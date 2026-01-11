Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [11.01 – 17.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Αυτές είναι οι 10 χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου - Η θέση της Βενεζουέλας
- Τραγωδία στη Λάρισα: 55χρονος πέθανε ενώ χόρευε σε νυχτερινό κέντρο
- Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου
- Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αξιοποιείσαι κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να πας μπροστά. Ασχολήσου με τους στόχους και τις φιλοδοξίες σου. Σταμάτα πια να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, καθώς όλα στο χέρι σου είναι! Άρα μπορείς να πάρεις και πρωτοβουλίες με θάρρος και χωρίς κανέναν φόβο! Όλα θα πάνε καλά, μόνο αν διατηρήσεις την αισιοδοξία σου.
DON’TS: Στην αρχή της εβδομάδας είσαι λίγο κάπως. Το θέμα είναι να μην το αφήσεις αυτό να σε πάρει από κάτω ή να παραμείνει για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας σου, καθώς θα σε πάει πολύ πίσω, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Μην χάνεις την υπομονή και την ψυχραιμία σου. Μην κλείνεσαι στο σπίτι, ειδικά αν θέλεις να βρεις γκόμενο.
Ταύρος
DO’S: Αυτές τις μέρες το ένστικτό σου βάρα υπερωρίες κι εσύ πρέπει, οπωσδήποτε, να το ακολουθήσεις πιστά. Παράλληλα, κάνε μια προσπάθεια να δεις πιο μακροπρόθεσμα. Όχι ό,τι αρπάξει από απαυτός μας μόνο, ψιλό κατάλαβες, έτσι; Αν γουστάρεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή και να ψάξεις κάτι σχετικό με τη μετεκπαίδευσή σου, τότε κάντο.
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς κατεύθυνση και πορεία, αν καταλάβεις, ότι δεν είσαι καλά εκεί που είσαι ή βαδίζεις. Μη διστάσεις, όμως, ούτε να αποκοπείς εντελώς από οτιδήποτε σε επιβαρύνει ή δεν προωθεί την περαιτέρω εξέλιξή σου. Μιας και που έχεις μια καλή διάθεση, δεν καταλαβαίνω, γιατί αφήνεις τις φοβίες σου να σε κερδίσουν.
Δίδυμοι
DO’S: Υπάρχουν κάποια θέματα και κάποιες καταστάσεις που πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα. Το θέμα είναι πως αυτό θα μπορέσεις να το κάνεις, μόνο αν αξιοποιήσεις το θάρρος και την αυτοπεποίθησή σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να αφήσεις πίσω τις φοβίες και τα άγχη σου. Αυτό κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά και τα ερωτικά σου.
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να χαλάει την καλή σου διάθεση, γιατί αυτό το κάτι θα χαλάσει και τις επαφές που κάνεις. Μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και παρορμητικός γενικώς. Μην ξοδεύεις αλόγιστα, καθώς το ταμείο είναι μείον! Μη δεχτείς δανεικά από κανέναν, όσο όμορφα κι αν σου το προτείνουν, γιατί μετά θα σου ζητήσουν πίσω τα διπλά!
Καρκίνος
DO’S: Σταμάτα πια να κινείσαι με τρόπο που είναι υπερβολικός ή και απόλυτος, καθώς αυτό όχι μόνο δεν σε βοηθάει, αλλά σε πάει και πολύ πίσω. Στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις επικοινωνίες σου, πάντως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο! Στα επαγγελματικά, αν είσαι προσεκτικός, μπορείς να βάλεις τις βάσεις για μία καινούργια συνεργασία. Εύγε!
DON’TS: Μην εμπιστευτείς άτομα που τα παρουσιάζουν όλα ρόδινα ή που δίνουν μεγάλες υποσχέσεις, λέγοντας μεγάλα λόγια! Μην τους αφήσεις, λοιπόν, να σε πιάσουν κορόιδο, γιατί μετά θα τρέχεις να το μπαλώσεις και δε θα φτάνεις! Μην φοβάσαι το καινούργιο, ακόμα κι αν είναι απότομο, στα ερωτικά. Μη διαπραγματεύεσαι την ελευθερία σου.
Λέων
DO’S: Μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την εβδομάδα, για να χαλαρώσεις και να ρίξεις τόνους και αριθμούς, καθώς δεν υπάρχουν τρελές εξελίξεις. Μπορείς, όμως, να ξεκουραστείς και να ασχοληθείς- βελτιώσεις την υγεία σου. Ή μπορείς να οργανώσεις και να βάλεις προτεραιότητες στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου. Όλα με προσοχή!
DON’TS: Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις τη δημιουργικότητα και το κέφι σου στον έρωτα. Αν είσαι μόνος, μην αφήσεις τη γοητεία σου να πάει ανεκμετάλλευτη και μη λες «όχι» σε κάτι που είναι έξω απ’ τα νερά σου. Αν δεν είσαι μόνος, μη διστάσεις να κάνεις κάποια έκπληξη στο αμόρε. Γενικώς μην κάνεις βιαστικές κι απότομες κινήσεις, γιατί δεν ωφελούν.
Παρθένος
DO’S: Υπάρχουν εξελίξεις που σου τραβούν την προσοχή, αλλά αν προσθέσουμε σε αυτές και τη δημιουργικότητα που έχεις, τότε μπορείς να πας πολύ μπροστά αυτό το επταήμερο! Από την άλλη, έχεις και αυξημένη έμπνευση. Αξιοποίησέ την, λοιπόν, στην επίλυση των προσωπικών σου ζητημάτων. Κάνε νέα ξεκινήματα, αφού νιώθεις OK!
DON’TS: Μην κωλώσεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο ή να προωθήσεις μία προσωπική σου ιδέα, γιατί και καλά θα πάει – μάλλον – αλλά και θα ενισχύσει την εικόνα σου. Ωστόσο μην ρίχνεις τις προσωπικές σου ευθύνες σε τρίτους! Μη διστάσεις να πάρεις τον χρόνο σου, προκειμένου να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις- μόνος ή με το αμόρε.
Ζυγός
DO’S: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις αν θες να επαναφέρεις την σταθερότητα και την ασφάλεια στη ζωή σου; Να κάνεις προσεκτικά και σωστά μελετημένα βήματα! Αυτό μπορείς να το εφαρμόσεις στο σπίτι, στην οικογένεια ή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις απόψεις σου, γιατί πολλές φορές ενώ θες να πεις κάτι καλό, βγαίνει προς τα έξω κάτι άσχημο.
DON’TS: Μη βιαστείς να συζητήσεις, να διαπραγματευτείς, να κλείσεις συμφωνίες και να κάνεις μετακινήσεις από την αρχή της εβδομάδας. Προτείνεται το δεύτερο μισό για κάτι τέτοιο. Αυτό αν θες να πετύχεις κάτι μέσα από τα παραπάνω, έτσι; Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες που έχεις. Φτάνει πια! Μη φοβάσαι να βγεις από τη ζώνη ασφαλείας σου.
Σκορπιός
DO’S: Κοίτα να δεις, ότι υπάρχει ένταση και μάλιστα η περισσότερη από αυτή πηγάζει από μέσα σου, υπάρχει! Αν, όμως, δείξεις ψυχραιμία και πιστέψεις στον εαυτό σου, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό! Όχι για σένα! Προσπάθησε να κάνεις στην άκρη τους φόβους και τα άγχη που έχεις. Κάνε συναντήσεις και μετακινήσεις, καθώς τώρα είναι η ώρα!
DON’TS: Υπάρχει μία κάποια εύνοια όσον αφορά τις επικοινωνίες σου. Άρα μη τυχόν και το αφήσεις αυτό να πάει ανεκμετάλλευτο, κάηκες! Ειδικά αν είσαι σε φάση που κάνεις διαπραγματεύσεις ή που θέλεις να κλείσεις συμφωνίες. Καλές οι διακοπές, καλές και οι γιορτές, αλλά μήπως να μπεις στο πρόγραμμα και στη ρουτίνα σου; Λέω τώρα εγώ!
Τοξότης
DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες και υποχρεώσεις, δε μας ενδιαφέρει, τώρα σταμάτα να το κάνεις. Πέρνα από κόσκινο τα οικονομικά σου και σταμάτα να ξοδεύεις αλόγιστα. Παράλληλα, πρέπει να σταματήσεις να βάζεις τον εαυτό σου σε άβολες καταστάσεις και μετά να αναρωτιέσαι πώς βρέθηκες εκεί πέρα! Ήμαρτον!
