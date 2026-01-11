magazin
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Εβδομαδιαία 11 Ιανουαρίου 2026 | 13:45
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [11.01 – 17.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αξιοποιείσαι κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να πας μπροστά. Ασχολήσου με τους στόχους και τις φιλοδοξίες σου. Σταμάτα πια να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, καθώς όλα στο χέρι σου είναι! Άρα μπορείς να πάρεις και πρωτοβουλίες με θάρρος και χωρίς κανέναν φόβο! Όλα θα πάνε καλά, μόνο αν διατηρήσεις την αισιοδοξία σου.

DON’TS: Στην αρχή της εβδομάδας είσαι λίγο κάπως. Το θέμα είναι να μην το αφήσεις αυτό να σε πάρει από κάτω ή να παραμείνει για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας σου, καθώς θα σε πάει πολύ πίσω, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Μην χάνεις την υπομονή και την ψυχραιμία σου. Μην κλείνεσαι στο σπίτι, ειδικά αν θέλεις να βρεις γκόμενο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αυτές τις μέρες το ένστικτό σου βάρα υπερωρίες κι εσύ πρέπει, οπωσδήποτε, να το ακολουθήσεις πιστά. Παράλληλα, κάνε μια προσπάθεια να δεις πιο μακροπρόθεσμα. Όχι ό,τι αρπάξει από απαυτός μας μόνο, ψιλό κατάλαβες, έτσι; Αν γουστάρεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή και να ψάξεις κάτι σχετικό με τη μετεκπαίδευσή σου, τότε κάντο.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς κατεύθυνση και πορεία, αν καταλάβεις, ότι δεν είσαι καλά εκεί που είσαι ή βαδίζεις. Μη διστάσεις, όμως, ούτε να αποκοπείς εντελώς από οτιδήποτε σε επιβαρύνει ή δεν προωθεί την περαιτέρω εξέλιξή σου. Μιας και που έχεις μια καλή διάθεση, δεν καταλαβαίνω, γιατί αφήνεις τις φοβίες σου να σε κερδίσουν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Υπάρχουν κάποια θέματα και κάποιες καταστάσεις που πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα. Το θέμα είναι πως αυτό θα μπορέσεις να το κάνεις, μόνο αν αξιοποιήσεις το θάρρος και την αυτοπεποίθησή σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να αφήσεις πίσω τις φοβίες και τα άγχη σου. Αυτό κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά και τα ερωτικά σου.

DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να χαλάει την καλή σου διάθεση, γιατί αυτό το κάτι θα χαλάσει και τις επαφές που κάνεις. Μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και παρορμητικός γενικώς. Μην ξοδεύεις αλόγιστα, καθώς το ταμείο είναι μείον! Μη δεχτείς δανεικά από κανέναν, όσο όμορφα κι αν σου το προτείνουν, γιατί μετά θα σου ζητήσουν πίσω τα διπλά!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σταμάτα πια να κινείσαι με τρόπο που είναι υπερβολικός ή και απόλυτος, καθώς αυτό όχι μόνο δεν σε βοηθάει, αλλά σε πάει και πολύ πίσω. Στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις επικοινωνίες σου, πάντως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο! Στα επαγγελματικά, αν είσαι προσεκτικός, μπορείς να βάλεις τις βάσεις για μία καινούργια συνεργασία. Εύγε!

DON’TS: Μην εμπιστευτείς άτομα που τα παρουσιάζουν όλα ρόδινα ή που δίνουν μεγάλες υποσχέσεις, λέγοντας μεγάλα λόγια! Μην τους αφήσεις, λοιπόν, να σε πιάσουν κορόιδο, γιατί μετά θα τρέχεις να το μπαλώσεις και δε θα φτάνεις! Μην φοβάσαι το καινούργιο, ακόμα κι αν είναι απότομο, στα ερωτικά. Μη διαπραγματεύεσαι την ελευθερία σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την εβδομάδα, για να χαλαρώσεις και να ρίξεις τόνους και αριθμούς, καθώς δεν υπάρχουν τρελές εξελίξεις. Μπορείς, όμως, να ξεκουραστείς και να ασχοληθείς- βελτιώσεις την υγεία σου. Ή μπορείς να οργανώσεις και να βάλεις προτεραιότητες στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου. Όλα με προσοχή!

