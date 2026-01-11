DO’S: Αξιοποιείσαι κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να πας μπροστά. Ασχολήσου με τους στόχους και τις φιλοδοξίες σου. Σταμάτα πια να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, καθώς όλα στο χέρι σου είναι! Άρα μπορείς να πάρεις και πρωτοβουλίες με θάρρος και χωρίς κανέναν φόβο! Όλα θα πάνε καλά, μόνο αν διατηρήσεις την αισιοδοξία σου.

DON’TS: Στην αρχή της εβδομάδας είσαι λίγο κάπως. Το θέμα είναι να μην το αφήσεις αυτό να σε πάρει από κάτω ή να παραμείνει για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας σου, καθώς θα σε πάει πολύ πίσω, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Μην χάνεις την υπομονή και την ψυχραιμία σου. Μην κλείνεσαι στο σπίτι, ειδικά αν θέλεις να βρεις γκόμενο.