (που το θέλεις και το ξέρω). Μην κωλώσεις να γίνεις πιο creative στον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνεις τις δουλειές σου. Μην λες «όχι» στο φλερτ που γεννιέται μέσα στη δουλειά.