DON’TS: Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις τη δημιουργικότητα και το κέφι σου στον έρωτα. Αν είσαι μόνος, μην αφήσεις τη γοητεία σου να πάει ανεκμετάλλευτη και μη λες «όχι» σε κάτι που είναι έξω απ’ τα νερά σου. Αν δεν είσαι μόνος, μη διστάσεις να κάνεις κάποια έκπληξη στο αμόρε. Γενικώς μην κάνεις βιαστικές κι απότομες κινήσεις, γιατί δεν ωφελούν.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Υπάρχουν εξελίξεις που σου τραβούν την προσοχή, αλλά αν προσθέσουμε σε αυτές και τη δημιουργικότητα που έχεις, τότε μπορείς να πας πολύ μπροστά αυτό το επταήμερο! Από την άλλη, έχεις και αυξημένη έμπνευση. Αξιοποίησέ την, λοιπόν, στην επίλυση των προσωπικών σου ζητημάτων. Κάνε νέα ξεκινήματα, αφού νιώθεις OK!

DON’TS: Μην κωλώσεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο ή να προωθήσεις μία προσωπική σου ιδέα, γιατί και καλά θα πάει – μάλλον – αλλά και θα ενισχύσει την εικόνα σου. Ωστόσο μην ρίχνεις τις προσωπικές σου ευθύνες σε τρίτους! Μη διστάσεις να πάρεις τον χρόνο σου, προκειμένου να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις- μόνος ή με το αμόρε.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις αν θες να επαναφέρεις την σταθερότητα και την ασφάλεια στη ζωή σου; Να κάνεις προσεκτικά και σωστά μελετημένα βήματα! Αυτό μπορείς να το εφαρμόσεις στο σπίτι, στην οικογένεια ή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις απόψεις σου, γιατί πολλές φορές ενώ θες να πεις κάτι καλό, βγαίνει προς τα έξω κάτι άσχημο.

DON’TS: Μη βιαστείς να συζητήσεις, να διαπραγματευτείς, να κλείσεις συμφωνίες και να κάνεις μετακινήσεις από την αρχή της εβδομάδας. Προτείνεται το δεύτερο μισό για κάτι τέτοιο. Αυτό αν θες να πετύχεις κάτι μέσα από τα παραπάνω, έτσι; Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες που έχεις. Φτάνει πια! Μη φοβάσαι να βγεις από τη ζώνη ασφαλείας σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Κοίτα να δεις, ότι υπάρχει ένταση και μάλιστα η περισσότερη από αυτή πηγάζει από μέσα σου, υπάρχει! Αν, όμως, δείξεις ψυχραιμία και πιστέψεις στον εαυτό σου, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό! Όχι για σένα! Προσπάθησε να κάνεις στην άκρη τους φόβους και τα άγχη που έχεις. Κάνε συναντήσεις και μετακινήσεις, καθώς τώρα είναι η ώρα!

DON’TS: Υπάρχει μία κάποια εύνοια όσον αφορά τις επικοινωνίες σου. Άρα μη τυχόν και το αφήσεις αυτό να πάει ανεκμετάλλευτο, κάηκες! Ειδικά αν είσαι σε φάση που κάνεις διαπραγματεύσεις ή που θέλεις να κλείσεις συμφωνίες. Καλές οι διακοπές, καλές και οι γιορτές, αλλά μήπως να μπεις στο πρόγραμμα και στη ρουτίνα σου; Λέω τώρα εγώ!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες και υποχρεώσεις, δε μας ενδιαφέρει, τώρα σταμάτα να το κάνεις. Πέρνα από κόσκινο τα οικονομικά σου και σταμάτα να ξοδεύεις αλόγιστα. Παράλληλα, πρέπει να σταματήσεις να βάζεις τον εαυτό σου σε άβολες καταστάσεις και μετά να αναρωτιέσαι πώς βρέθηκες εκεί πέρα! Ήμαρτον!

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις τα πάντα σε σειρά προτεραιότητας και να οργανώσεις την σκέψη και το μυαλό σου. Μην επικοινωνήσεις με άνθρωπο αυτό το διάστημα, αν είναι να επικοινωνήσεις χωρίς αυτοπεποίθηση. Τι σόι Τοξότης είσαι εσύ; Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στις νέες και απρόσμενες γνωριμίες. Μην λες «όχι» ούτε στα ξαφνικά ταξίδια.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αυτή την εβδομάδα μπορείς να απολαύσεις το γεγονός ότι όλοι σε βάζουν στο επίκεντρο, καθώς ζητάν τη γνώμη σου ή σου δείχνουν με κάποιο τρόπο τον θαυμασμό τους. Προτείνω να το ευχαριστηθείς, όσο κρατήσει! Αν, από την άλλη, θελήσεις να κλειστείς στον εαυτό σου, τότε μπορείς άνετα να το κάνεις. Να χαλαρώσεις και να ανασυγκροτηθείς.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από έντονα σκηνικά ή από την πολυκοσμία, καθώς καλά όλα αυτά, αλλά κάπου κουράζουν! Μην αφήνεις τις επιθυμίες και τα θέλω σου χωρίς σειρά προτεραιότητας, γιατί από πού να πρωτοξεκινήσεις; Έλα ντε! Ή μη φοβάσαι να κάνεις πράγματα που μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σταμάτα να συναναστρέφεσαι κόσμο και κοσμάκη, απλά και μόνο για να μη μείνεις μόνος ή για να αποφύγεις το έτερον ήμισυ. Καλό θα ήταν να κλειστείς στον εαυτό σου, να βάλεις τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά και να ακολουθήσεις αυτό που σου λέει η λογική και το ένστικτό σου – ακόμα και αν είναι αντίθετο από αυτό που (νομίζεις) ότι θες!

DON’TS: Μην φοβάσαι να κάνεις ξεκαθαρίσματα. Άλλο πάλι και τούτο! Μην αρνείσαι την στήριξη και το «μπράβο» που θέλουν να σου πουν οι φίλοι σου. Επειδή, όμως, μπορεί να τους έχει μπλοκάρει ήδη, μη διστάσεις να τους το ζητήσεις. Αλλιώς όπως έστρωσες, κοιμήσου! Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να την πέσεις εκεί που πραγματικά το θέλεις!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε στις ομάδες, στις φιλίες και προσπάθησε να κάνεις ένα πιο συλλογικό effort, γιατί έτσι θα πας ακόμα πιο μακριά! Με την ομάδα, δηλαδή, κι όχι μόνος! Άσε που το αίσθημα του «ανήκειν» σου φτιάχνει και τη διάθεση. Από τη μία, μπορείς να κυνηγήσεις τους στόχους σου. Από την άλλη, μπορείς να κάνεις κάποιο εντελώς καινούργιο βήμα.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς την κατεύθυνσή σου, αν αντιληφθείς, ότι πήρες την λάθος απόφαση ή άλλαξαν εντελώς τα γούστα σου. Συμβαίνουν και αυτά! Μην χάνεις την λογική σου. Στα ερωτικά, αν δεν έχεις δεσμό, μην κωλώσεις να εξελίξεις μία φιλία σε κάτι παραπάνω, αν νιώθεις ότι αυτό σου βγαίνει. Αν έχεις δεσμό, πάλι καλά!

«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;
Χαμογέλα και Πάλι! 11.01.26

«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;

«Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους

Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Εν καιρώ κρίσης 10.01.26

Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στον εκλιπόντα Χρήστο Πολίτη.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»
«Καλή τύχη» 10.01.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»

Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
Προσκύνημα 10.01.26

«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027

Το δωμάτιο του έφηβου Ντέιβιντ Μπόουι, εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοδοξία του να γίνει φαινόμενο, θα είναι ένας χώρος έμπνευσης για τους νέους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους

Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ

Ο Άρης θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στο νέο έτος στο σημερινό (11/1, 19.30) ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο φορ από τη Ζιμπάμπουε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν στην επίθεση.

Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα

Ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους αγρότες, παρότι αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους τους την Τρίτη - Η συμμετοχή σε «θαλάσσια επιτήρηση» για την Ουκρανία και η αναφορά σε μια «νέα πραγματικότητα» όπου «η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη»

Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Ελλάδα 11.01.26

Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η κακοκαιρία, φέρνει έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, με τη ΓΓΠΠ να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 11.01.26

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρδίτσα – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης
Culture Live 11.01.26

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επεκτείνει την ατζέντα της προσιτότητας στον πολιτισμό, μοιράζοντας 1.500 δωρεάν εισιτήρια για το φεστιβάλ Under the Radar και δηλώνοντας ότι οι τέχνες δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων.

Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο
Τραγωδία στις Σέρρες 11.01.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο - Τι λέει ο δικηγόρος του

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις Σέρρες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

«Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους

Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν
Ανέκδοτες φωτογραφίες 11.01.26

Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες του πολεμικού έπους του Στίβεν Σπίλμπεργκ είδαν το φως της δημοσιότητας.

Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Δυσχερής η κατάσβεση 11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

