Ο Βασίλης Μπισμπίκης εύχεται χρόνια πολλά στον γιο του, Μιχάλη – «Σπλάχνο μου»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γιόρτασε την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, τα 13α γενέθλια του γιου του, Μιχάλη, με μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, ο ηθοποιός έγραψε σε λακωνικό τόνο: «Χρόνια σου πολλά σπλάχνο μου..», ενώ παράλληλα ανάρτησε μια φωτογραφία με τον γιο του, στην οποία απεικονίζονται αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι.

«Είναι πολύ ζωηρός»

Το 2006, ο Βασίλης Μπισμπίκης παντρέυτηκε με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη και επτά χρόνια αργότερα καλωσόρισαν τον γιο τους. Το 2021, το ζευγάρι τράβηξε χωριστούς δρόμους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε δηλώσει σχετικά με την διαπαιδαγώγηση του γιου του: «Δεν είμαι πολύ αυστηρός, του κάνω όλα τα χατίρια. Είναι πολύ ζωηρός. Ήμουν και εγώ και είμαι ακόμη. Μου αρέσει που είμαι ζωηρός. Αλλάζω από την ημέρα που έχει γεννηθεί ο γιος μου. Δεν μετανιώνω που ήμουν ζωηρός όταν ήμουν μικρός. Για τον γονιό είναι όμως ένα άγχος».

Ο ηθοποιός, παρόλο που κρατάει την προσωπική του ζωή σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχει ανεβάσει μια σειρά από φωτογραφίες με τον γιο του στο Instagram, στις οποίες εκφράζει την αγάπη του.

