Ο Βασίλης Μπισμπίκης εύχεται χρόνια πολλά στον γιο του, Μιχάλη – «Σπλάχνο μου»
Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του, Μιχάλη, με αφορμή τα 13α γενέθλιά του.
- Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
- «Έκανα χιούμορ» λέει ο Ράμα για τις δηλώσεις του για τους Έλληνες και τους «απόγονους του Πλάτωνα»
- Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;
- Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή
Ο Βασίλης Μπισμπίκης γιόρτασε την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, τα 13α γενέθλια του γιου του, Μιχάλη, με μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης, ο ηθοποιός έγραψε σε λακωνικό τόνο: «Χρόνια σου πολλά σπλάχνο μου..», ενώ παράλληλα ανάρτησε μια φωτογραφία με τον γιο του, στην οποία απεικονίζονται αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι.
«Είναι πολύ ζωηρός»
Το 2006, ο Βασίλης Μπισμπίκης παντρέυτηκε με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη και επτά χρόνια αργότερα καλωσόρισαν τον γιο τους. Το 2021, το ζευγάρι τράβηξε χωριστούς δρόμους.
View this post on Instagram
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε δηλώσει σχετικά με την διαπαιδαγώγηση του γιου του: «Δεν είμαι πολύ αυστηρός, του κάνω όλα τα χατίρια. Είναι πολύ ζωηρός. Ήμουν και εγώ και είμαι ακόμη. Μου αρέσει που είμαι ζωηρός. Αλλάζω από την ημέρα που έχει γεννηθεί ο γιος μου. Δεν μετανιώνω που ήμουν ζωηρός όταν ήμουν μικρός. Για τον γονιό είναι όμως ένα άγχος».
Ο ηθοποιός, παρόλο που κρατάει την προσωπική του ζωή σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχει ανεβάσει μια σειρά από φωτογραφίες με τον γιο του στο Instagram, στις οποίες εκφράζει την αγάπη του.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
- Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
- Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη
- Ο Βασίλης Μπισμπίκης εύχεται χρόνια πολλά στον γιο του, Μιχάλη – «Σπλάχνο μου»
- Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0 σετ: Νικητές στο ντέρμπι οι «πράσινοι»
- Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
- Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί
- Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις