Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 

Μέσα στην πρωινή ομίχλη και με ένα πράσινο παλτό να τον προστατεύει από το κρύο, ο Αλόκα, ένας πρώην αδέσποτος σκύλος, οδηγεί μια ομάδα Βουδιστών μοναχών σε μια ιστορική διαδρομή 2.300 μιλίων στις ΗΠΑ, μεταφέροντας ένα μήνυμα αγάπης και μη βίας.

Η Πορεία για την Ειρήνη [Walk for Peace] που ξεκίνησε από το Τέξας με προορισμό την Ουάσιγκτον βρήκε το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπό της στο βλέμμα του Αλόκα, του τετράποδου προσκυνητή που έχει γίνει viral.

Η 72η ημέρα της μεγάλης Πορείας για την Ειρήνη βρήκε τον Αλόκα, τον σκύλο που έχει γίνει παγκόσμιο viral φαινόμενο, να οδηγεί τους Βουδιστές μοναχούς μέσα από μια υποβλητική πρωινή ομίχλη.

Με το χαρακτηριστικό μαντήλι στο λαιμό του, ο Αλόκα έχει γίνει η μασκότ και «πιστός φύλακας» μιας αποστολής που διανύει 2.300 μίλια σε δέκα πολιτείες των ΗΠΑ που συσπειρώνει χιλιάδες γύρω της.

Το ταξίδι, που διοργανώνεται από το Κέντρο Huong Dao Vipassana Bhavana, ξεκίνησε από το Φορτ Γουέρθ του Τέξας στις 26 Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά από 110 ημέρες στην Ουάσιγκτον.

Η διαδρομή του Αλόκα προς τη viral αναγνωρισιμότητα ξεκίνησε πολύ μακριά από τους αυτοκινητόδρομους της Αμερικής.

Ήταν ένας αδέσποτος σκύλος στους δρόμους της Ινδίας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τους μοναχούς κατά τη διάρκεια μιας ανάλογης πορείας στην πατρίδα του. Σαν να σαγηνεύτηκε από την πραότητα και τη γαλήνια ενέργειά τους, ο Αλόκα αποφάσισε να τους ακολουθήσει και έκτοτε δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό τους.

Σήμερα, σε ηλικία περίπου 4 ετών, φέρει στο μέτωπό του ένα εκ γενετής σημάδι σε σχήμα καρδιάς, το οποίο οι θαυμαστές του θεωρούν ως θεϊκό οιωνό για το μήνυμα αγάπης που μεταφέρει.

Ο Αλόκα συνοδεύει τους μοναχούς στην πεζοπορία τους που κουβαλάει μήνυμα συμπόνιας και αγάπης για όλους.

Μεταφέροντας ελάχιστα υπάρχοντα και βασιζόμενοι αποκλειστικά στη γενναιοδωρία των κοινοτήτων από τις οποίες περνούν η πρόθεσή τους είναι απλή αλλά βαθιά: να προωθήσουν τη μη βία, την ειρήνη και την ενσυνειδητότητα σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα και ανησυχία.

Καθώς διασχίζουν επαρχιακούς δρόμους και πόλεις, οι περαστικοί σταματούν για να τους προσφέρουν νερό ή απλώς για να σταθούν σιωπηλοί δίπλα τους.

Ο Αλόκα, με την απόλυτη ηρεμία του, αντικατοπτρίζει αυτή την εσωτερική γαλήνη, λειτουργώντας περισσότερο ως ισότιμος προσκυνητής παρά ως κατοικίδιο.

Η παρουσία του Αλόκα έχει μετατρέψει το πνευματικό αυτό ταξίδι σε viral φαινόμενο, με τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram να αριθμεί ήδη 144.000 ακόλουθους. Μέσω ενός ζωντανού χάρτη και καθημερινών ενημερώσεων, άνθρωποι από όλο τον κόσμο παρακολουθούν την πορεία, νιώθοντας μια σύνδεση με το μήνυμα των μοναχών.

Καθώς η πορεία πλησιάζει στο τέλος της, ο Αλόκα έχει ήδη πετύχει τον στόχο του: να φέρει ιογενή δημοφιλία σε ένα οδοιπορικό που υπερασπίζεται την αγάπη όταν όλα φωνάζουν μίσος.