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις τα πάντα σε σειρά προτεραιότητας και να οργανώσεις την σκέψη και το μυαλό σου. Μην επικοινωνήσεις με άνθρωπο αυτό το διάστημα, αν είναι να επικοινωνήσεις χωρίς αυτοπεποίθηση. Τι σόι Τοξότης είσαι εσύ; Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στις νέες και απρόσμενες γνωριμίες. Μην λες «όχι» ούτε στα ξαφνικά ταξίδια.
Αιγόκερως
DO’S: Αυτή την εβδομάδα μπορείς να απολαύσεις το γεγονός ότι όλοι σε βάζουν στο επίκεντρο, καθώς ζητάν τη γνώμη σου ή σου δείχνουν με κάποιο τρόπο τον θαυμασμό τους. Προτείνω να το ευχαριστηθείς, όσο κρατήσει! Αν, από την άλλη, θελήσεις να κλειστείς στον εαυτό σου, τότε μπορείς άνετα να το κάνεις. Να χαλαρώσεις και να ανασυγκροτηθείς.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από έντονα σκηνικά ή από την πολυκοσμία, καθώς καλά όλα αυτά, αλλά κάπου κουράζουν! Μην αφήνεις τις επιθυμίες και τα θέλω σου χωρίς σειρά προτεραιότητας, γιατί από πού να πρωτοξεκινήσεις; Έλα ντε! Ή μη φοβάσαι να κάνεις πράγματα που μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής.
Υδροχόος
DO’S: Σταμάτα να συναναστρέφεσαι κόσμο και κοσμάκη, απλά και μόνο για να μη μείνεις μόνος ή για να αποφύγεις το έτερον ήμισυ. Καλό θα ήταν να κλειστείς στον εαυτό σου, να βάλεις τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά και να ακολουθήσεις αυτό που σου λέει η λογική και το ένστικτό σου – ακόμα και αν είναι αντίθετο από αυτό που (νομίζεις) ότι θες!
DON’TS: Μην φοβάσαι να κάνεις ξεκαθαρίσματα. Άλλο πάλι και τούτο! Μην αρνείσαι την στήριξη και το «μπράβο» που θέλουν να σου πουν οι φίλοι σου. Επειδή, όμως, μπορεί να τους έχει μπλοκάρει ήδη, μη διστάσεις να τους το ζητήσεις. Αλλιώς όπως έστρωσες, κοιμήσου! Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να την πέσεις εκεί που πραγματικά το θέλεις!
Ιχθύες
DO’S: Εστίασε στις ομάδες, στις φιλίες και προσπάθησε να κάνεις ένα πιο συλλογικό effort, γιατί έτσι θα πας ακόμα πιο μακριά! Με την ομάδα, δηλαδή, κι όχι μόνος! Άσε που το αίσθημα του «ανήκειν» σου φτιάχνει και τη διάθεση. Από τη μία, μπορείς να κυνηγήσεις τους στόχους σου. Από την άλλη, μπορείς να κάνεις κάποιο εντελώς καινούργιο βήμα.
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς την κατεύθυνσή σου, αν αντιληφθείς, ότι πήρες την λάθος απόφαση ή άλλαξαν εντελώς τα γούστα σου. Συμβαίνουν και αυτά! Μην χάνεις την λογική σου. Στα ερωτικά, αν δεν έχεις δεσμό, μην κωλώσεις να εξελίξεις μία φιλία σε κάτι παραπάνω, αν νιώθεις ότι αυτό σου βγαίνει. Αν έχεις δεσμό, πάλι καλά!
- Καρυστιανού: «Με προβληματίζει η αντίδραση ορισμένων συγγενών» – Ποια είναι η βασική της συνεργάτρια
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [11.01 – 17.01.2026]
- Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
- Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
- Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
- Οι υποψηφιότητες των BAFTA – To «One Battle After Another» προηγείται του χορού των βραβείων
- Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
- Ρωσία: Μία νεκρή και τρεις τραυματίες σε ουκρανική επίθεση στη Βορονέζ – Κατέλαβαν χωριό οι ρωσικές δυνάμεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις